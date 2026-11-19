Desde 1976, el Grupo Techint otorgó más de 45.000 becas en 23 países, casi la mitad de ellas en la Argentina. En el marco de este recorrido, el Grupo celebró el 50° aniversario del Programa de Becas Roberto Rocca, que reconoce a estudiantes secundarios y universitarios por su mérito y excelencia académica.

La celebración tuvo lugar en la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana, símbolo de la apuesta que el Grupo viene realizando desde hace medio siglo por la educación. Allí, ante la presencia de autoridades y familiares, Tenaris entregó las 365 becas de este año destinadas a estudiantes de Campana y Zárate.

En total, este año el Grupo Techint otorgó 1.100 becas a jóvenes de nivel secundario y 105 a estudiantes universitarios en las distintas localidades donde tiene operaciones.

El auditorio de la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana estuvo colmado en la entrega de 1.100 becas a jóvenes de nivel secundario y 105 a estudiantes universitarios.

“Este programa nació en 1976 en Argentina, que es el corazón del Grupo Techint, y de acá se expandió a todo el mundo. Colaboramos con escuelas en todos los países donde trabajamos”, señaló durante su discurso de apertura Andrea Previtali, presidente de Tenaris Cono Sur. “La educación es un valor fundamental para nosotros: invertimos más del 90% de nuestro presupuesto de desarrollo social en educación, porque pensamos que no hay industria sin comunidad y no hay comunidad sin industria”, agregó.

Andrea Previtali, presidente de Tenaris Cono Sur.

Más que una beca

La jornada también puso el foco en las historias que hay detrás de 50 años de reconocimientos al mérito. A través de un emotivo panel moderado por Erika Bienek, Directora Global de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint, se compartieron experiencias y testimonios que reflejan el impacto del programa a lo largo de los años. “La educación, el mérito y el esfuerzo son valores que compartimos industria y comunidad para crecer a la par. Cada uno de los estudiantes que hoy reconocemos tiene un potencial. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como empresa y como país acompañarlos a lograr lo que se propongan”, dijo.

El Grupo celebró el 50° aniversario del Programa de Becas Roberto Rocca.

Gustavo Colombo recibió la beca en 1976, fue uno de los primeros becarios del programa y desde hace 43 años trabaja en Tenaris. Hoy, lidera un equipo internacional de Desarrollo de Producto y Calidad para Accesorios. Además, Gustavo dirige la ONG Pan del Alma, un proyecto que impulsa junto a sus compañeros de equipo. Sobre los valores que transmite a los jóvenes profesionales, dijo: “Es necesaria la voluntad, las ganas de hacer las cosas con alegría y sentirlas como propias. El progreso depende de cada uno”. Y sobre su formación agregó: “El valor fundamental en mi casa siempre fue la educación; no se negociaba”.

A su lado, Pedro Napoletano, actual asesor de Techint Ingeniería y Construcción, y quien fue becario universitario entre 1986 y 1988. Tras graduarse como ingeniero, viajó al Politécnico de Milán: “Sentí que había tocado el cielo con las manos. Era cerrar el círculo de mi abuelo, que emigró de Italia”. A los becarios les dijo: “El temor a equivocarse siempre está; es humano. Equivóquense, anímense, siéntanse libres y sean flexibles”.

Erika Bienek, Directora Global de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint, junto a tres generaciones de becarios.

Para finalizar tomó la palabra Daniela Sol Miño, la más joven del panel. Oriunda de Zárate, es la primera de su familia en cursar estudios universitarios. Recibió la beca Roberto Rocca de 2018 a 2023 durante toda su formación en la Escuela Secundaria Técnica N°2 de esa ciudad. Hoy estudia Ingeniería Nuclear en el Instituto Dan Beninson. “Encontré en el estudio y en la educación una posibilidad de salir adelante. Nunca me imaginé estar donde estoy hoy”, dijo.

Guillermo Hang, vicepresidente del Grupo Techint y de la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca, cerró el encuentro recordando a Roberto Rocca, quien además de ser empresario industrial, fue profesor del MIT y que estaba convencido de que la educación es el motor del progreso. “Esa premisa hizo que, 50 años después, estemos acá”.

Las familias dijeron presente en la entrega de las becas Roberto Rocca.

El programa de Becas Roberto Rocca es uno de los cuatro Programas Educativos Roberto Rocca, junto con la Red de Escuelas Técnicas, Gen Técnico y After School. En conjunto forman parte de la estrategia de relaciones con la comunidad del Grupo Techint, que en 2025 alcanzó a 1.215.422 personas en 19 países con una inversión total de US$ 79,1 millones.

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