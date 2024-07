El engaño al Mayo Zambada para poder capturarlo y el rol que cumplió el hijo del Chapo Guzmán

Escuchar

CIUDAD DE MÉXICO.- El Mayo Zambada, uno de los altos capos de la droga de México y quien pasó años escapando de la Justicia, fue atrapado el jueves por la noche por las autoridades de Estados Unidos. Su captura se dio luego de que le tendieran una trampa y él cayera en el engaño . Pero no fue solo eso. Joaquín Guzmán López, apresado junto a Zambada e hijo del otro narcotraficante mexicano de más alto perfil, El Chapo Guzmán, habría colaborado para el arresto.

De 76 años y fundador -como El Chapo- del cártel de Sinaloa , El Mayo era conocido como el hombre al que buscaban por todos lados y “no estaba ni escondido”. Esta frase hacía referencia a la cantidad de veces que había podido eludir a las autoridades en sus años vinculado al negocio ilegal. Ahora parece que una traición dentro del mismo clan habría permitido su captura.

Tanto The New York Times como Fox News, ambos medios estadounidenses, reportaron que a Zambada le mintieron sobre un viaje que lo convencieron a hacer y que en realidad el avión iba piloteado por unidades del país del norte que, al aterrizar, lo dejaron preso. Y afirmaron que el que lo habría incitado a volar habría sido el hijo del Chapo.

“ Zambada abordó el avión el jueves con Guzmán López, quien le dijo que iban a visitar unas propiedades para invertir , de acuerdo a dos funcionarios que pidieron anonimato para hablar del tema. Estas dos personas dijeron que Zambada no estaba al tanto que el avión se dirigía hacia Estados Unidos, donde había oficiales que esperaban para arrestarlo”, detalló The New York Times.

Por su parte, Fox News citó a una fuente de las fuerzas de seguridad federales, quien precisó que Guzmán López se entregó a las autoridades estadounidenses a través de un acuerdo. “Y se volvió contra El Mayo” , determinó esa persona sobre lo que hizo el hijo del Chapo, el líder narco extraditado a Estados Unidos en 2017 y exsocio de Zambada.

“Guzmán López se subió a un avión privado con El Mayo y en vez de ir para el sur de México, como Zambada pensaba, el avión fue hacia El Paso, donde ambos fueron puestos bajo custodia” , precisaron en Fox News, en una línea similar a The New York Times. Además, indicaron que el Departamento de Justicia ofrecía una recompensa de US$15 millones para tener información que llevara al arresto de Zambada, con cargos por tráfico de drogas y crimen organizado en Estados Unidos.

La detención de Guzmán López fue reportada por Reuters antes de la confirmación del Departamento de Justicia, que detalló que el arresto se dio en El Paso. Un trabajador del aeropuerto de Santa Teresa, cerca de allí, dijo el jueves por la tarde que vio aterrizar un Beechcraft King Air en la pista, donde ya esperaban agentes federales.

”Dos individuos bajaron del avión y fueron tranquilamente puestos bajo custodia”, indicó el hombre, que se negó a compartir su identidad. ”Parecía algo bastante tranquilo y organizado”, añadió. Las detenciones se produjeron en el marco de una operación conjunta entre el FBI e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Los dos arrestos representan un importante golpe de las autoridades del país del norte que puede remodelar el panorama criminal mexicano. Zambada es uno de los traficantes más importantes de la historia de México y cofundó el Cártel de Sinaloa con El Chapo, quien cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad.

Ahora, Zambada y Guzmán López se enfrentan a múltiples cargos por canalizar enormes cantidades de drogas a las calles de Estados Unidos, incluido el fentanilo, que se convirtió en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 y 45 años.

Guzmán López es integrante de Los Chapitos junto a los otros tres hijos del Chapo; todos heredaron la facción de su padre del cártel de Sinaloa. Su hermano Ovidio Guzmán fue detenido en 2023 y extraditado a Estados Unidos. En los últimos años, ese cártel se convirtió en el mayor objetivo de las autoridades estadounidenses. La organización trafica drogas a más de 50 países de todo el mundo y es uno de los dos grupos de delincuencia organizada más poderosos de México.

En tanto, Zambada era conocido por ser un astuto narco de la “vieja escuela”, que evitaba los reflectores y operaba en las sombras desde los 70. También por sus contactos internacionales, y por concentrarse en la parte comercial del narcotráfico y evitar en lo posible la violencia generalizada, ya que consideraba que eso llamaba la atención a las autoridades y complicaba las operaciones.

El Mayo se ganó supuestamente la lealtad de los habitantes de Sinaloa -el estado donde nació- y del vecino Durango gracias a su “generosidad”, al patrocinar a agricultores locales, y distribuir dinero y cerveza en El Álamo, su pueblo natal.

Los hijos del Chapo, por el contrario, tienen fama de ser narcos llamativos que atrajeron la atención a medida que ascendieron en el cártel. Son conocidos por sus extravagantes estilos de vida, lujos ostentosos y por sus brutales tácticas como decapitar, desmembrar e incluso desollar a sus rivales. Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, indicó que Guzmán López era el menos influyente de los cuatro Chapitos.

El Mayo y los hijos del Chapo tuvieron una relación conflictiva desde que su padre fue extraditado en 2017; en este contexto preocupa que las detenciones puedan desencadenar inestabilidad o incluso violencia en sus zonas de influencia en el estado norteño de Sinaloa. Ya ocurrió en otras oportunidades, cuando cayeron en manos de la Policía importantes líderes de cárteles y se abrieron vacíos de poder y luchas internas.

