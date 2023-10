escuchar

WASHINGTON.- He cubierto este conflicto durante casi 50 años y he visto a israelíes y palestinos hacerse muchas cosas horribles entre sí: atacantes suicidas palestinos haciendo estallar discotecas y colectivos israelíes; aviones de combate israelíes atacando barrios de Gaza que albergan a combatientes de Hamas, pero también causan enormes cantidades de víctimas civiles. Pero no he visto algo como lo que ocurrió el fin de semana pasado: combatientes individuales de Hamas acorralaron a hombres, mujeres y niños israelíes, los miraron a los ojos, los mataron a tiros y, en un caso, detuvieron a una mujer desnuda en Gaza mientras gritaba: “Allahu Akbar”.

La última vez que fui testigo de ese nivel de barbarie cara a cara fue la masacre de hombres, mujeres y niños palestinos a manos de milicianos cristianos en los campos de refugiados de Sabra y Chatila en Beirut en 1982, donde la primera víctima que encontré fue un hombre mayor con una barba blanca y un agujero de bala en la sien.

Si bien no me hago ilusiones sobre el compromiso de larga data de Hamas con la destrucción del Estado judío, hoy me pregunto: ¿de dónde vino este impulso similar al del Estado Islámico para el asesinato en masa como objetivo principal? ¿No la toma de territorio, sino el simple asesinato? Hay algo nuevo aquí que es importante entender.

Como no puedo entrevistar a los dirigentes de Hamas, me baso en mi experiencia en la región y así es como lo veo.

Un bombardeo israelí en Gaza MOHAMMED ABED - AFP

Si bien esta operación seguramente fue planeada por los líderes de Hamas hace meses, creo que sus orígenes emocionales pueden explicarse en parte por una fotografía que apareció en la prensa israelí el 3 de octubre. Algunos ministros del gobierno israelí habían ido a Riad, Arabia Saudita, para su primera visita oficial para asistir a conferencias internacionales a finales de septiembre y principios de octubre, y obtuvo mucha cobertura en la prensa israelí.

Pero después de haber vivido tanto en Beirut como en Jerusalén, lo que más me llamó la atención fue esa foto inusual, una imagen que sabía que desencadenaría reacciones emocionales completamente diferentes en ambos mundos.

Fue tomada por el equipo del Ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, que asistía a una conferencia de la ONU en Riad, mientras realizaban un servicio de oración en su habitación de hotel para la festividad judía de Sucot. Uno de ellos tomó una fotografía de un colega que llevaba un chal de oración tradicional judío y una kipá mientras sostenía un rollo de la Torá con el horizonte de Riad en la ventana.

Un miembro del Ministerio de Comunicaciones de Israel durante un servicio de oración privado en Riad, Arabia Saudita, el 3 de octubre, en una imagen difundida por el Ministerio de Comunicación israelí

Para los judíos israelíes, esa imagen es un sueño hecho realidad: la máxima expresión de ser finalmente aceptado en el Medio Oriente, más de un siglo después del inicio del movimiento sionista para construir un Estado democrático moderno en la patria bíblica del pueblo judío. Poder rezar con la Torá en Arabia Saudita, el lugar de nacimiento del Islam y el hogar de sus dos ciudades más sagradas, La Meca y Medina, es un nivel de aceptación que toca el alma de cada judío israelí.

Pero esa misma foto enciende una rabia poderosa y emocional en muchos palestinos, particularmente aquellos afiliados a la Hermandad Musulmana islamista, incluidos Hamas y la Jihad Islámica Palestina. Para ellos, esa imagen es la plena expresión del objetivo supremo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: demostrar a todos los detractores, incluso refregarles en la nariz que él puede hacer la paz con todos los Estados árabes (incluso Arabia Saudita) y no para eso no tiene que darle a los palestinos un solo centímetro.

En lo que respecta a la diplomacia, esa ha sido la misión de la vida de Netanyahu: demostrar a todos que Israel puede quedarse con el torta (la aceptación de todos los Estados árabes circundantes) y comerse también el territorio palestino.

No tengo idea de si los dirigentes de Hamas vieron ese panorama en particular, pero han sido plenamente conscientes de la evolución continua que refleja. Creo que una de las razones por las que Hamas no sólo lanzó este ataque ahora (sino que aparentemente también ordenó que fuera lo más mortífero posible) fue para desencadenar una reacción israelí exagerada, como una invasión de la Franja de Gaza, que provocaría enormes bajas civiles palestinas y de esa manera obligará a Arabia Saudita a alejarse del acuerdo mediado por Estados Unidos que ahora se está discutiendo para promover la normalización entre Riad y el Estado judío. Así como obligar a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos, que formaron parte de los Acuerdos de Abraham gestionados por la administración Trump, a dar un paso atrás respecto de Israel.

