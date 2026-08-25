Antes de las elecciones, Lula impulsa un proyecto para reducir la carga horaria laboral: “Es tiempo para la familia”

SAN PABLO.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, busca acelerar la aprobación de una reducción de la jornada laboral antes de las elecciones del próximo 4 de octubre. La propuesta, que ya recibió el aval de la Cámara de Diputados, pretende terminar con el régimen conocido como 6x1, que establece seis días de trabajo por uno de descanso, y fijar un límite de 40 horas semanales sin recortar los salarios.

El mandatario volvió a respaldar públicamente la iniciativa este lunes mediante un mensaje difundido en su cuenta de X. Allí acusó a algunos sectores de actuar contra los intereses de los trabajadores y aseguró que su administración buscará que la modificación avance en el Congreso.

“Hay gente que juega en contra de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de Brasil, pero nuestro gobierno está movilizado para la aprobación del fin de la escala 6x1, sin reducción del salario”, escribió Lula.

"El pueblo trabajador que mueve este país merece tener más tiempo para el ocio, para cuidar de la salud y para acompañar el crecimiento de los hijos", escribió Lula en X este lunes X Lula Oficial

El presidente también sostuvo que quienes trabajan deben disponer de más tiempo fuera de sus obligaciones laborales. “El pueblo trabajador que mueve este país merece tener más tiempo para el ocio, para cuidar de la salud y para acompañar el crecimiento de los hijos. Es tiempo para la familia”, completó.

La enmienda constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputados a finales de mayo, pero permaneció paralizada durante varios meses en el Senado. El trámite se destrabó después de que este mes Lula y el presidente de la Cámara alta, Davi Alcolumbre, retomaran el diálogo.

Alcolumbre envió la propuesta a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), donde fue designado como relator el senador Omar Aziz, aliado del oficialismo. El legislador anticipó que pretende presentar su informe el jueves 27 de agosto y que todavía analiza si conservará sin modificaciones el texto aprobado por los diputados.

Omar Aziz fue designado como relator del proyecto

En ese contexto, Lula se reunirá este miércoles con Alcolumbre y con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, para intentar destrabar proyectos que el oficialismo pretende aprobar este año. Según informó el diario brasileño O Globo, el mandatario buscará coordinar con ambos legisladores la votación de iniciativas que desde el oficialismo consideran que pueden tener impacto electoral.

Está estipulado que diputados y senadores dispongan de una sola semana en la que estos proyectos podrían recibir luz verde. Ese plazo será entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. Luego, se retomará la actividad proselitista de cara a la primera vuelta presidencial, que tendrá lugar el 4 de octubre.

Además de la reducción de la jornada laboral, Lula busca que el Senado apruebe una enmienda que introduce cambios en la política de seguridad pública y el marco jurídico para los minerales críticos y las tierras raras. También pretende que la Cámara de Diputados avance con la medida provisional que eliminó el impuesto del 20% sobre productos importados de hasta US$50 y con el proyecto que permite utilizar los ingresos excedentes de la venta de petróleo para frenar el aumento de los precios de la gasolina y el diésel.

Con información de Xinhua y AFP.