Petro, en problemas

La sociedad colombiana continúa mostrando su descontento con la administración del presidente Gustavo Petro. Diez meses después de su asunción, la encuesta Invamer Colombia Opina recogió un 33,8% de aceptación a su gestión, mientras que su desaprobación se disparó hasta el 59,4%.

El director de Invamer, Martín Orozco, detalló que “su caída se debe a que la gente cree que el país va por mal camino ” y “ tenía una expectativa de cambio ” que no está apreciando, al tiempo que Petro “ cae en todos los temas y estratos ”.

Tal percepción se conoce en momentos en que el jefe de Estado enfrenta una delicada crisis por el escándalo de interceptaciones ilegales y posibles abusos de poder que involucran a su mano derecha y jefa de Gabinete, Laura Sarabia, al igual que al embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quienes fueron apartados de sus cargos en medio de un terremoto político que sacude al país en el peor momento posible.

La gestión de Petro ha afrontado distintas polémicas, tales como los cambios en su gabinete, la ruptura de coaliciones, reformas sin aprobar, los desacuerdos entre los funcionarios y hasta la suspensión del cese del fuego con dos de los cinco grupos con los cuales había firmado acuerdos.

No menos preocupación causaron el repliegue policial y de las fuerzas militares, a las que no se les ha permitido actuar con contundencia contra las guerrillas y otros grupos criminales, y los errados e inconvenientes llamados del presidente a salir a las calles para presionar por la aprobación de sus proyectos, sin medir el alcance que esto puede tener en materia de orden público y estabilidad política. Asimismo, Colombia no está lejos de una crisis energética .

Llama la atención, por otro lado, que, mientras los índices de aprobación del mandatario retroceden, los de varias instituciones de Colombia mejoran. Entre ellas, el de las fuerzas militares (del 68,6% al 71,5%), de la policía (del 58,3% al 60,2%), la fiscalía general (del 44,6% al 49,7%) y la procuraduría (del 44,8% al 45,3%).

Si bien la insatisfacción manifiesta se debe a los numerosos errores cometidos por Petro y su equipo, todo puede resumirse en la sensación de incertidumbre en la que está sumido el país, víctima de anuncios y decisiones que generan temor en relación con el futuro económico y democrático de Colombia.

