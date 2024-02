escuchar

En la galería de los Uffizi de Florencia, Italia, activistas climáticos vandalizaron este martes “El Nacimiento de Venus”, la famosa obra de Sandro Botticelli. Integrantes del grupo Ultima Generazione (en español, “Última Generación”) pegaron fotografías que muestran los daños provocados por el cambio climático sobre el cuadro renacentista, creado en el siglo XV. Los responsables fueron detenidos y trasladados a una comisaría.

Testigos del hecho capturaron el momento en que los dos vándalos se pararon frente al cuadro y pegaron fotografías impresas de inundaciones en Campi Bisenzio, en la región de la Toscana, sobre la obra de Botticelli. “Hoy este cuadro, símbolo de amor y belleza, se ha transformado, mostrando la destrucción y el dolor que ya estamos viviendo por la crisis climática”, dijo uno de los activistas.

A su vez, denunció que “el gobierno sigue fingiendo que los campos no ardieron en enero, que el agua no será un problema este verano, que las casas destruidas por las inundaciones son accidentes y no el resultado de elecciones humanas”.“Y en lugar de afrontar estos problemas reales, promulga leyes absurdas”, protestó.

Inmediatamente después de leer el comunicado, en el suelo de la sala de los Uffizi se colocó una pancarta que decía “Fondo de reparación de 20 mil millones para reparar los daños causados por los desastres climáticos”. Los autores del hecho de vandalismo fueron inmediatamente detenidos y trasladados a una comisaría. La obra, en tanto, se encontraba protegida por un vidrio que evita daños.

En enero pasado, el alcalde de Florencia, Dario Nardella, había dicho que “una batalla sacrosanta como la de la emergencia medioambiental no se puede librar atacando, aunque sólo sea simbólicamente, el arte y la cultura”. De hecho, el Parlamento italiano aprobó el mes pasado una ley que aumenta las penas para los autores de acciones contra monumentos o lugares culturales, en respuesta a una serie de acciones por parte de los defensores del clima.

“El nacimiento de Venus” ya había sido atacada en 2022 por dos activistas que habían pegado sus manos al cristal que protege la pintura de Botticelli, en los Uffizi. La obra no ha sufrido ningún daño en aquella vez ni tampoco el martes.

El nacimiento de Venus

En Francia activistas arrojaron sopa sobre la Mona Lisa

A fines de enero, en medio de las protestas agrícolas en Francia, dos activistas por el clima tiraron sopa sobre el vidrio que protege la famosa pintura de la Mona Lisa en el Museo del Louvre.

En un reclamo por un sistema alimentario sostenible, las mujeres exclamaron: “¿Qué es lo más importante? ¿El arte, o el derecho a una comida sana y sostenible?”. “Nuestro sistema agrario está enfermo. Nuestros agricultores mueren trabajando”, añadieron.

Con las palabras “FOODRIPOSTE” (en inglés, reacción alimentaria) escrito en las remeras que descubrieron, las mujeres pasaron por debajo de las barreras de seguridad que protegen a la obra de Leonardo da Vinci y comenzaron a dar su discurso.

En el video que se volvió viral en las redes sociales, se puede ver cómo los empleados del reconocido museo actuaron rápidamente, colocando unos paneles negros frente a la pintura y pidiendo a los visitantes que se encontraban en el lugar que “evacuaran la sala”.

Con información de Télam

