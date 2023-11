escuchar

WASHINGTON.- Poco después de que militantes de Hamas tomaran rehenes durante su mortífero ataque al sur de Israel el 7 de octubre, el gobierno de Qatar contactó a la Casa Blanca con una petición: formar un pequeño equipo de asesores para ayudar a conseguir la cautivos liberados.

Ese trabajo, iniciado en los días posteriores a la toma de rehenes, finalmente dio sus frutos con el anuncio de un acuerdo de intercambio de prisioneros mediado por Qatar y Egipto y acordado por Israel, Hamas y Estados Unidos.

Benjamin Netanyahu durante una reunión con familiares de los rehenes de Hamas, en Tel Aviv Twitter

El esfuerzo secreto incluyó un tenso compromiso diplomático personal por parte del presidente estadounidense, Joe Biden, quien mantuvo una serie de conversaciones urgentes con el emir de Qatar y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las semanas previas al acuerdo.

También implicó horas de arduas negociaciones que incluyeron al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken; al director de la CIA, Bill Burns; al asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan; a su adjunto Jon Finer, y al enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Brett McGurk, entre otros.

Dos funcionarios involucrados en el esfuerzo proporcionaron amplios detalles del trabajo que condujo a un acuerdo en el que 50 rehenes serán liberados a cambio de 150 prisioneros palestinos durante una pausa de cuatro días en los combates.

Poco después del 7 de octubre, Qatar -un mediador de larga data en una región volátil- se acercó a la Casa Blanca con información sensible sobre los rehenes y la posibilidad de su liberación, dijeron los funcionarios. Los qataríes pidieron que se estableciera un pequeño equipo, al que llamaron “célula”, para trabajar el tema en privado con los israelíes.

Sullivan ordenó a McGurk y a otro funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, Josh Geltzer, que establecieran el equipo. Esto se hizo sin informar a otras agencias estadounidenses relevantes porque Qatar e Israel exigieron un secreto extremo y solo unas pocas personas estaban al tanto, dijeron los funcionarios.

Ariel Bibas, de 5 años, está secuestrado junto a su hermano, el hermano Kfir Bibas, de diez meses, el rehén más joven que mantiene el grupo Hamas

McGurk, un diplomático experimentado con profunda experiencia en Medio Oriente, mantuvo llamadas matutinas diarias con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani. Mantuvo al tanto a Sullivan y Biden fue informado diariamente sobre el proceso.

Biden pudo ver con crudeza lo que soportaron las víctimas del ataque de Hamas cuando celebró una larga y emotiva reunión el 13 de octubre con las familias de los rehenes o desaparecidos estadounidenses.

Días después, Biden viajó a Tel Aviv para mantener conversaciones con Netanyahu el 18 de octubre. El funcionario dijo que asegurar la liberación de los rehenes fue un tema central de sus conversaciones con Netanyahu y su gabinete de guerra, así como la asistencia humanitaria.

Cinco días después, el 23 de octubre, el trabajo del equipo de la Casa Blanca ayudó a lograr la liberación de dos rehenes estadounidenses, Natalie y Judith Raanan.

Judith Raanan (derecha) y su hija Natalie, de 17 años, son escoltadas por soldados israelíes y Gal Hirsch, coordinador especial del primer ministro Benjamin Netanyahu para la devolución de los rehenes, cuando regresan a Israel desde cautiverio en la Franja de Gaza (AP) Government of Israel

Desde fuera de la oficina del ala oeste de Sullivan, McGurk, Sullivan y Finer siguieron en tiempo real el difícil viaje de varias horas de las cautivas fuera de Gaza.

El regreso de las dos estadounidenses demostró que era posible lograr la libertad de los rehenes y le dio confianza a Biden de que Qatar podría cumplir a través del pequeño equipo que se había establecido, dijeron los funcionarios.

Luego comenzó un proceso intensificado para sacar a más rehenes. Cuando esto sucedió, Burns comenzó a hablar regularmente con el director del Mossad, David Barnea.

Biden vio la oportunidad de lograr la liberación de un gran número de rehenes y que un acuerdo para los prisioneros era el único camino realista para asegurar una pausa en los combates, dijeron los funcionarios.

Manifestantes israelíes muestran pancartas con los rostros y nombres de personas que se cree que fueron tomadas como rehenes y retenidas en Gaza, durante una protesta en Trafalgar Square, Londres (AP Photo/Frank Augstein) Frank Augstein - AP

El 24 de octubre, cuando Israel estaba a punto de lanzar una ofensiva terrestre en Gaza, la parte estadounidense recibió la noticia de que Hamas había aceptado los parámetros de un acuerdo para liberar a mujeres y niños, lo que significaría una pausa y un retraso en la invasión terrestre.

