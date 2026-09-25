“El mérito sí importa”: el programa de becas que desde 1997 impulsa la excelencia académica y las ganas de seguir aprendiendo

Reconocer el mérito es algo bastante más complejo que calcular promedios. El mérito habla de alguien que aprendió a esforzarse, a sostener la constancia, a sentarse durante horas a estudiar y sobre todo, a superarse.

Año tras año –desde 1997– las Becas al Mérito de ArcelorMittal Acindar ponen en primer plano todas esas historias: las de jóvenes que alcanzaron la excelencia académica, acompañados por sus familias y por personas de la compañía que a la vez se destacan por su compromiso y dedicación. Hablamos de un reconocimiento al camino recorrido, pero también de un impulso para todo lo que todavía pueden construir.

La empresa siderúrgica volvió a reunir este 2026 a jóvenes y familias en una nueva edición de la iniciativa que arrancó hace casi tres décadas y que a través de Fundación Acindar entregó ya más de 3.300 becas. Este año fueron reconocidos 250 estudiantes de distintos niveles educativos que alcanzaron un promedio de ocho o más.

En esta oportunidad estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) resultaron también protagonistas con una presentación que dejó en claro el potencial que surge cuando el conocimiento, la creatividad y la pasión por aprender encuentran oportunidades para desarrollarse.

De izq. a der.: María Eugenia Arata, Federico Amos, José Olano Melo, Gabriel Blanco, María Fernanda Alberti y María Sol Alzú.

Reconocer hoy para impulsar lo que viene

Si el mundo cambia a una velocidad inédita, los valores como el esfuerzo, la perseverancia y las ganas de seguir aprendiendo importan entonces más que nunca. Y las Becas al Mérito parten precisamente de esa mirada: los resultados siempre se reconocen, pero lo que ante todo se pone en valor son las capacidades y actitudes que permiten seguir creciendo.

“El mérito tiene que ver con la decisión de seguir adelante, incluso cuando el camino exige más – señaló el CEO de ArcelorMittal Acindar y ArcelorMittal Costa Rica, Federico Amos–. Cada beca reconoce ese esfuerzo, y al mismo tiempo abre una puerta. Queremos que los jóvenes sepan que su talento importa, que la educación puede transformar sus vidas y que hay una comunidad dispuesta a acompañarlos para que conviertan sus proyectos en realidad”.

Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar y ArcelorMittal Costa Rica.

Una conversación sobre el futuro

Las entregas de este año funcionaron como una invitación a mirar hacia adelante, hacerse nuevas preguntas, ampliar perspectivas y acercar a los jóvenes distintas miradas sobre los desafíos y oportunidades que pueden encontrar en el camino.

Referentes vinculados con la educación, la tecnología, la innovación y el desarrollo del talento compartieron sus experiencias con los jóvenes y sus familias. Las conversaciones abordaron cómo se transforma el mundo del estudio y del trabajo, qué capacidades se volverán más relevantes y por qué aprender de manera continua es y seguirá siendo clave para construir nuevos caminos.

De los encuentros participaron Mariano Wechsler (CEO de Teamcubation), Gabriel Blanco (decano del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Matanza), María Fernanda Alberti (cofundadora de AP Consulting), María Sol Alzú (Argentinos por la Educación), José Olano Melo (Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología), Tomás Avetta (UTN Facultad Regional San Nicolás) y Susana Von Der Heide (fundadora de VON DER HEIDE).

Referentes vinculados con la educación, la tecnología, la innovación y el desarrollo del talento compartieron sus experiencias con los jóvenes y sus familias.

Más de 3.300 becas y miles de recorridos

Desde el inicio del programa en 1997, ArcelorMittal Acindar entregó ya más de 3.300 Becas al Mérito a través de Fundación Acindar. El número habla de continuidad, pero sobre todo de impacto.

“La educación transforma cuando se convierte en una oportunidad concreta. Por eso buscamos acompañar cada etapa: reconocer el esfuerzo, despertar vocaciones, desarrollar capacidades y acercar a las personas al mundo del trabajo. Detrás de cada beca y de cada programa hay una historia que puede cambiar, una familia que se moviliza y una comunidad que se fortalece”, sostuvo María Eugenia Arata, directora de Personas y Relaciones Institucionales de ArcelorMittal Acindar.

María Eugenia Arata, directora de Personas y Relaciones Institucionales de ArcelorMittal Acindar.

La educación y la formación son valores que atraviesan a toda la compañía. Las Becas al Mérito forman parte de un ecosistema de iniciativas impulsadas junto con Fundación Acindar para despertar vocaciones, acercar conocimientos, fortalecer instituciones educativas y conectar la formación con los desafíos del mundo productivo.

Ese compromiso se refleja en propuestas como CLIC!, la Hackatón ArcelorMittal Acindar, Ingeniamos y el Festival Ingeniamos, que acercan a estudiantes y docentes a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y la matemática. También en Construir Comunidad, en el acompañamiento a la educación técnica, en las pasantías y primeras experiencias profesionales y en el Programa de Empleabilidad, que se desarrolla con la Municipalidad de Villa Constitución, la Universidad Nacional de Rosario y el Centro de Formación UOM.

Esta cultura del aprendizaje continúa a su vez dentro de la organización: a través de programas de desarrollo, formación técnica, nuevas capacidades, liderazgo y tecnología, ArcelorMittal Acindar impulsa el crecimiento de sus equipos con Iniciativas como la Academia de TI, Future Skills, las academias técnicas y los programas de liderazgo.

Becas, programas educativos, pasantías y espacios de formación expresan una misma convicción: con hablar del futuro ya no alcanza. Se trata de crear oportunidades para que más personas puedan prepararse, participar y construirlo.

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