Atropellaron a una diputada australiana, tuvieron que amputarle las piernas e investigan un posible acto terrorista

MELBOURNE.– La diputada australiana Helen Haines, de 65 años, sufrió la amputación de ambas piernas después de ser atropellada dos veces por un vehículo en un presunto ataque terrorista que conmocionó al país y reavivó el debate sobre la seguridad de los representantes políticos y el aumento de la violencia en el discurso público.

Haines, legisladora independiente, permanece en condición estable en un hospital de Melbourne, adonde fue trasladada en helicóptero tras el episodio ocurrido el lunes en Wangaratta, su ciudad natal, situada a más de 200 kilómetros al noreste de Melbourne, en el estado de Victoria. Su esposo, Phil Haines, confirmó este miércoles que los médicos debieron amputarle la segunda pierna, después de que la primera fuera removida el día del ataque.

“La buena noticia en todo esto es que Helen está viva y estable. Eso es lo más importante para nuestra familia”, declaró ante los periodistas a las puertas del hospital. “Para nosotros, las dos partes más importantes de Helen son su corazón y su mente”, agregó.

Phil Haines, esposo de la política australiana Helen Haines, se dirige a los medios de comunicación WILLIAM WEST - AFP

La policía investiga el episodio como un posible acto de violencia deliberada. Según los testimonios recolectados por las autoridades, Haines se encontraba junto al baúl de su auto cuando una camioneta Toyota Land Cruiser la embistió y la aprisionó contra su propio vehículo. El conductor habría dado marcha atrás y vuelto a atropellarla antes de que un transeúnte interviniera para detenerlo y quitarle un cuchillo.

El acusado, Brendan Nugent, de 43 años y residente en la zona, compareció este miércoles ante un tribunal de Wangaratta. La fiscalía le imputó conducción peligrosa con resultado de lesiones graves, causar intencionalmente lesiones graves y agredir a una funcionaria federal, un delito que contempla una pena máxima de diez años de prisión.

Helen Haines, diputada independiente por la circunscripción vecina de Indi HILARY WARDHAUGH - AFP

Según la cadena pública ABC, Nugent no solicitó la libertad bajo fianza y permanecerá detenido hasta su próxima audiencia, prevista para el 4 de febrero. Su abogado, Chirag Patel, señaló ante el tribunal que su cliente padece mielitis transversa idiopática, una afección neurológica, y que podría presentar problemas de salud mental y una conmoción cerebral. Aclaró, sin embargo, que no tenía un diagnóstico de salud mental confirmado.

Las autoridades todavía no determinaron el móvil del ataque. La investigación involucra a distintos organismos, incluida la policía antiterrorista, y contempla entre las hipótesis la posibilidad de que el acusado tuviera opiniones radicales contra el gobierno.

Un debate sobre la seguridad política

El ataque provocó conmoción en Australia, donde los episodios de violencia contra representantes electos son poco frecuentes y los legisladores mantienen, en general, un contacto directo con los ciudadanos, con medidas de seguridad limitadas tanto en actos públicos como en su vida cotidiana.

Haines llegó al Parlamento federal en 2019, después de trabajar como enfermera, partera y académica. Representa al distrito electoral de Indi, en el estado de Victoria, y se hizo conocida por su respaldo a las políticas climáticas y a las iniciativas contra la corrupción. Fue reelegida en 2022 y 2025.

Se han depositado ofrendas florales frente a las oficinas de la legisladora australiana Helen Haines, quien resultó gravemente herida en un ataque MARTIN KEEP - AFP

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, vinculó el episodio con el clima de creciente confrontación política y pidió moderación en el debate público. “Todos tenemos la responsabilidad de calmar los ánimos”, afirmó, al advertir sobre el aumento significativo de las amenazas contra políticos en los últimos años.

Albanese sostuvo, sin embargo, que el ataque no debe llevar a los representantes a abandonar el contacto directo con la ciudadanía. “Esa interacción es realmente importante en nuestra democracia”, señaló, al defender la necesidad de preservar una relación abierta entre los legisladores y sus comunidades.

Update on Dr Helen Haines MP. pic.twitter.com/XZXNKKc6JU — Anthony Albanese (@AlboMP) October 19, 2026

Desde la oposición, el senador James Paterson reclamó una revisión de las medidas de protección para los parlamentarios. Advirtió que, aunque la accesibilidad de los representantes constituye una característica valiosa de la democracia australiana, ataques de esta gravedad podrían modificar la manera en que los políticos desempeñan sus funciones.

Agencias AP, AFP y Reuters