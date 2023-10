escuchar

TEL AVIV.- Israel continuaba sus ataques aéreos en la Franja de Gaza durante la madrugada del jueves, mientras prepara tropas y sienta las bases para una posible invasión del enclave.

Durante casi dos semanas, Israel se ha estado preparando para una posible invasión de Gaza con miles de ataques aéreos contra el enclave, dirigidos a los líderes de Hamas, sus fuerzas especiales y activos estratégicos, incluidos puestos de inteligencia y una red de túneles subterráneos, mientras busca debilitar el grupo antes de enviar a los miles de soldados israelíes concentrados en la frontera.

Israel cortó el suministro de agua, alimentos, combustible y electricidad a Gaza, y pidió a los habitantes de Gaza que abandonen la parte norte del enclave, a quienes les advirtió que una intensa batalla se avecina en la ciudad de Gaza, el bastión militar de Hamas. Israel dice que permitirá el suministró de agua, alimentos y ayuda médica a quienes se encuentran en el sur de Gaza.

Palestinos huyen hacia el sur de la Franja de Gaza el viernes 13 de octubre de 2023, luego de que el ejército israelí emitiera una advertencia de evacuación Hatem Moussa - AP

Funcionarios israelíes dijeron que se están preparando para un ataque terrestre, aéreo y marítimo contra Gaza tras el ataque terrorista del 7 de octubre de Hamas a ciudades del sur de Israel que mató a más de 1400 israelíes, incluidos más de 1000 civiles. Hamas, que controla la Franja de Gaza, también tomó al menos 203 rehenes, según funcionarios israelíes.

El ataque israelí puede incluir una extensa invasión terrestre (como la que Israel nunca ha llevado a cabo en Gaza), aunque los funcionarios israelíes no han descartado otras opciones para eliminar a Hamas.

Los analistas dicen que aún podrían faltar semanas para el inicio de una invasión terrestre. Cualquier invasión, incluida la preparación, podría llevar muchos meses, dicen funcionarios israelíes.

La protesta en Medio Oriente por la mortal explosión del martes en el Hospital Árabe Al-Ahli en Gaza no disuadirá a Israel de intentar erradicar a Hamas del enclave, dijeron funcionarios israelíes.

“No se para durante una guerra. Continuaremos hasta la victoria”, escribió el miércoles Yoav Kisch, ministro del partido Likud del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en X, anteriormente Twitter.

Un bombardeo israelí en Gaza SAID KHATIB - AFP

Los analistas dicen que parte del cálculo israelí sobre qué tan pronto debe enviar tropas a Gaza será en función de la creciente presión internacional para aliviar su campaña aérea sobre el enclave, que es menos precisa que enviar tropas terrestres y causa más víctimas civiles.

Israel se abstuvo hasta ahora de precipitarse a una operación terrestre, a pesar de movilizar a más de 300.000 soldados, muchos de ellos desplegados en la frontera de Gaza, según funcionarios militares israelíes.

Antes de la explosión del hospital, el vocero militar de Israel, Richard Hecht, dijo que si bien Israel está preparado para una operación terrestre, puede intentar eliminar a Hamas por otros medios. “Todo el mundo habla de una ofensiva terrestre. Quizás sea algo diferente”, afirmó.

Eso podría incluir un asedio sostenido de Gaza, un bombardeo intensificado de los líderes y sitios militares de Hamas o incursiones terrestres limitadas, dijeron ex funcionarios de seguridad.

Algunos dicen que una operación que no llegue a ser una invasión total no es suficiente para lograr el objetivo de Israel de erradicar a Hamas. “Esto podría perjudicar a Hamas, pero no eliminar a Hamas. No restaurará la disuasión ni cambiará radicalmente las reglas del juego”, dijo Shimrit Meir, que fue alto asesor diplomático del ex primer ministro israelí Naftali Bennett.

“El mensaje que recibirán los terroristas es que se pueden cometer los crímenes más horrendos y bárbaros contra la humanidad y básicamente salirse con la suya”, dijo.

Cálculos

Lo que complica cualquier invasión terrestre es el hecho de que Hamas ha tenido un año o más para planificar tal ataque por parte de Israel, según las propias declaraciones del grupo. Ha colocado trampas explosivas para la infantería de Israel, ha adquirido armas nuevas y más avanzadas y ha construido al menos cientos de kilómetros de túneles subterráneos, dijeron exfuncionarios de seguridad israelíes.

Tropas israelíes en la frontera con Gaza JACK GUEZ - AFP

Los ataques aéreos israelíes están demoliendo puntos de salida conocidos de los túneles de Hamas, dividiendo esos pasajes. También están destruyendo puestos de lanzamiento de misiles antitanques e infraestructura de inteligencia, y están despejando áreas de Gaza para facilitar las operaciones terrestres, dijeron funcionarios militares israelíes actuales y anteriores. El ejército está dando tiempo a que los civiles abandonen la ciudad de Gaza, donde se espera lo peor de la batalla.

