Becas WIATT: La propuesta de Aeropuertos Argentina para impulsar el acceso de mujeres a la industria

La inscripción para estudiar ingeniería en la Universidad Austral estará abierta hasta el 7 de junio inclusive.

Becas WIATT 2026 - Universidad Austral

En alianza con la Universidad Austral, el programa ofrece una beca completa cada año para cursar Ingeniería Industrial o Ingeniería Informática.

La convocatoria está orientada a:

Destinatarias: mujeres que estén cursando el último año del secundario.

mujeres que estén cursando el último año del secundario. Alcance: jóvenes de todo el país.

jóvenes de todo el país. Carreras: Ingeniería Industrial o Ingeniería Informática.

Ingeniería Industrial o Ingeniería Informática. Beneficio: beca 100% para cursar la carrera en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral.

La postulación se realiza de manera online a través del sitio oficial del programa.

WIATT: un programa que brinda oportunidades

Women in Aviation, Travel & Tourism (WIATT) es un programa creado en 2019 por Aeropuertos Argentina, empresa líder en gestión aeroportuaria y parte de Corporación América Airports, uno de los mayores operadores aeroportuarios privados del mundo.

Su propósito es atraer, potenciar y acelerar el desarrollo de mujeres en la industria de la aviación, los viajes y el turismo, un sector donde la participación femenina —especialmente en roles técnicos y de liderazgo— sigue siendo baja.

Verónica Rodríguez Bargiela, directora de Recursos Humanos y Estrategia de Aeropuertos Argentina.

Desde su lanzamiento, el programa promueve un ecosistema más diverso, equitativo e inclusivo a través de becas, acciones de capacitación, eventos de networking y campañas de sensibilización.

En ese marco, WIATT desarrolla iniciativas de formación en alianza con universidades como la Universidad Austral, donde otorga becas de grado en Ingeniería, y la Universidad de San Andrés, donde ofrece becas de maestrías, diplomaturas y posgrados para la formación ejecutiva de mujeres que ya forman parte de la industria, fortaleciendo su desarrollo profesional.

A nivel global, la iniciativa ya otorgó más de 500 becas en Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.

La beca busca potenciar el desarrollo de mujeres en la industria de la aviación, un ámbito tradicionalmente masculino.

Mucho más que una beca

Estudiar ingeniería a través de WIATT no implica solo acceder a una formación universitaria. Las becarias pasan a formar parte de una comunidad internacional de mujeres con acceso a espacios de acompañamiento, mentorías, networking y contacto directo con referentes y una industria en constante evolución.

El programa también busca inspirar vocaciones tempranas, potenciar habilidades tecnológicas y visibilizar el amplio abanico de oportunidades profesionales del sector.

“Nos interesa llegar a todo el país y brindar oportunidades reales para lograr un mundo laboral más inclusivo y equitativo. En 2025 recibimos más de 600 inscripciones y este año esperamos superar esa marca, inspirando a más chicas a elegir carreras de ingeniería y acercarlas a la industria aeroportuaria”, nos cuenta Verónica Rodríguez Bargiela, directora de Recursos Humanos y Estrategia de Aeropuertos Argentina.

WIATT es un programa reconocido internacionalmente. En 2024 fue distinguido con el Sky Equity Award 2025 en reconocimiento a su aporte a la equidad de género en la aviación de América Latina y el Caribe.

Educación, colaboración e impacto

El programa WIATT parte de una convicción clara: la educación es la herramienta más poderosa para generar oportunidades. En una industria con fuerte potencial de crecimiento, la construcción de espacios de trabajo más inclusivos se impulsa a través de la articulación entre el sector privado, el ámbito público y la academia.

Tres mujeres que lograron su sueño a través de las becas WIATT.

Entre sus hitos, WIATT recibió distinciones relevantes como el Premio Obrar de Oro 2024 en la categoría de Comunicación Interna y Voluntariado y el Sky Equity Award 2025, otorgado por un jurado internacional integrado por OACI, European Union Aviation Safety Agency y el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, que lo reconoció como referente de equidad de género en la aviación de América Latina y el Caribe.

En 2026, la iniciativa fue reconocida por Great Place to Work (GPTW) debido a su impacto positivo. Este logro se suma a la consolidación de Aeropuertos Argentina como una de las 20 mejores empresas para trabajar en el país según el ranking de la misma autoridad global.

Las inscripciones están abiertas hasta el 7 de junio inclusive. Más información y postulaciones en Aeropuertos Argentina.

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