Tender puentes para ser mejores

Enfrentar la realidad siempre demanda una cuota de coraje o de locura, dirán muchos. Para quienes ejercen posiciones de liderazgo, el compromiso con el bien común no deja margen, y errar el rumbo –o no tenerlo– puede encerrar gravísimas consecuencias, tal como comprobamos estos días.

Una ciudadanía cada vez más desencantada sufre el impacto de las malas decisiones en materia tanto económica como sanitaria, y asume, con dolor, las pérdidas. Las de vidas que no se recuperarán, las de los empleos en jaque o ya inexistentes y las de platos de comida que no llegan a la mesa de quienes los necesitan. Entender y asumir la gravedad de la situación nos enfrenta con la necesidad de intentar nuevos caminos si lo que buscamos es producir resultados diferentes. En nuestra sufrida república, hemos empoderado a una clase política que mayoritariamente, con contadas excepciones, nos decepciona cotidianamente. Las listas sábana, la ausencia de ficha limpia y las financiaciones carentes de transparencia son reclamos que no encuentran aún cauce.

Asumimos que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, y dentro de ese esquema hemos de encontrar los nuevos caminos por transitar para salir del laberinto, sin renunciar a exigir las reformas de fondo. Mientras tanto, las crisis no esperan y nuestros representantes se aumentan las dietas y defienden inaceptables medidas, pues entienden que no es momento de preocuparse por el republicanismo.

Los ciudadanos debemos encolumnarnos activamente detrás de los proyectos locales que puedan beneficiar a nuestras comunidades reforzando la representatividad y el federalismo de nuestro sistema de gobierno. De abajo hacia arriba es como muchos están entendiendo hoy que tendremos más posibilidades de ver asomar los cambios. Una iniciativa motorizada por la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, con la participación del Programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), The Millenium Project, el Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva, Argentina Conversa, el Instituto de Planeamiento Estratégico, la Red Nueva Acción Política (Red NAP), y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), convocó a intendentes de todo el país. “Para que el día después seamos mejores” fue el nombre del ciclo, que incluyó un encuentro virtual donde se analizaron el presente y el futuro en el marco de la pandemia.

Como expositores participaron los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Melina Mariel Fernández (Moreno), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Zamora (Tigre), Dionisio Scarpin (Avellaneda, Santa Fe), Delfina Irazusta, directora ejecutiva de la Red de Innovación Local; Sebastián Lew, director de Ciudades del Cippec, y Pedro Del Piero, presidente de la Fundación Metropolitana.

La agenda abordada incluyó cuestiones como la modernización institucional del Estado, la distribución espacial del poder político, la capacidad ciudadana de autogobierno, la participación social y el desarrollo de las libertades individuales. Se destacó la importancia de ahondar en el rol del municipio y cuáles debieran ser sus posibilidades ampliadas para contribuir al desarrollo local así como cuál ha de ser el rol de la sociedad civil en la construcción –con paciencia de orfebre– de un tejido social que conduzca a una convivencia más plena y feliz, en palabras de Marta Oyhanarte, que fue una de las moderadoras.

Celebramos iniciativas que potencien los encuentros y la construcción de puentes. Asegurar una mayor participación ciudadana en todos los niveles es trabajar para el desarrollo de una nación que dé cabida y acoja a todos sus hijos.