Los funcionarios israelíes dicen que también están trabajando para conseguir todo el equipo necesario para la fuerza que necesitará operar durante el próximo invierno boreal.

El asedio israelí, si bien crea una crisis humanitaria en el enclave, tiene como objetivo debilitar a los hombres de Hamas, dicen los ex funcionarios. “Cuanto más esperemos por la invasión terrestre, más podremos suavizar los objetivos terrestres y subterráneos antes de entrar”, dijo Jacob Nagel, ex asesor de seguridad nacional y ahora miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un think tank de Washington.

Nagel dijo que a Israel le gustaría tomarse todo el tiempo posible para continuar con su estrategia actual, pero debe considerar qué tipo de ventana tiene antes de que la presión internacional lo obligue a aliviar su ataque aéreo. Israel ha dicho a los habitantes de Gaza en los últimos días que avancen hacia el sur, advirtiendo que planea llevar a cabo una ofensiva en el norte.

Con cientos de civiles y soldados tomados cautivos por Hamas y otras fuerzas de Gaza durante su asalto del 7 de octubre, los líderes de Israel también deben considerar la presión interna para lanzar una operación terrestre para traer de regreso a los rehenes, dijo Nagel.

El asedio

El asedio “es una especie de preparación para la invasión”, dijo Yaakov Amidror, exgeneral israelí y asesor de seguridad nacional que actualmente es miembro del grupo de expertos JINSA, con sede en Washington. “Cuanto menos se alimente la gente de Hamas, con necesidad de agua y cansada, mejor”.

Amidror dijo que Israel está atacando actualmente sitios militares conocidos de Hamas y también está limpiando áreas que facilitarían el camino a las tropas una vez que entren. El ejército de Israel ha dicho que está apuntando a todas las figuras militares y gubernamentales de alto rango de Hamas, así como a las unidades de fuerzas especiales de Hamas responsables de la masacre del 7 de octubre.

Nagel dijo que Hamas sorprendió a Israel con la escala y calidad de sus armas utilizadas en el ataque del 7 de octubre. Él y los actuales funcionarios israelíes dijeron que algunas de las armas parecían provenir de Irán y Rusia, ya sea directa o indirectamente, incluidas granadas avanzadas propulsadas por cohetes que pueden ser efectivas contra vehículos blindados. Irán es un importante apoyo militar y financiero de Hamas. Israel no ha comentado si Irán ayudó directamente a planificar el ataque de Hamas del 7 de octubre.

“Tenemos que asumir que, por lo que sabemos sobre armas, están reservando las más avanzadas para nuestra invasión”, dijo Nagel.

La destrucción en la ciudad de Gaza JACK GUEZ - AFP

Miri Eisin, ex subdirectora del cuerpo de inteligencia de combate y asistente del director de inteligencia militar, dijo que el ataque del 7 de octubre mostró las nuevas capacidades de Hamas, incluidos drones suicidas y poderosos artefactos explosivos improvisados. Los funcionarios israelíes dicen que Irán ha ayudado a Hamas a fabricar drones dentro de Gaza.

“Quieren que entremos para lidiar con su nueva caja de trucos”, dijo Eisin. “Una operación terrestre es algo para lo que uno se prepara sistemáticamente”.

Red de túneles

Uno de los principales desafíos que aguardan a las tropas israelíes es una extensa red de túneles subterráneos excavados por Hamas en Gaza, algo que según Eisin ningún ejército ha enfrentado jamás. Incluso en el anterior ataque terrestre de Israel en Gaza en 2014, Israel no entró completamente en el enclave, sino que permaneció en las ciudades marginales, dijo.

Los ataques aéreos israelíes ahora están dirigidos en parte a edificios donde los túneles tienen puntos de salida, además de cortar los túneles, haciéndolos menos efectivos, dijo Eisin. También dijo que Israel podría emplear bombas rompe-búnkeres para erosionar aún más la red de túneles, pero que Israel está esperando para expulsar a la mayor cantidad posible de civiles gazatíes del norte de Gaza antes de utilizar las poderosas armas.

Pero, para destruir la red de túneles, los soldados israelíes necesitarán operar en lo más profundo de Gaza. El sistema es bien conocido por los combatientes de Hamas y es probable que contenga muchas trampas explosivas para los israelíes una vez que entren.

“Cualquier tipo de acción dentro de los túneles, hay muchas víctimas”, dijo Eisin. “Intentas limitarlos, pero no puedes eliminarlos”.

The Wall Street Journal