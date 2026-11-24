El Premio Nobel de la Paz se ha transformado en un galardón codiciado. Como Barack Obama lo obtuvo en 2009, Donald Trump se obsesionó públicamente con adquirirlo, logrando que, luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, María Corina Machado se lo cediera. Malcontento, poco después le escribió al primer ministro de Noruega: “Considerando que su País decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 Guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la Paz”. Unos meses más tarde iniciaría la actual guerra en Irán, el factor principal que, según su propio vicepresidente, lo hundió en las elecciones de medio término.

Esta farsa hilarante tiene como trasfondo la tragedia que la intervención en Venezuela y los bombardeos en Irán supusieron para los principios defendidos por Carlos Saavedra Lamas, el primer latinoamericano en ganar el Premio Nobel de la Paz—en rigor, el primer latinoamericano en ganar cualquier premio Nobel en nuestra región—el cual fue anunciado hace noventa años este 24 de noviembre.

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Este artículo es un humilde homenaje a Saavedra Lamas desde la ciencia política y las relaciones internacionales, dos disciplinas académicas donde su pensamiento sigue teniendo enorme validez. Seguramente historiadores y abogados harán sus propios homenajes, pero el nuestro enfatizará cómo las ideas de Saavedra Lamas nos ayudan a comprender un mundo que se sumerge en conflicto—y lo que podemos hacer para salvarlo.

Las opiniones que exponemos no han sido marginales: una de ellas derivó en una investigación publicada en International Studies Quarterly y premiada recientemente por la American Political Science Association, titulada “The Saavedra Lamas Peace” que tiene entre sus autores a Schenoni, Gary Goertz (Universidad de Notre Dame), Andrew Owsiak (Universidad de Georgia) y Paul Diehl (expresidente de la International Studies Association); la otra es una investigación en curso titulada “Peace Through Law” que incluye a Sikkink, Schmidt, Aroop Mukharji (Escuela de Guerra Naval de los EE.UU.) y Federica D’Alessandra (Universidad de Oxford). La larga lista de prestigiosos nombres asociada a estas publicaciones da cuenta de la extendida fama de Saavedra Lamas en el mundo y lo que es más sorprendente, la vigencia de su pensamiento para las ciencias sociales.

Carlos Saavedra Lamas, ministro de Relaciones Exteriores, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1936

“The Saavedra Lamas Peace” (La paz de Saavedra Lamas) explora cómo los líderes latinoamericanos—entre los que se destaca él mismo dentro de su generación— entendieron que las disputas territoriales y la intervención extranjera eran problemas entrelazados que una y otra vez desembocaban en guerras, y respondieron con la elaboración de un complejo normativo uniendo los principios de integridad territorial, no intervención y solución pacífica de las controversias, que de ser aplicado consistentemente, prevendría la guerra en la región. Ese complejo nació de la iniciativa de diplomáticos y juristas latinoamericanos poco después de la independencia, se difundió con el panamericanismo y cristalizó a comienzos de la década de 1930, particularmente en torno al Tratado Antibélico que incansablemente impulsó Saavedra Lamas. El principal problema de política exterior de América Latina había sido cómo contener a un Estados Unidos en franca expansión. La respuesta de Saavedra Lamas y sus contemporáneos fue un pacto implícito en el que América Latina se ataría de manos aceptando los mecanismos panamericanos de resolución de controversias—en especial territoriales—a cambio del compromiso de Washington de refrenar sus ambiciones propias y no intervenir más en el hemisferio.

