Solo sobra lo que falta

Nunca como por estos días la política se ha parecido más a un supermercado. Está llena de octógonos negros . Mientras en las góndolas comerciales, pocos artículos se salvan de los sellos que alertan sobre el exceso de azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías, en el escenario preelectoral hay exceso de trampas, de promesas imposibles, insultos destemplados, maquinaciones absurdas, peleas inservibles, juramentos infundados, herejías disfrazadas de bondades y traiciones múltiples.

De no ser porque estamos en el fondo del mar, sonaría hasta simpático escuchar al Presidente decir que, durante su gobierno, le ha pasado de todo, c omo si la pandemia, la sequía y la guerra en Ucrania hubieran afectado solo a la Argentina . Aún insatisfecho con la perogrullada, sostuvo durante un acto público que “solo falta que lleguen los marcianos”. Eso no va a ocurrir. Los marcianos no son tontos como para instalarse en un país del confín del mundo donde el jefe del Estado ya habla de sí mismo en pasado, el ministro de Economía oficia de presidente probándose un traje que la sastrería ciudadana duda en confeccionarle y la vicepresidenta los humilla a ambos cada vez que puede y con absoluta falta de autocrítica por haber sido ella la que los encaramó.

Si se permite la reflexión, en la Argentina de hoy sobra lo que falta. Basta escuchar a muchos precandidatos o leer lo que publican en redes sociales para darse cuenta de que están excedidos de vanidades, tanto los del oficialismo como los de la oposición. Contrariamente, muestran carencia de argumentos sólidos y de empatía para con los millones de personas que la están pasando horrible, a la espera de soluciones. Son como magos con galera y sin conejo, como perros dóberman ladrando detrás de un alambrado. Se rasgan las vestiduras frente a la inmensidad de pobres e indigentes, pero su ADN carece de lo que un colega periodista bautizó ingeniosamente como CBH (calle, barro y hambre).

Actúan con exceso de ego. De eso, no caben dudas. Les sobra verba, pero les falta convicción, acaso porque varios hace tiempo que viven en una realidad paralela o, lo que es peor, en la realidad de sondeos de opinión que pocos consultados responden por abulia o por rechazo o que lo hacen aviesa y revanchistamente en sentido contrario a lo que opinan.

Quedan dos semanas para las PASO. Mucho más no se les puede pedir. Eso sí, si ganan las elecciones, que asuman sin TACC ( sin Tocar las Arcas estatales Carcajeándose de los Ciudadanos ).