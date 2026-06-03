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Becas WIATT: La propuesta de Aeropuertos Argentina para impulsar el acceso de mujeres a la industria

Aeropuertos Argentina lanzó una nueva edición de las Becas WIATT 2026, una iniciativa que promueve el acceso de mujeres jóvenes a carreras clave para el futuro de la industria de la aviación, los viajes y el turismo.

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De izquierda a derecha: María Priore, analista de Procesos de Aeropuertos Argentina, Agostina Vischi, asistente de RRHH de Aeropuertos Argentina y Nina Mulhall, gerente de Tráfico y Desarrollo de Rutas de Aeropuertos Argentina.
De izquierda a derecha: María Priore, analista de Procesos de Aeropuertos Argentina, Agostina Vischi, asistente de RRHH de Aeropuertos Argentina y Nina Mulhall, gerente de Tráfico y Desarrollo de Rutas de Aeropuertos Argentina.

La inscripción para estudiar ingeniería en la Universidad Austral estará abierta hasta el 7 de junio inclusive.

Becas WIATT 2026 - Universidad Austral

En alianza con la Universidad Austral, el programa ofrece una beca completa cada año para cursar Ingeniería Industrial o Ingeniería Informática.

La convocatoria está orientada a:

  • Destinatarias: mujeres que estén cursando el último año del secundario.
  • Alcance: jóvenes de todo el país.
  • Carreras: Ingeniería Industrial o Ingeniería Informática.
  • Beneficio: beca 100% para cursar la carrera en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral.

La postulación se realiza de manera online a través del sitio oficial del programa.

Becas WIATT Aeropuertos Argentina

WIATT: un programa que brinda oportunidades

Women in Aviation, Travel & Tourism (WIATT) es un programa creado en 2019 por Aeropuertos Argentina, empresa líder en gestión aeroportuaria y parte de Corporación América Airports, uno de los mayores operadores aeroportuarios privados del mundo.

Su propósito es atraer, potenciar y acelerar el desarrollo de mujeres en la industria de la aviación, los viajes y el turismo, un sector donde la participación femenina —especialmente en roles técnicos y de liderazgo— sigue siendo baja.

Verónica Rodríguez Bargiela, directora de Recursos Humanos y Estrategia de Aeropuertos Argentina.
Verónica Rodríguez Bargiela, directora de Recursos Humanos y Estrategia de Aeropuertos Argentina.

Desde su lanzamiento, el programa promueve un ecosistema más diverso, equitativo e inclusivo a través de becas, acciones de capacitación, eventos de networking y campañas de sensibilización.

En ese marco, WIATT desarrolla iniciativas de formación en alianza con universidades como la Universidad Austral, donde otorga becas de grado en Ingeniería, y la Universidad de San Andrés, donde ofrece becas de maestrías, diplomaturas y posgrados para la formación ejecutiva de mujeres que ya forman parte de la industria, fortaleciendo su desarrollo profesional.

A nivel global, la iniciativa ya otorgó más de 500 becas en Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.

La beca busca potenciar el desarrollo de mujeres en la industria de la aviación, un ámbito tradicionalmente masculino.
La beca busca potenciar el desarrollo de mujeres en la industria de la aviación, un ámbito tradicionalmente masculino.

Mucho más que una beca

Estudiar ingeniería a través de WIATT no implica solo acceder a una formación universitaria. Las becarias pasan a formar parte de una comunidad internacional de mujeres con acceso a espacios de acompañamiento, mentorías, networking y contacto directo con referentes y una industria en constante evolución.

El programa también busca inspirar vocaciones tempranas, potenciar habilidades tecnológicas y visibilizar el amplio abanico de oportunidades profesionales del sector.

“Nos interesa llegar a todo el país y brindar oportunidades reales para lograr un mundo laboral más inclusivo y equitativo. En 2025 recibimos más de 600 inscripciones y este año esperamos superar esa marca, inspirando a más chicas a elegir carreras de ingeniería y acercarlas a la industria aeroportuaria”, nos cuenta Verónica Rodríguez Bargiela, directora de Recursos Humanos y Estrategia de Aeropuertos Argentina.

WIATT es un programa reconocido internacionalmente. En 2024 fue distinguido con el Sky Equity Award 2025 en reconocimiento a su aporte a la equidad de género en la aviación de América Latina y el Caribe.
WIATT es un programa reconocido internacionalmente. En 2024 fue distinguido con el Sky Equity Award 2025 en reconocimiento a su aporte a la equidad de género en la aviación de América Latina y el Caribe.

Educación, colaboración e impacto

El programa WIATT parte de una convicción clara: la educación es la herramienta más poderosa para generar oportunidades. En una industria con fuerte potencial de crecimiento, la construcción de espacios de trabajo más inclusivos se impulsa a través de la articulación entre el sector privado, el ámbito público y la academia.

Tres mujeres que lograron su sueño a través de las becas WIATT.
Tres mujeres que lograron su sueño a través de las becas WIATT.

Entre sus hitos, WIATT recibió distinciones relevantes como el Premio Obrar de Oro 2024 en la categoría de Comunicación Interna y Voluntariado y el Sky Equity Award 2025, otorgado por un jurado internacional integrado por OACI, European Union Aviation Safety Agency y el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, que lo reconoció como referente de equidad de género en la aviación de América Latina y el Caribe.

En 2026, la iniciativa fue reconocida por Great Place to Work (GPTW) debido a su impacto positivo. Este logro se suma a la consolidación de Aeropuertos Argentina como una de las 20 mejores empresas para trabajar en el país según el ranking de la misma autoridad global.

Las inscripciones están abiertas hasta el 7 de junio inclusive. Más información y postulaciones en Aeropuertos Argentina.

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