La victoria de Franklin Delano Roosevelt y su política del Buen Vecino facilitaron este acuerdo implícito, alcanzado en el contexto de la Conferencia de Montevideo de 1933. Como se documenta en “The Saavedra Lamas Peace”, fue en ese contexto que Roosevelt escribió a sus delegados “la disposición (…) a firmar el Tratado Antibélico del señor Saavedra Lamas (…) fortalecería materialmente el aparato de paz” y Estados Unidos procedió a firmar el tratado, el cual, efectivamente, implicaba el retiro de tropas de Centroamérica y el Caribe. Estados Unidos retiró sus últimas tropas de Nicaragua en 1933 y Haití en 1934, para no intervenir en ningún país latinoamericano en los siguientes veinte años—hasta la crisis de Guatemala en 1954. Las normas establecidas en ese entonces pasaron luego al sistema interamericano y son un pilar de la estabilidad regional—una excepción en el mundo. A partir de entonces no solo desaparecieron las guerras en América Latina—la Guerra del Chaco (1932-1936) en la cual Saavedra Lamas tuvo un papel destacado como mediador, fue la última gran guerra entre países de la región—sino que incluso los conflictos militarizados de menor escala se volvieron más raros, más breves y menos severos. La paz latinoamericana, en otras palabras, no fue un accidente ni una concesión de Washington, sino una construcción normativa en la que la no intervención absoluta—uno de los principios centrales del Tratado Saavedra Lamas—era una pieza inseparable de las demás y quizás la más importante. Saavadra Lamas cimentó la estabilidad hemisférica en los principios de no intervención y resolución pacífica de controversias, respaldados por un implícito compromiso latinoamericano de mantener el orden en el vecindario y a cualquier otra potencia fuera de él, que sobrevivirá incluso los peores momentos de la Guerra Fría.

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Carlos Saavedra Lamas, premio Nobel de la paz por su trabajo para terminar con la guerra entre Bolivia y Paraguay Rotary Club de Buenos Aires

Pero allí no acaba la historia. Como lo documenta “Peace Through Law” (Paz a través del derecho), la obra de Saavedra Lamas en América Latina fue decisiva para el avance de un movimiento global más amplio, que buscaba prohibir el uso agresivo de la fuerza militar. Tras la Primera Guerra Mundial, la guerra de agresión pasó a ser considerada una de las principales amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, el Pacto de la Sociedad de las Naciones de 1919, que dio origen a la principal organización internacional de la posguerra, no prohibía la guerra. Se limitaba a exigir a los Estados que no tomaran las armas hasta tres meses después de que un tribunal arbitral o el Consejo de la Sociedad se hubiera pronunciado sobre su controversia. La Sociedad de las Naciones no proscribió, por lo tanto, la guerra de agresión entre Estados; apenas propuso un mecanismo para frenar su escalada.

Saavedra Lamas formó parte del esfuerzo internacional por subsanar esas falencias. En 1928, el secretario de Estado estadounidense Frank B. Kellogg y el canciller francés Aristide Briand impulsaron el llamado Pacto Briand-Kellogg que impuso la obligación jurídica de “renunciar a la guerra como instrumento de política nacional”: un logro que le valió a Kellogg el Premio Nobel de la Paz de 1929. Pero este tenía fallas profundas: no definía la guerra, no ofrecía un procedimiento alternativo para resolver las controversias y, a través de las reservas implícitas de sus firmantes, dejaba a las grandes potencias las manos libres para intervenir militarmente en sus esferas de influencia. El Tratado Antibélico de Saavedra Lamas, de 1933, atacó esas fallas de frente: prohibió la “guerra de agresión”, no hizo excepciones para las grandes potencias y estableció la solución de controversias por terceros, mediante la conciliación, como alternativa a la guerra.

Estas innovaciones de entreguerras quedaron pronto eclipsadas por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial—en particular fuera de América Latina. Pero las ideas, los textos jurídicos y los mecanismos que forjaron Saavedra Lamas y sus contemporáneos sentaron las bases de la Carta de las Naciones Unidas. Muchas de las instituciones que limitan la guerra hoy son herederas directas de la diplomacia y de las innovaciones jurídicas de Saavedra Lamas. Muchas de ellas comienzan a ser cuestionadas hoy como nunca lo habían sido desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde la flagrante invasión a Venezuela para la extracción de Nicolás Maduro—una clara violación al principio de no intervención—hasta la invasión de Ucrania—que, de consolidarse en una conquista territorial, violaría el principio de integridad territorial—es claro que vivimos en un mundo donde las normas que trajeron estabilidad a América Latina y el mundo son puestas a prueba como nunca. La guerra en Irán es la nueva agresión que consolida este diagnóstico. Como nunca entonces vale la pena celebrar y conmemorar al primer Nobel latinoamericano, pero también documentar los beneficios que estas ideas trajeron a la humanidad y las razones concretas que tenemos para defenderlas.

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Luis Schenoni es profesor en University College London, Averell Schmidt en Cornell University y Kathryn Sikkink en Harvard University