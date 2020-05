Solidaridad en acción

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2020

Quien a esta altura crea que no puede ayudar a otro en tiempos difíciles porque no puede salir de casa, porque no puede acercar una donación o porque simplemente no se le ocurre cómo, seguramente sea porque no dispone de conexión a internet a través de celulares u otros dispositivos. La labor de instituciones del tercer sector, cuyo combustible principal es la solidaridad, al igual que tantísimas otras actividades, ha debido adaptarse ante la pandemia y sumar herramientas tecnológicas para suplir lo que antes se recibía por canales tradicionales. Cuando su aporte cobraba mayor trascendencia, dado el incremento de los pedidos de ayuda para satisfacer necesidades básicas en enclaves vulnerables jaqueados por la cuarentena, vieron en peligro el esfuerzo de su trabajo y debieron replantearse su articulación dentro de un vasto sistema.

Ante la emergencia del Covid-19 nació una plataforma digital que reúne iniciativas solidarias para que quienes quieren ayudar puedan conectarse con los que necesitan ayuda. Impulsada por el Consejo Empresario de Sistema B Argentina, junto con Mercado Libre y el apoyo de Fundación La Nación, Fundación Noble, ADEPA, Perfil, VPM, entre otros, nació Argentina en Acción ( argentinaenaccion.org ) para dar visibilidad a un cúmulo de iniciativas y potenciar y agilizar la recepción de contribuciones.

Fuente: LA NACION

La oferta de alternativas, clasificadas por categorías, es amplia: fortalecer o abastecer el sistema de salud, acompañar a las comunidades más vulnerables brindando alimentos, contención o elementos de higiene, asistir a grupos vulnerables (adultos mayores y personas viviendo en la calle, por ejemplo). Cada uno puede elegir a cuál de las más de 70 activas organizaciones sociales sumar colaboración, de una manera simple y directa, a través de Mercado Pago, sin comisiones ni demoras en la acreditación de fondos.

Cuando el encierro permite a muchos disponer de algo más de tiempo, vale la pena ingresar en Argentina en Acción aunque más no sea para descubrir cuántos compatriotas comprometen su esfuerzo para combatir el virus. ¿Podremos permanecer indiferentes? Siempre ávidos de buenas noticias, vale mucho saber que seguimos siendo una sociedad sensible. Acercarse a conocer la necesidad de otros nos sirve a la hora de valorar lo propio, pero también nos sacude la comodidad y la indiferencia. Pongamos en acción nuestra solidaridad.

