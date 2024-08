Accidente aéreo en Brasil: las historias de tres personas que perdieron el vuelo y salvaron sus vidas

Escuchar

SAN PABLO.- Después de la tragedia del vuelo de VoePass que cayó este viernes en Vinhedo, en el estado de San Pablo, que provocó la muerte de las 61 personas a bordo, se conocieron historias de por lo menos tres personas que no embarcaron en el avión, debido a la confusa información en el aeropuerto de Cascavel (estado de Paraná) sobre las puertas de embarque, según relataron.

Meu Deus, o depoimento desse passageiro que perdeu a conexão com o avião que caiu em Vinhedo. Ele chegou a brigar com um funcionário por não ter conseguido embarcar 😳 #JH pic.twitter.com/77rr0Jud4m — Fabio 🇧🇷 (@fabionobrega) August 9, 2024

“Cuando llegué al aeropuerto estaba esperando el vuelo, pero el tablero de llegadas y salidas, y los micrófonos no indicaban nada. Tampoco había nadie en el mostrador de VoePass”, señaló Adriano Assis, uno de los pasajeros que perdió el vuelo y que fue entrevistado en la propia estación aérea por TV Globo.

“Alrededor de las 10.40 -continuó- un empleado de VoePass me dijo que no iba a embarcar más porque ya faltaba menos de una hora para la salida. Incluso discutí con él, pero al final fue eso lo que me salvó la vida”, dijo emocionado.

Assis agregó que tras enterarse del fatal accidente fue a abrazar al empleado que le impidió abordar el vuelo. “Él solo cumplía con su trabajo”, señaló.

Además de Assis, otros dos pasajeros dijeron al portal de noticias local CGN que terminaron extraviados en el aeropuerto de Cascavel, y que finalmente se les impidió abordar la nave. Incluso confesaron que en el momento sintieron enojo cuando se les impidió el embarque, un enfado que luego se les convirtió en alivio. “Nací de nuevo”, dijo uno de ellos.

La aeronave despegó de Cascavel con destino al aeropuerto de Guarulhos, en el gran San Pablo, con 57 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, según un comunicado de la empresa. En un comunicado, VoePass Linhas Aéreas, ex Passaredo, informó del accidente que involucró al vuelo 2283.

La empresa informó que brinda apoyo a los familiares de las víctimas. Aún no hay confirmación de cómo se produjo el accidente.

El ayuntamiento de Valinhos, ciudad vecina de Vinhedo, afirmó que no hubo sobrevivientes del accidente.

O Globo/GDA

