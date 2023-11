escuchar

ROMA.- Fiel reflejo de las sensibilidades a flor de piel, al día siguiente de haber recibido en el Vaticano, por separado, a un grupo de familiares de rehenes israelíes capturados por el grupo terrorista Hamas en el feroz ataque del 7 de octubre y a otro grupo de familiares de palestinos que fueron víctimas de los bombardeos de represalia en la Franja de Gaza, el papa Francisco recibió un fuerte ataque del consejo de la Asamblea de Rabinos italianos, que lo acusó de equiparar a agresor y agredido y de “acrobacia diplomática”.

“Ayer el encuentro del Papa con parientes de rehenes raptados por Hamas, desde hace tiempo pedido y siempre postergado, ha sido finalmente posible porque tuvo posteriormente un encuentro con parientes de palestinos prisioneros en Israel, tal como dijo el Papa, poniendo en el mismo plano inocentes arrancados a sus familias con personas detenidas a menudo por actos gravísimos de terrorismo”, denunció en un comunicado la Asamblea de Rabinos italianos.

El papa Francisco, en su encuentro en el Vaticano con familiares de rehenes israelíes. (Divisione Produzione Fotografica / VATICAN MEDIA / AFP) DIVISIONE PRODUZIONE FOTOGRAFICA - VATICAN MEDIA

Este sorprendió no sólo por el tono, sino también por el evidente error que hizo al principio: como se informó, el Papa no recibió a parientes de prisioneros palestinos en cárceles israelíes, sino de víctimas de los bombardeos en Gaza, incesantes desde el 7 de octubre y que, según cifras palestinas, provocaron ya más de 14.000 muertos, entre los cuales 5500 niños.

“Enseguida después el Papa ha públicamente acusado a las dos partes de terrorismo. Estas tomas de posición en el máximo nivel le siguen a declaraciones problemáticas de ilustres exponentes de la Iglesia en las que o no hay ni un rastro de una condena de la agresión de Hamas o, en nombre de una supuesta imparcialidad, se ponen en el mismo plano el agresor y el agredido”, siguió la nota de los rabinos.

Aludió a las palabras que el Papa dijo ayer después del encuentro con las dos delegaciones, al final de la audiencia general de los miércoles, cuando destacó que había sentido lo mucho que las dos partes estaban sufriendo y sumó: “Las guerras hacen esto, pero aquí hemos ido más allá de las guerras, esto no es hacer guerra, esto es terrorismo. Por favor, sigamos adelante por la paz, recen por la paz, recen mucho por la paz”.

El papa Francisco, en su reunión con familiares de palestinos en Gaza. (Divisione Produzione Fotografica / VATICAN MEDIA / AFP) DIVISIONE PRODUZIONE FOTOGRAFICA - VATICAN MEDIA

La asamblea de rabinos no ocultó su disgusto ante esas palabras del Papa. “Nos preguntamos para qué sirvieron décadas de diálogo judeo-cristiano hablando de amistad y hermandad si después, en la realidad, cuando hay quien tratar de exterminar a los judíos en lugar de recibir expresiones de cercanía y comprensión, la respuesta es la de las acrobacias diplomáticas, de equilibrismos y de la gélida equidistancia, que seguramente es distancia, pero no es ecuánime”, concluyó.

En un clima enrarecido, el cardenal italiano Matteo Zuppi, arzobispo de Boloña y presidente de la conferencia episcopal italiana, salió a defender al Pontífice. “El Papa es atento y miren que esto no es poner a todos en el mismo plano, el 7 de octubre fue una tragedia, punto y basta. Fue una tragedia y por es la atención y la condena“, dijo, en declaraciones a la agencia ANSA.

“Después está lo que está pasando en Gaza: ¿por qué el Papa pide el cese del fuego? Porque hay un sufrimiento terrible y mirando más allá me parece que alienta otra solución para que se combata en serio el terrorismo, quitando todo lo que, en cierto sentido, paradojalmente lo puede justificar. Esta es la posición del Papa y no es que no entiende las motivaciones del gobierno israelí”, agregó.

El pueblo Palestino y el pueblo de Israel tienen derecho a vivir en paz: dos pueblos hermanos. #OremosJuntos por la paz en Tierra Santa, para que las diferencias se resuelvan con el dialogo y la negociación, y no con una montaña de muertos de cada lado. @clicktoprayapp pic.twitter.com/R1gq5Xb3mF — Papa Francisco (@Pontifex_es) November 22, 2023

En estos diez años de pontificado, Francisco siempre tuvo una excelente relación con la comunidad judía, a quien recibió en diversas ocasiones, la última el 6 de noviembre pasado, cuando se reunió con una delegación de la Conferencia Europea de rabinos. En esa ocasión, como no se sentía bien, si bien saludó, uno por uno, a los rabinos, no leyó el discurso que tenía preparado, que les entregó, en el que aludía a la guerra en curso y se mostraba preocupado por “el difundirse de manifestaciones de antisemitismo, que firmemente condeno”.

Francisco, que también visitó la gran sinagoga de Roma en enero de 2016, incluso tiene varios amigos personales judíos, entre ellos, el rabino Abraham Skorka, junto a quien rezó ante el Muro de los Lamentos en su viaje a Tierra Santa de 2014 y el antropólogo Luis Liberman, rector del Instituto Universitario del Agua y Saneamiento (IUAS).