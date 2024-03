Escuchar

SANTIAGO, Chile.- Justo cuando el presidente Gabriel Boric cumple dos años de mandato, el tema de la inseguridad en Chile vuelve a ocupar un lugar central en la agenda. Esta vez, de la mano de una petición de un grupo de alcaldes de distinto signo político que reclaman un mayor papel de los militares para hacer frente a la delincuencia.

En este sentido, los alcaldes de Maipú, Cerrillos y Estación Central, solicitaron esta semana al Ejecutivo el despliegue del ejército en puntos críticos azotados por el crimen y violencia.

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, fue el primero en dar el paso. Se reunió el martes con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para expresarle sus preocupaciones sobre la crisis de seguridad pública que atraviesa su comuna, en donde a principios de este mes se encontró el cuerpo del exmilitar disidente venezolano, Ronald Ojeda, enterrado bajo cemento en una peligrosa barriada informal.

Tras el encuentro con la ministra, el dirigente oficialista de 33 años ofreció una rueda de prensa en la que pidió a viva voz el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas.

La idea, explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, a El País, no es que los militares reemplacen a los policías sino que colaboren con el resguardo de infraestructura, vehículos armados, drones y despliegue de inteligencia.

Por su parte, la alcaldesa opositora de Providencia, Evelyn Matthei, aprovechó la oportunidad para golpear al gobierno. “A pesar de que el presidente ha dicho que ‘estamos mejor’ que hace dos años atrás, la situación está tan grave, que un alcalde esta vez de Gobierno, pide públicamente militares en las calles. Así de grave está la cosa”, sostuvo la líder de Chile Vamos.

En respuesta a la solicitud de Vodanovic, respaldada por otros alcaldes, el presidente chileno dijo en una entrevista con radio Condell que estaba evaluando la implementación de la medida.

“Los militares no pueden cumplir una labor equivalente a las policías. Dicho esto, si es que logramos tener un acuerdo en función de un debate que también se ha dado en otras latitudes, en otros países, respecto a ciertas labores que eventualmente pudieran cubrir los militares que liberen a policías para realizar justamente estas intervenciones como la que se hizo ayer en la toma de Maipú, nosotros estamos totalmente disponibles no solamente para evaluarlo, sino para implementarlo con todas las exigencias que demande la ley”, declaró Boric.

También respondió a las críticas y dijo: “Yo no tengo tiempo para polemizar con alcaldes que están permanentemente buscando polémica. Lo que nosotros hemos señalado como gobierno, es que en términos generales respecto a cómo recibimos el país, Chile está mejor”.

“La idea de pesimismo general que están permanentemente tratando de instalar algunos actores, no se condice con las tremendas potencialidades que tiene Chile”, sostuvo, aunque admitió que “tenemos desafíos”.

“Desde mi punto de vista no hay espacio para la autocomplacencia, pero eso no significa aceptar que acá no se ha hecho nada y que el país va directo al despeñadero”, insistió Boric.

En esa línea, aseveró que “en seguridad la situación es, desde mi punto de vista, efectivamente grave, porque han existido desde un buen tiempo a esta parte bandas que se han instalado en Chile y han llevado delitos de una tremenda violencia y por eso durante nuestro gobierno hemos fortalecido la institución de Carabineros”.

“Recuerden en las condiciones en las que entregaron el país, en particular en estas materias, como estaba desatada la violencia en la zona centro sur, como las fronteras estaban absolutamente desprotegidas”, añadió.

El estallido de inseguridad que sufre Chile se explica por la irrupción de una nueva criminalidad, que implicó el aumento en la tasa de homicidios de 4,5 en 2018 a 6,7 en 2023. Según el gobierno, este año el delito ha tenido una baja, pero la violencia con que se cometen los asesinatos provoca temor en la población.

