La hija de Pelicot denunció que su padre también la drogó para abusar de ella y apuntó contra su madre por no escucharla

PARIS.- Caroline Darian, hija de Dominique Pelicot, condenado por haber drogado a su esposa durante casi una década para abusar de ella y permitir que decenas de hombres la violaran, presentó ayer una denuncia contra su padre, a quien acusa de abusar de ella de 2010 a 2020 también bajo sedación con sustancias químicas, en la misma semana en la que sacó su segundo libro en el que arremetió contra su madre, Gisele Pelicot, por “no querer oír” que ella también fue víctima.

Caroline Darian presentó la denuncia ante la justicia francesa el miércoles por “administración de sustancias psicoactivas” y “abusos sexuales” que cree que su padre cometió contra ella, dijo en declaraciones a la agencia AFP.

Durante la investigación sobre la violencia contra su madre, la policía encontró dos fotos de Darian semidesnuda mientras dormía y ella misma declaró estar segura de que también fue drogada y abusada por su padre, algo que no pudo determinarse durante el juicio.

Caroline Darian acompaña a su madre Gisele Pelicot durante el juicio contra Dominique Pelicot

Pelicot siempre ha negado haber abusado de su hija, mientras que Gisele se abstuvo de hacer comentarios durante el juicio cuando se le preguntó si apoyaba las afirmaciones de su hija.

“Sí, lo negó, pero mintió varias veces y volvió a contar varias versiones de la historia durante los dos años y medio que duró el juicio”, apuntó Caroline Darian.

“Y vimos claramente en ese tribunal que Dominique nunca fue capaz de decir toda la verdad sobre lo que había sucedido”, añadió.

“Para mí es importante transmitir este mensaje para que otras víctimas que también han sufrido” la sumisión química puedan “decirse a sí mismas (...) que nunca deben rendirse”, destacó.

El juicio, en el que Dominique Pelicot fue juzgado junto a 50 coacusados, se erigió en un símbolo de la violencia machista y sexual, en Francia y en el extranjero.

Nuevo libro

La denuncia se conoció el mismo día en el que Darian publicó su nuevo libro “Para que recordemos” (So That We May Remember), en el que expresó su enojo contra su madre, de 72 años, por “no querer creer ni oír” que ella también fue víctima del “Monstruo de Aviñón”.

“Su silencio dice mucho. Pensé que éramos un clan muy unido... y me golpea esta realidad implacable en la cara: mi madre no quiere creerme ni escucharme. El dolor recorre todo el cuerpo”, escribió Darian, quien aseguró que la relación con su madre llegó a un “punto sin retorno”.

“Es un abandono demasiado grande... Es como si el suelo se abriera bajo mis pies... He pasado cuatros años intentando estar ahí para mi madre, conservando el vínculo que tanto me importaba. Me siento sola frente a un muro de desolación y nadie parece entenderme”, agregó.

Caroline Darian denunció a su padre por violación bajo sumisión química como sucedió con su madre, Gisele Pelicot CHRISTOPHE SIMON - AFP

Al respecto de las fotografías que aparecieron de ella semidesnuda, Darian dijo que la “dejaron atónita” y que está segura de que “hay otras”. “Sé que mi padre me sedaba y abusaba de mí, pero no puedo probarlo”, escribió en su nuevo libro.

Según The Times, un grupo de psicólogos había advertido a Darian que su relación con su madre probablemente no sobreviviría al juicio, pero aún así “tenía una esperanza persistente”, declaró en su libro.

“Yo era su única hija. Ella no podía soltarme la mano, y menos aún en esta sala del tribunal. Pero me veo obligada a aceptar que así es”, afirmó Darian en el libro, en donde expone que se siente como la víctima “olvidada” del proceso contra su padre.

Darian indicó que tras el juicio de su madre siente un “vació abismal, esta injusticia que me aplasta, este sentimiento vertiginoso de sufrimiento”. Pero aún así, elogió en sus páginas el testimonio “digno, tranquilo y fuerte” que tuvo su madre al haber permitido que el juicio fuera público para que “la vergüenza cambiara de bando”.

“Quienes estuvieron en el juicio descubrieron día tras día esta fuerza de carácter, esta rectitud, esta capacidad de no flaquear”, escribió Darian.

La hija de Gisele Pelicot, Caroline, sale del juzgado después de una audiencia en el juicio de su padre, Dominique Pelicot, acusado de drogar a su madre durante casi diez años e invitar a extraños a violarla en su casa en Mazan, una pequeña ciudad en el sur de Francia, en Avignon, el 19 de noviembre de 2024 CHRISTOPHE SIMON - AFP

El juicio, que comenzó el 2 de septiembre, fue un proceso histórico tanto por la magnitud de los delitos como por el impacto social que generó. Gisele tomó la decisión de renunciar a su anonimato, lo que permitió que el público accediera al juicio y fomentó un debate social sobre la sumisión química y la violencia sexual.

El caso de Dominique Pelicot expuso una red de abusos organizados que involucró a decenas de hombres contactados a través de una página web sin moderación, conocida por facilitar encuentros de contenido sexual explícito. En este espacio, Pelicot contactó a los 50 coacusados a través de una página web sin moderación, conocida por facilitar encuentros de contenido sexual explícito.

Pelicot ofrecía a su esposa, quien estaba drogada y completamente inconsciente, para que los hombres la violaran. Estos encuentros fueron organizados meticulosamente, y en muchos casos, los acusados sabían que ella no estaba consciente ni consentía. Los detalles de los encuentros quedaron registrados en fotos y videos que Pelicot almacenaba en dispositivos electrónicos confiscados por la policía durante la investigación.

El 19 de diciembre, un tribunal francés compuesto por cinco jueces profesionales, declaró culpables a los 51 acusados —hombres de entre 27 y 74 años— la mayoría de ellos juzgados por violación con agravantes de Gisele Pelicot entre 2011 y 2020.

El tribunal en la ciudad sureña francesa de Aviñón dictó sentencias que van desde los tres hasta los 15 años de prisión para los 50 hombres declarados culpables de violación, intento de violación y agresión sexual, mientras que Dominique fue condenado a 20 años de cárcel.

Caroline Darian y David Pelicot llegan al juzgado de Aviñón el 19 de diciembre de 2024. CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Sin embargo, al menos seis de los condenados salieron libres en diciembre por problemas de salud o porque ya habían cumplido su condena en prisión preventiva, y retomaron sus vidas normalmente.

Sobre las sentencias, Darian y sus dos hermanos Florian y David se mostraron “decepcionados” porque “el tribunal no comprendió la importancia de esta arma”, en referencia a las drogas que son objeto del proceso. “El sistema legal tuvo una oportunidad histórica y la desaprovechó parcialmente”.

Agencias ANSA y AFP