Los funcionarios estadounidenses debatieron con los israelíes si debía retrasarse o no la ofensiva terrestre.

Los israelíes argumentaron que los términos no eran lo suficientemente firmes como para retrasarlo, ya que no había pruebas de que los rehenes estuvieran vivos. Hamas afirmó que no podían determinar quién estaba detenido hasta que comenzara una pausa en los combates.

Los estadounidenses y los israelíes consideraron falsa la posición de Hamas. El funcionario dijo que el plan de invasión de Israel fue adaptado para respaldar una pausa si se llegaba a un acuerdo.

Luego, Biden participó durante las siguientes tres semanas en conversaciones detalladas mientras se intercambiaban propuestas sobre una posible liberación de rehenes. Se exigió que Hamas presentara las listas de rehenes que tenía, su información de identificación y garantías de liberación.

El proceso fue largo y engorroso: la comunicación era difícil y los mensajes debían pasar desde Doha o El Cairo a Gaza y viceversa, dijeron los funcionarios.

Biden mantuvo una llamada telefónica no revelada anteriormente con el primer ministro de Qatar cuando la fase de liberaciones comenzó a tomar forma, dijo el funcionario.

Algunos de los rehenes que Hamas capturó en su asalto del 7 de octubre

Según el acuerdo que estaba tomando forma, las mujeres y los niños rehenes serían liberados en una primera fase, junto con una liberación proporcional de los prisioneros palestinos en manos de los israelíes.

Los israelíes insistieron en que Hamas garantizara que todas las mujeres y niños salieran en esta fase. La parte estadounidense estuvo de acuerdo y exigió a través de Qatar pruebas de vida o información de identificación de mujeres y niños retenidos por Hamas.

Hamas dijo que podía garantizar 50 en la primera fase, pero se negó a presentar una lista de criterios de identificación. El 9 de noviembre, Burns se reunió en Doha con el líder qatarí y Barnea del Mossad para revisar los textos del acuerdo emergente.

El obstáculo clave en ese momento fue que Hamas no había identificado claramente a quién retenía.

Tres días después, Biden llamó al emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, y le exigió saber los nombres o información clara de identificación de los 50 rehenes, incluidas edades, género y nacionalidades. Sin la información, afirmó el funcionario, no había base para seguir adelante.

Poco después de la llamada de Biden, Hamas proporcionó detalles sobre los 50 rehenes que, según dijo, serían liberados en la primera fase de cualquier acuerdo.

En una llamada telefónica del 14 de noviembre, Biden instó a Netanyahu a aceptar el acuerdo; Netanyahu estuvo de acuerdo.

McGurk vio a Netanyahu ese mismo día en Israel. Al salir de una reunión, Netanyahu agarró a McGurk del brazo y dijo “necesitamos este acuerdo” e instó a Biden a llamar al emir de Qatar sobre los términos finales, dijo uno de los funcionarios.

Las conversaciones se estancaron cuando las comunicaciones se interrumpieron en Gaza. Al reanudarse, Biden estaba en San Francisco asistiendo a una cumbre de Asia y el Pacífico. Llamó al emir de Qatar y le dijo que ésta era la última oportunidad, y el emir se comprometió a ejercer presión para cerrar el trato, dijeron los funcionarios.

“El presidente insistió en que el acuerdo tenía que cerrarse ahora. Se acabó el tiempo”, dijo un funcionario.

El 18 de noviembre, McGurk se reunió en Doha con el primer ministro de Qatar. Burns fue llamado después de hablar con el Mossad. La reunión identificó las últimas lagunas que quedaban para un acuerdo.

El pacto ahora estaba estructurado para que las mujeres y los niños fueran liberados en la primera fase, pero con la expectativa de liberaciones futuras y el objetivo de llevar a todos los rehenes a casa con sus familias.

A la mañana siguiente, en El Cairo, McGurk se reunió con el jefe de inteligencia de Egipto, Abbas Kamil. Los líderes de Hamas en Gaza dijeron que habían aceptado casi todos los acuerdos elaborados el día anterior en Doha.

Sólo quedaba una cuestión pendiente, ligada al número de rehenes que serán liberados en la primera fase y la estructura final del acuerdo para incentivar las liberaciones más allá de las 50 mujeres y niños conocidos, dijeron los funcionarios. Siguió una avalancha de contactos adicionales y finalmente se cerró el trato.

Por Steve Holland

Agencia Reuters