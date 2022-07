Rastreador estrella

La encarnizada lucha que la invasión rusa ha impuesto a Ucrania continúa sumando historias de dolor, pero también de superación y de color. Como parte del equipo especial antibombas, Patron se ha vuelto famoso. Este Jack Russell terrier es ya una pieza clave del Servicio Estatal de Emergencia (SES), que trabaja denodadamente para evitar que las minas terrestres, ocultas a baja profundidad, mutilen o se cobren las vidas de quienes inadvertidamente las pisan. Regalos de Rusia, las han bautizado.

Patron, el perrito estrella en Ucrania IG

Vestido con un pequeño chaleco militar, la enorme precisión de este can de dos años para detectar la pólvora a distancia no deja de sorprender. Su labor mereció que durante una particular ceremonia el presidente Volodymyr Zelensky lo premiara con una medalla por la desactivación de más de 200 minas.

Es sabido que los perros tienen desarrollado el sentido del olfato hasta 40 veces por encima del de los humanos, Se estima que más de 750 trabajan en 23 países en la detección y limpieza de minas en tiempos de guerra, pero también de paz, ya que que los campos minados constituyen una peligrosa amenaza para la vida en muchos lugares.

La práctica se extendió a partir de la Segunda Guerra Mundial y, desde entonces, el entrenamiento de perros para estas tareas no cesa. Cada uno es capaz de asegurar más de 12 años de eficientes servicios.