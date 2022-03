Big Bang: las otras tres teorías que desafían el origen del universo

El Big Bang es la teoría más popular para explicar cómo fue el inicio del universo. Algunos cosmólogos, sin embargo, no están muy convencidos y llamaron la atención sobre algunos puntos que esta hipótesis no logra explicar. Otros, incluso, pusieron sobre la mesa propuestas alternativas, que, según ellos, explicarían mejor cómo fue el origen de todo lo que conocemos. En un video que publicó recientemente la BBC, se compilaron algunas de las preguntas que el Big Bang aún no resuelve, así como la competencia de las teorías más aceptadas hasta el momento.

De acuerdo con la teoría más conocida, esta es, el Big Bang, todo comenzó hace 13.800 millones de años, cuando el Universo era más pequeños que el tamaño de un átomo e infinitamente denso y caliente. Luego, en una fracción de segundo, ese pequeño punto se expandió en miles de millones de veces, en un proceso que se conoce actualmente como la inflación cosmológica.

De acuerdo con el Big Bang, el universo se creó hace 13.800 millones de años (BBC Mundo)

De esa manera, mientras el universo se expandía y enfriaba, las partículas se transformaron en materia y antimateria, dos elementos que, de acuerdo con la física, debieron destruirse entre sí. Sin embargo, por alguna razón que todavía se desconoce, sobrevivió mucha más materia que su opuesto. Ahora bien, desde la explosión hasta ese momento, transcurrió apenas un segundo dentro de esos miles de millones de años.

Luego de la explosión, surgieron los neutrones y protrones, y que al juntarse, formaron núcleos de helio e hidrógeno. Durante los primeros 400.000 años, el universo fue un enorme plasma de partículas calientes, y a medida que se enfrió, la radiación y las partículas se distribuyeron en vastas regiones del espacio, y que luego al agruparse, formaron estrellas, galaxias y todos los objetos que componen el cosmos. Desde aquel momento, el universo no dejó de expandirse. De esta manera y en retrospectiva, hace 13.800 millones de años fue el punto de partida para lo que hoy conocemos.

La teoría del Big Bang propone que el universo se expande (Crédito: Captura de video/BBC Mundo)

Otra evidencia es la radiación cósmica de fondo de microondas, que se observó por primera vez en 1965. Este tipo de radiación permea el universo de manera uniforme, y es un remanente de los primeros instantes en que el universo comenzó a emitir luz y radiación.

Tanto la radiación cósmica de fondo de microondas, como la inflación cosmológica son apenas dos de los problemas que enfrenta la teoría del Big Bang. En el caso de la primera, todavía no fue comprobada de forma observacional, ni se entiende cuál fue el mecanismo que desató esa rápida expansión. En cuanto a la segunda, los científicos todavía no se explican cómo es que irradia de manera uniforme en todo el universo.

Tres teorías que desafían al Big Bang

Estos son apenas dos de los obstáculos a los que se enfrenta el Big Bang, sin contar con la pregunta más importante: ¿Cómo fue que surgió algo de la nada? A partir de esta incógnita, es que surgieron alternativas a la teoría, impulsadas por varios de los cosmólogos más reconocidos del mundo.

Big Bounce

Conocida como el Gran rebote, esta teoría sostiene que el universo que conocemos es solo uno más entre un conjunto de otros que primero se expanden y luego se contraen, en un ciclo que se repite cada miles de billones de años.

El Big Bounce considera que el Big Bang es una etapa de transición entre una contracción y una explosión (Crédito: Captura de video/BBC Mundo)

El Big Bounce no niega la existencia del Big Bang, pero no lo toma como el principio de todo sino como una etapa de transición entre una contracción y una expansión. De esta manera, los autores sostienen que regiones distantes del cosmos habrían tenido oportunidad de interactuar, con lo cual se igualarían los niveles de radiación en el fondo del microondas, algo que el Big Bang no logra explicar. Asimismo, esta hipótesis soluciona el problema de que algo surja de la nada, ya que de acuerdo con ella, el tiempo siempre existió.

Cosmología cíclica conforme

Otro contrincante del Big Bang es la teoría de la cosmología cíclica conforme, liderada por Roger Penrose. Al igual que la anterior, propone un universo que siempre existió, pero con la diferencia de que solo existe expansión de forma constante. En ese escenario, el Big Bang no fue el comienzo, sino una etapa del eterno crecimiento.

La cosmología cíclica uniforme propone que el universo que siempre existió y que se expande de forma constante (Crédito: Captura de video/BBC Mundo)

La teoría propone que llegará un momento en que la materia del universo será absorbida por agujeros negros ultramasivos, que luego se desintegrarán y que tendrán como resultado un universo principalmente dominado por partículas de luz. En ese contexto, Penrose señala que las condiciones serían adecuadas para que se repitiera el Big Bang y naciera un nuevo universo.

Teoría de la inflación eterna

Propone la existencia de multiversos, es decir, habría varios universos que aparecen y desaparecen, todo en medio de un espacio en constante radiación. La idea es que en medio de ese espacio, se forman burbujas que la inflación detuvo, y permitió la formación de estrellas y galaxias.

Estas tres son algunas de las teorías que buscan darle respuesta a la incógnita del origen del universo y de toda la materia. Por otra parte, existen otras propuestas más radicales, que sugieren que el universo es un holograma, o que incluso es una simulación creada por computadoras.