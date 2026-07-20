Cómo está impactando la IA en el aprendizaje

Con temas como la articulación entre empleabilidad y educación, la escuela que viene y, sobre todo, la enseñanza en tiempos de IA, la jornada del Día de la Educación Roberto Rocca que año a año organiza el Grupo Techint fue este año el epicentro de un debate necesario para el desarrollo del país: el aprendizaje de nuestros jóvenes.

El auditorio de la Escuela Técnica Roberto Rocca volvió a llenarse en una jornada enriquecedora sobre educación. La apertura estuvo a cargo de Andrea Previtali, Presidente de Tenaris para Cono Sur, quien resumió el objetivo de la jornada señalando que “no hay industria sin comunidad y no hay comunidad sin industria”. Además, destacó los valores del Grupo Techint y el trabajo articulado con los Programas Educativos Roberto Rocca. “La Escuela Técnica Roberto Rocca nació en Argentina y luego se convirtió en un modelo que se replicó en otros países donde operamos. Hoy, la Red de Escuelas también está presente en México y Brasil, y forma en conjunto a más de 1.000 estudiantes, contribuyendo al desarrollo del talento local”, señaló.

Luego, llegó el turno de los paneles. Uno de los momentos más destacados estuvo a cargo de Mariana Maggio, especialista en Tecnología Educativa y decana de la Escuela de Innovación del ITBA, quien expuso sobre uno de los temas que más preocupan hoy a la hora de pensar la educación de los jóvenes: el impacto de la Inteligencia Artificial.

“Prácticamente toda la tarea escolar que se pide, se resuelve con la Inteligencia Artificial gratuita que está en los teléfonos celulares. Y todos los estudiantes lo saben. Esto es lo que está pasando. Podemos mirar para otro lado, o hacernos cargo y reinventar la educación”, dijo para dimensionar la escala del problema. Y agregó: “La inteligencia artificial generativa de este momento es bastante eficiente porque los abordajes del conocimiento que todavía estamos ofreciendo son un tanto artificiales, tienen que ver con un saber construido antes de que el hecho pedagógico ocurra, en general mira hacia atrás y entonces se resuelve bastante bien con inteligencia artificial generativa”.

El desafío para Maggio, entonces, es “enseñar lo implícito, las entrelíneas, lo que no se ve, lo que no indica la tendencia del algoritmo. Y esto se aprende en la escuela, en las instituciones educativas”.

Mariana Maggio, especialista en Tecnología Educativa y decana de la Escuela de Innovación del ITBA. GC

Otro de los paneles abordó un punto clave para los objetivos que promueve la Escuela Técnica Roberto Rocca: la articulación entre empleabilidad y educación.

Allí, la directora de la escuela Mariana Albarracín dijo que estamos ante el gran desafío de tomar la nueva realidad para “repensar las prácticas educativas y formar las habilidades y competencias que son claves para un mundo tan cambiante”. Compartió la charla junto a Martín Salvetti, director educativo en Educación Técnica y Empleabilidad en Ticmas, Sebastián Mur, vicerrector del ITBA y Tomás Avetta, decano de la UTN Regional San Nicolás.

El Día de la Educación Roberto Rocca también contó con un panel sobre “Claves y perspectivas para la escuela que viene”, en el que el filósofo Alejandro Piscitelli, el investigador y director del Área de Educación de la Universidad Torcuato di Tella Mariano Narodowski y la Doctora en Sociología de la Educación e investigadora del CIPPEC Cecilia Veleda dialogaron sobre las problemáticas educativas actuales.

Además, los ministros de Educación de las provincias de San Luis (Guillermo Araujo), Santa Fe (José Goity) y Corrientes (Ana Miño), acompañados por el director ejecutivo de Argentinos por la Educación, Víctor Volman, contaron qué están haciendo en sus jurisdicciones en materia de políticas educativas.

El panel de "Empleabilidad y educación: articulaciones y sinergias para la formación profesional". GC

Los asistentes recorrieron la Muestra Abierta de proyectos estudiantiles. GC

El filósofo Alejandro Piscitelli, el investigador y director del Área de Educación de la Universidad Torcuato di Tella Mariano Narodowski y la Doctora en Sociología de la Educación e investigadora del CIPPEC Cecilia Veleda debatiendo sobre la escuela que viene. GC

El cierre estuvo a cargo de Erika Bienek, Directora Global de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint, quien advirtió que “no nos puede dar lo mismo como sociedad que solo uno de cada diez chicos termine su educación secundaria sabiendo matemática y lengua”. Bienek contó las dificultades que muchas veces encuentran en los candidatos a empleos en cuestiones básicas, como “regla de tres simple”, y en cómo se preparan para la entrevista. “Los chicos tienen que estar en las escuelas; Las escuelas son hogares, las escuelas son familia”, concluyó.

A través del Día de la Educación Roberto Rocca, el Grupo Techint reafirma su compromiso con el intercambio de ideas para una transformación educativa, y con la promoción de iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la educación y al desarrollo de las comunidades donde está presente. Con un inversión anual global de 79 millones de dólares en 19 países en las comunidades cercanas a sus plantas y yacimientos, Techint acompaña a los estudiantes a través de diferentes programas en todo su trayecto educativo, promoviendo el acceso, la calidad y la equidad educativa.

Al finalizar la jornada, los asistentes también pudieron recorrer la Muestra Abierta de Proyectos Estudiantiles (MAPE), en la que los propios estudiantes de la Escuela Técnica Roberto Rocca y de otras escuelas técnicas de la zona que participan de los Programas Educativos Roberto Rocca expusieron sus proyectos.

Más info: https://www.techint.com/es

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