La firma de los Acuerdos de Abraham, hoy, en el Jardín Sur de la Casa Blanca AFP

La esencia del mensaje de Hamas a Netanyahu y su coalición gobernante de extrema derecha compuesta por supremacistas judíos y ultraortodoxos es la siguiente: ustedes nunca estarán aquí en casa, no importa cuánta tierra de nuestra tierra les vendan nuestros hermanos árabes del Golfo. Los obligaremos a perder la cabeza y a hacer locuras en Gaza que obligarán a los estados árabes a rechazarlos.

Qué debería hacer Estados Unidos

Entonces, ¿cuál es la mejor manera en que Estados Unidos puede ayudar a Israel ahora, además de respaldar su derecho a protegerse, como lo hizo tan enérgicamente el presidente Joe Biden en su discurso del martes? Creo que Estados Unidos necesita hacer varias cosas.

Primero, espero que el presidente le pida a Israel que se haga esta pregunta mientras considera qué hacer a continuación en Gaza: ¿Qué quieren mis peores enemigos que haga y cómo puedo hacer justo lo contrario?

Lo que quieren los peores enemigos de Israel –Hamas e Irán– es que Israel invada Gaza y se vea envuelto en una extralimitación estratégica allí que haría que el enredo de Estados Unidos en Fallujah parezca una fiesta de cumpleaños infantil. Estamos hablando de luchas casa por casa que socavarían cualquier simpatía que Israel haya cosechado en el escenario mundial, desviarían la atención mundial del régimen asesino de Irán y obligarían a Israel a estirar sus fuerzas para ocupar permanentemente Gaza y Cisjordania.

Hamas e Irán no quieren en absoluto que Israel se abstenga de adentrarse en Gaza muy profundamente o por mucho tiempo.

Hamas tampoco quiere que Estados Unidos e Israel procedan lo más rápido posible con negociaciones para normalizar las relaciones con Arabia Saudita como parte de un acuerdo que también requeriría que Israel haga concesiones reales a la Autoridad Palestina en Cisjordania, que ha aceptado a Israel. como parte de los acuerdos de paz de Oslo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden OFICINA DEL PRIMER MINISTRO ISRA - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO ISRA

Pero para que Israel haga lo que más le conviene a sus intereses, no a los de Hamas e Irán, probablemente será necesaria una fuerte alianza entre Biden y Netanyahu. Nunca hay que olvidar que Netanyahu siempre pareció preferir tratar con Hamas, que era incansablemente hostil a Israel, que con su rival, la más moderada Autoridad Palestina, a la que Netanyahu hizo todo lo posible para desacreditar, a pesar de que la Autoridad Palestina ha trabajado estrechamente durante mucho tiempo con los servicios de seguridad israelíes para mantener tranquila a Cisjordania, y Netanyahu lo sabe.

Netanyahu nunca ha querido que el mundo crea que hay “buenos palestinos” dispuestos a vivir al lado de Israel en paz y tratar de nutrirlos. Desde hace años, siempre ha querido decirles a los presidentes de Estados Unidos: ¿Qué quieren de mí? No tengo con quién hablar del lado palestino.

Por último, espero que Biden le esté diciendo a Netanyahu que Estados Unidos hará todo lo posible para ayudar al Israel democrático a defenderse de los fascistas teocráticos de Hamas (y de sus hermanos del alma de Hezbollah en el Líbano, en caso de que entren en la lucha).

Pero la parte del trato de Netanyahu es que tiene que reconectarse con el Israel democrático liberal, de modo que el mundo y la región vean esto no como una guerra religiosa sino como una guerra entre la primera línea de la democracia y la primera línea de la teocracia. Eso significa que Netanyahu tiene que cambiar su gabinete, expulsar a los fanáticos religiosos y crear un gobierno de unidad nacional con Benny Gantz y Yair Lapid.

Desafortunadamente, Netanyahu sigue dando prioridad a su coalición de fanáticos, a quienes necesita para protegerlo de su juicio por corrupción y completar su golpe judicial que neutralizaría a la Corte Suprema de Israel. Eso es realmente un desastre.

Estados Unidos no puede proteger a Israel a largo plazo de las amenazas muy reales que enfrenta a menos que Israel tenga un gobierno que refleje lo mejor, no lo peor, de su sociedad, y a menos que ese gobierno esté dispuesto a tratar de forjar compromisos con los mejores, no con los lo peor, de la sociedad palestina.