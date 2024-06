La inédita razón que enfrenta a dos de los hombres más millonarios del mundo: Elon Musk y al dueño de Zara

Escuchar

Tesla e Inditex, dos grandes compañías, se encontrarían en disputa por un terreno ubicado en España, que se destinará para uso industrial o logístico. Así lo confirmó el diario El Español, medio digital de ese país.

El mencionado diario asegura que fuentes del sector inmobiliario le confirman que Inditex, compañía de Amancio Ortega, dueña de Zara y Bershka, al igual que Tesla, propiedad de Elon Musk, tienen interés en adquirir estos terrenos. En el caso de la empresa de Musk, el atractivo por el territorio se vincularía con la posibilidad de construir allí una gigafactoría de autos eléctricos.

Se trata de un espacio de 1,5 millones de m², que próximamente serán habilitados en el polígono La Ceja-Cañada Arena en Cheste, Valencia. Según datos de El Español, su ubicación es muy estratégica, ya que está en el cruce entre la autovía y el corredor mediterráneo hacia Europa. Además, cuenta con conexión ferroviaria y por ruta entre Valencia y Madrid.

Tesla, la compañía de Elon Musk, podría tener interés en el polígono La Ceja-Cañada Arena en Cheste, Valencia

Inditex no ha publicado datos precisos al respecto, aunque en su estrategia de crecimiento figura la construcción de dos grandes centros de distribución en la Comunidad Valenciana. Uno de ellos destinado a su marca Bershka y el otro para Tempe, firma de calzado. Ortega viene adquiriendo centros logísticos desde el 2023 en otros destinos como Países Bajos, Estados Unidos (California y Miami) y Canadá (Vancouver), además de torres de viviendas de lujo y oficinas en diferentes ciudades del mundo.

Una variable importante a considerar es la de los plazos, que pueden jugar en contra de Cheste. Por un lado, la empresa de Amancio Ortega apunta a tener funcionando sus centros logísticos valencianos a fines del 2025; por el otro, el polígono sería aprobado de forma inminente, pero todavía se encuentra sin urbanizar. De todas formas, algunas fuentes aseguran que existe la posibilidad de que se desarrollen de forma simultánea las dos cosas.

Amancio Ortega junto a su hija Marta EFE

La opción del desembarco de Tesla en España también tiene su atractivo, ya que el impacto industrial y de empleo con su llegada podría ser muy grande, aunque, según asegura el medio español, requerirá de una inversión aproximada de €5000 millones, por lo que deberá meditar bien su decisión.

Según asegura El Español, Inditex y Tesla no son las únicas empresas con los ojos puestos en Cheste. Hay otras propuestas de multinacionales con interés en adquirir estos terrenos. De todas formas, el Ministerio de Industria y Turismo y el Ayuntamiento de Cheste no se han pronunciado, por lo que no es posible conocer si han concedido a Tesla, Inditex o cualquier otra empresa exclusividad sobre el espacio.

El lugar codiciado por los magnates se ubica en Cheste, Valencia

