MADRID (AFP).- Al menos once personas murieron este domingo por el incendio de una discoteca en la ciudad de Murcia, España, y las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podría aumentar.

Los servicios de rescate recibieron las primeras llamadas de socorro hacia las 6 de la mañana (hora española) y los bomberos continúan todavía trabajando en la zona siniestrada, donde se teme que puede haber más muertos.

“Los servicios de emergencias confirman el fallecimiento de 11 personas en el incendio originado en Atalayas”, indicó José Ballesta, alcalde de esa municipalidad del sureste de España, en la red social X (antes Twitter).

🔴ACTUALIZACIÓN. Los servicios de emergencias confirman el fallecimiento de 11 personas en el incendio originado en Atalayas https://t.co/de7wbeZDFR — José Ballesta (@Ballesta_Murcia) October 1, 2023

Los socorristas lograron entrar al boliche hacia las 10 de la mañana, cuando pudieron extinguir el fuego. Entonces encontraron cuatro muertos. 40 minutos después localizaron a otras dos víctimas fatales. Una hora más tarde el ayuntamiento actualizó el balance de fallecidos a siete y finalmente a once.

“Los bomberos siguen trabajando en el lugar y no se descartan nuevas víctimas” , adelantaron los rescatistas.

🔴 Extinguido incendio discoteca zona atalayas, seguimos trabajando en la zona. pic.twitter.com/U1DnRjDRor — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) October 1, 2023

Un portavoz de la Policía nacional explicó a la Agencia AFP que la prioridad ahora es encontrar a las personas desaparecidas. El funcionario acotó que el sábado hubo una fiesta de cumpleaños y que no todos los asistentes fueron localizados aún. Así también lo informaron medios locales, que detallaron que una veintena de familiares y amigos de un joven nicaragüense de nombre Eric, que cumplía años, habían ido a pasar ahí la noche.

“La investigación todavía no comenzó porque todavía no hay un balance”, remarcó a AFP la fuente policial. Asimismo señaló que todavía no hay una pista sobre la causa del incendio.

En tanto, de momento cuatro personas -dos mujeres de 22 y 25 años, y dos hombres de 41 y 45- están intoxicadas por la inhalación de humo.

“Vamos a morir”

El diario La Opinión de Murcia sumó el testimonio de Jairo, el padre de una joven de 28 años que se encontraba en el local al momento del incendio junto a su novio y amigos. El hombre contó que su hija le envió un mensaje de voz a la madre, a las 6.06 de la mañana.

“Mami, la amo, vamos a morir”, dice esa grabación, con voz entrecortada y mientras se escuchan gritos a su alrededor, de acuerdo a lo que plasmó ese medio. El hombre indicó también que después de recibir el mensaje el celular se apagó y que hasta ahora no sabe nada de su hija.

🇪🇸 | Impactantes imágenes revelan la magnitud del devastador incendio sucedido en la discoteca Teatre en la zona Atalayas de Murcia, esta madrugada. El saldo trágico hasta ahora es de 6 personas fallecidas, y no se descarta que la cifra pueda aumentar. pic.twitter.com/yh5PpNfGpf — UHN Plus (@UHN_Plus) October 1, 2023

Por su parte el portavoz de la Policía Nacional de Murcia, Diego Seral, expresó a la cadena Onda Regional que el punto crítico donde habría comenzado el incendio estaba en la primera planta de la discoteca y que seis de las víctimas localizadas se encontraban en ese lugar.

Tres días de duelo

Según imágenes difundidas por los servicios de emergencia, el incendio se declaró en el local Teatre, también conocido como Fonda Milagros.

Las fotos muestran camiones de bomberos que lanzan agua a la fachada ennegrecida, en una calle colmada de vehículos de emergencia y un espeso humo que sale del tejado.

Incendio de una discoteca en Murcia Marcial Guillén - EFE

“Los bomberos continúan trabajando para establecer el número de desaparecidos”, añadió el personal que trabaja ahí, donde también se estableció una zona de información para familiares.

El alcalde de Murcia declaró tres días de duelo, e informó que hay movilizados 40 bomberos y 12 vehículos de emergencia.

⚫️ Declaramos tres días de luto oficial en la ciudad de Murcia por los fallecidos en el incendio producido en la discoteca Teatre de Atalayas. pic.twitter.com/GnZ3JaOgNA — José Ballesta (@Ballesta_Murcia) October 1, 2023

“Fuerza y ánimo a los familiares y amigos en estos complicados momentos”, dijo el dirigente.

