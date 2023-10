escuchar

JERUSALEN.- Mientras Israel se recuperaba de un mortífero ataque llevado a cabo por militantes de Hamas que rompieron las barreras alrededor de Gaza y se movieron a voluntad, matando y secuestrando a cientos de civiles en ciudades israelíes, los jefes de defensa enfrentaban crecientes preguntas sobre cómo pudo haber ocurrido este desastre.

Un día después del 50 aniversario del inicio de la Guerra de Yom Kippur de 1973, cuando las fuerzas israelíes fueron sorprendidas por columnas de tanques sirios y egipcios, el ejército parecía haber sido sorprendido nuevamente por un ataque repentino.

“Parece bastante similar a lo que ocurrió en ese momento”, sostuvo el general retirado Giora Eiland, exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel. “Según lo que vemos, Israel fue completamente sorprendido por un ataque muy bien coordinado”, apuntó en una sesión informativa con periodistas.

Un portavoz del ejército dijo que habría discusiones sobre la preparación de inteligencia “en el futuro”, pero por el momento el enfoque estaba en la lucha. “Hablaremos de eso cuando necesitemos hablar de ello”, aseguró.

Humo y fuego se observan luego de un ataque aéreo israelí en la Ciudad de Gaza, el domingo 8 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Fatima Shbair - AP

Israel siempre ha considerado a Hamas como su enemigo jurado, pero desde que infligió graves daños a Gaza en una guerra de 10 días en 2021, adoptó una mezcla de incentivos y presiones para mantener la estabilidad en el enclave bloqueado.

Ofreció incentivos económicos, como miles de permisos de trabajo que permitieron a los gazatíes trabajar en Israel o en Cisjordania, al mismo tiempo que mantenía un estricto bloqueo y la constante amenaza de ataques aéreos.

Durante los últimos 18 meses, mientras la violencia estallaba en Cisjordania, Gaza había estado relativamente tranquila, aparte de esporádicos enfrentamientos transfronterizos que involucraban principalmente al movimiento islámico más pequeño, la Jihad Islámica, mientras que Hamas se mantenía en gran parte al margen.

El gobierno de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu siempre ha destacado sus credenciales en seguridad y ha mantenido una postura inflexible hacia las facciones militantes palestinas, incluyendo a Hamas, que ha controlado Gaza desde 2007.

Falla de Inteligencia

Sin embargo, cuando llegó el momento, el aparato de seguridad de Israel pareció colapsar, ya que una fuerza de combatientes de Hamas, estimada en cientos según el ejército, rompió las cercas de seguridad y se dispersó en las ciudades.

“Esto fue un fracaso de inteligencia; no podría haber sido de otra manera”, afirmó Jonathan Panikoff, ex subdirector nacional de inteligencia de Estados Unidos para el Medio Oriente, quien ahora trabaja en el think tank Atlantic Council. “Fue un fracaso de seguridad, socavando lo que se pensaba que era un enfoque en capas agresivo y exitoso hacia Gaza por parte de Israel”, añadió.

Para los israelíes, las imágenes de cuerpos muertos en las calles o grupos de civiles siendo conducidos hacia la cautividad en Gaza fueron un shock profundo.

Más de 600 israelíes murieron y más de 2000 resultaron heridos, una cifra sin precedentes de víctimas israelíes en un solo día. El ejército sufrió pérdidas significativas y los grupos militantes palestinos afirmaron que habían capturado a docenas de soldados.

El territorio palestino de Gaza fue bombardeado por Israel en represalia por los ataques de Hamas Omar Ashtawy - APA Images via ZUMA Press Wire

Los combatientes también tomaron puestos de seguridad, incluyendo una comisaría de policía en la ciudad sureña de Sderot, y tomaron el control del cruce de Erez, una instalación de alta seguridad que canaliza a las personas que entran y salen de Gaza a través de un estricto sistema de controles.

El sábado, los medios de comunicación de Hamas difundieron imágenes que mostraban a combatientes recorriendo oficinas abandonadas y corriendo junto a las altas paredes de concreto del sitio.

“Han estado planeando esto durante mucho tiempo”, dijo Eyal Hulata, exasesor de Seguridad Nacional de Israel. “Obviamente, se trata de un ataque muy coordinado y, lamentablemente, lograron sorprendernos tácticamente y causar un daño devastador”.

Por Emily Rose