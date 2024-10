Boric anuncia cambios en el sistema de financiamiento para las universidades de Chile

Escuchar

SANTIAGO, Chile.- A la par del conflicto que mantiene en alerta al sistema universitario argentino, entre protestas y vetos presidenciales, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes un proyecto de ley para destinar mayor intervención en la educación superior, con un nuevo sistema de financiamiento y la condonación de la deuda para miles de universitarios, una de las principales propuestas de su gobierno.

El gobierno chileno presentará este martes al Congreso un proyecto de ley para reemplazar el actual sistema de financiamiento universitario por un esquema estatal, que argumenta no llevaría a un mayor aumento del gasto fiscal, anunció Boric.

Boric, un exlíder estudiantil, encabezó en 2011 las multitudinarias protestas que exigían educación “pública, gratuita y de calidad”. El Crédito con Aval del Estado (CAE) fue entonces duramente criticado por las altas deudas que genera en las familias para acceder a la educación superior y en sus promesas de campaña el mandatario había ofrecido una condonación de las deudas.

“El CAE es un problema para todo Chile: para quienes con mucho esfuerzo mes a mes lo pagan, para quienes no han podido hacerlo (...) y también para las arcas fiscales”, dijo el mandatario en un mensaje televisado.

En una transmisión conjunta de radio y televisión la noche del lunes, el mandatario detalló que el fin del sistema del CAE -que tiene más 1,2 millones de deudores- contempla una parte de condonación de deuda y otra de reorganización de la deuda.

”En caso de transformarse en ley, sólo como punto de partida, más de 75.000 personas quedarán con su deuda totalmente saldada y miles quedarán protegidas por el tramo exento de pago”, afirmó, sin detalles a cuánto podría ascender el monto por condonación de deudas.

Todos lo que se adscriban voluntariamente al instrumento tendrán una condonación de un porcentaje de su deuda. ”Apoyaremos a los deudores de menos recursos, reconoceremos a quienes responsablemente han pagado sus cuotas, e incentivaremos la regularización de quienes aún adeudan pagos”, agregó.

Boric anunció el nuevo Financiamiento a la Educación Superior (FES), que permitirá cursar estudios sin pagar aranceles, excepto aquellos en el 10% de mayores ingresos. Una vez en su vida laboral, el beneficiario retribuirá un pago no superior al 8% de sus ingresos por un período proporcional a su tiempo de estudios. ”Considera una retribución, una vez egresados, acorde a las condiciones laborales y salariales de cada futuro profesional y técnico superior, y no implica un mayor aumento del gasto fiscal”, aseguró.

”Los bancos no participarán de este nuevo instrumento de financiamiento. Con el FES, no habrá espacio para la especulación, el abuso, ni para lucrar, sino una retribución justa por la formación recibida”, destacó.

En otra arista, si bien aseguró que “estamos cumpliendo un compromiso que adquirimos con el país”, explicó que “el proyecto, tal como lo imaginábamos, ha ido sufriendo modificaciones y nos alegramos de que así sea”. “Hay algunos quienes dicen ‘esto no es lo que ustedes dijeron en un comienzo’. Bueno, pero las cosas cambian justamente porque uno es capaz de incorporar argumentos de otras personas”. “Si uno no cambiara nunca su posición inicial, la política no tendría sentido”, manifestó.

El CAE

El CAE fue instaurado en 2006 para ampliar el acceso a las universidades privadas, en un país donde no existía la posibilidad de estudiar gratis. En su inicio, tenía una tasa de interés de casi 6% promedio, muy por arriba del sistema de financiamiento que otorgaba las universidades estatales (2%), lo que llevó a los primeros estudiantes en acceder a este sistema a acumular millonarias deudas.

Recién en 2016, después de años de masivas protestas callejeras, la presidenta Michelle Bachelet logró instaurar la educación gratuita para el 60% de los estudiantes más pobres.

Un colectivo arde en llamas tras ser alcanzado por una bomba incendiaria lanzada durante una marcha estudiantil para exigir al gobierno mejoras en el sistema educativo en Santiago MARTIN BERNETTI - AFP

Según el presidente Boric, hoy son más de 1,2 millones de chilenos son deudores del CAE y el Estado debió desembolsar unos 9000 millones de dólares para hacerse cargo de la deuda.

Hasta finales de 2023, se registraban 539.000 morosos, según de la comisión administradora del sistema de créditos. Aquellos a los que no se les condonará la deuda, accederán a una reorganización de la deuda con base en el grado de compromiso de pago del CAE. Esta reorganización implica pagar el 75% del saldo restante y poner fin a la deuda o reprogramar con cuotas proporcionales a sus ingresos, Con un tramo exento de pago y cuotas “mucho más bajas que las que actualmente pagan.

Además, quienes ya liquidaron sus pagos del CAE obtendrán beneficios impositivos una vez entrada en vigencia la ley.

Agencias AFP y Reuters

