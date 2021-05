Un Oscar silenciado en China

Lejos de la algarabía latina que hubiera acompañado en su tierra a un compatriota que recibe un prestigioso premio, en la República Popular China la mayoría no llegó siquiera a enterarse de que Chloé Zhao había recibido un Oscar a sus 39 años.

La veda informativa impuesta por el gobierno chino se encargó de eliminar todas las menciones a la ceremonia de entrega en medios y redes, confirmando el nivel de censura reinante respecto de lo que proviene de los Estados Unidos. Abundan los temas prohibidos y la gran muralla digital se encarga de filtrar todo aquello que pueda incomodar al régimen autoritario, controlando las redes sociales pero también integrándolas a su política propagandística. Tanto es así que la prensa china ya había sido advertida de que debía abstenerse de cubrir la 93° edición de la Academia de Hollywood. Las emisoras de China continental y de Hong Kong no la transmitieron, por primera vez en décadas. Y Nomadland, la premiada película dirigida por Zhao, no será exhibida en su país de origen.

Ella es la segunda mujer y la primera asiática en recibir esta codiciada distinción. Nació en Pekín, se educó en el Reino Unido y vive actualmente en los Estados Unidos. Declaraciones pasadas respecto de que había “ mentiras por todas partes ” cuando era niña la han ubicado en el centro de la controversia para el régimen, a pesar de que ella valora y recoge su herencia china como dejó ver con su discurso de agradecimiento.

Sin Google, YouTube, Facebook, ni Twitter entre muchas otras plataformas, China ofrece a sus habitantes versiones locales diferentes, con contenidos absolutamente controlados por el Partido Comunista . Las personas no pueden prácticamente detectar lo que les han quitado, sumergidas en un mar de superficialidad. Allí radica parte de la fuerza del nefasto régimen: genera ruido para confundir, divierte para no informar y empuja a consumir para no pensar.

Documentales exitosos fronteras afuera sobre las protestas antigubernamentales de 2014 y de 2019 enfrentaron también cancelaciones ordenadas por un régimen que los consideró “sesgados”. Otros artistas chinos, como el reconocido Ai Weiwei, son censurados por el Partido Comunista y sus obras retiradas de los museos, al tiempo que también se lo castiga con la interrupción de cualquier tipo de subvención por su disidencia. Libros retirados de anaqueles y cambios en los planes de estudio son otros métodos utilizados para aniquilar toda manifestación independiente .

“ Necesitamos expresiones de arte cuando y donde sea. Son como flores que crecen en grietas y nos permiten bailar en el momento más desesperado ”, expresaba un artista chino conocido como Brother Nut, que mantuvo su boca cerrada con broches de metal, guantes y cintas por 30 días en oposición a la censura durante el brote de Covid-19. Estos episodios que trascienden las fronteras confirman que la violación de derechos básicos es constante en China y deberían suscitar la atención y la preocupación del mundo libre.

