Besos robados, insinuaciones y strip-póquer: una exasistente denuncia al gobernador demócrata de Nueva York de acoso sexual

NUEVA YORK.— Una exasistente del gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, publicó un extenso ensayo este miércoles donde lo acusa de acoso sexual describiendo varios episodios inquietantes, incluido un beso no solicitado en su oficina de Manhattan.

Lindsey Boylan, de 36 años, describió varios años de interacciones incómodas con Cuomo, incluida una invitación a jugar al strip-póquer en un avión oficial y un email de otra asistente que sugiere que el gobernador pensó que ella era una “hermana más linda” de otra mujer.

Boylan, actualmente candidata a presidenta del distrito de Manhattan, causó conmoción en diciembre pasado con un tuit donde denunciaba a Cuomo por su acoso “durante años”, algo de lo cual “muchas personas fueron testigos”.

La denunciante trabajó para el gobierno de Cuomo de marzo de 2015 a octubre de 2018, primero como vicepresidenta ejecutiva de Empire State Development, y luego como asesora en temas de desarrollo económico. “Nunca sabía qué me esperaba: comentarios sobre mi trabajo (que era excelente) o sobre mi apariencia. ¿Acaso las dos cosas al mismo tiempo? Así fueron las cosas durante años”, escribió en su primera denuncia.

Lindsey Boyland inició una nueva vida con una candidatura a legisladora y ahora a la presidencia del distrito de Manhattan Archivo

En ese momento no quiso dar detalles de los hechos. “Quiero que quede claro: No deseo hablar con periodistas. Lo que me importa es reflejar las experiencias de un sinnúmero de mujeres y hacer que cese el abuso”, dijo en respuesta a la insistencia de los medios sobre sus declaraciones.

Ahora sí. “Me veo obligada a contar mi historia porque ninguna mujer debería sentirse obligada a ocultar sus experiencias de intimidación, acoso y humillación en el lugar de trabajo, ni por parte del gobernador ni de nadie más”, escribió.

En 2018, después de ser ascendida a un puesto de asesora principal, Boylan afirma que Cuomo “se paró frente a mí y me besó en los labios” durante una reunión cara a cara en la oficina del gobernador en Manhattan. El avance del demócrata más poderoso de Nueva York se produjo después de años de acoso, dice.

Las capturas de pantalla compartidas junto con el ensayo muestran emails de la secretaria ejecutiva de Cuomo, Stephanie Benton, supuestamente transmitiendo un mensaje del gobernador donde insinuaba que Boylan era su tipo porque se parecía a una de sus exnovias. “Dijo que busques a Lisa Shields. Podrían ser hermanas. Excepto que sos la hermana más linda”, dice el email.

Cuomo pasó a llamar a Boylan “Lisa” delante de sus colegas, dice en su denuncia. “Me había quejado con mis amigos de que el gobernador haría todo lo posible para tocarme en la parte baja de la espalda, brazos y piernas”, escribe. “Su personal superior comenzó a vigilar mi paradero”.

Boylan relata otros comentarios y acciones inapropiados que dice que hizo el gobernador, como regalar rosas a las empleadas y sugerir un juego de strip-póquer durante un vuelo desde un evento en octubre de 2017. La vocera de Cuomo, Caitlin Girouard, emitió una respuesta de una línea a las acusaciones. “Como dijimos antes, las afirmaciones de la Sra. Boylan de comportamiento inapropiado son simplemente falsas”, dijo.

Tras conocer los detalles de la denuncia, la representante republicana Elise Stefanik, de la Legislatura de Nueva York, calificó a Cuomo como un “depredador sexual criminal” y dijo que debía “renunciar de inmediato”.

“Cualquier funcionario electo que no solicite inmediatamente su renuncia es cómplice de permitir que un depredador sexual continúe liderando el gran estado de Nueva York”, dijo la legisladora.

