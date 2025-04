Revuelo en Chile: destituyen a la senadora Isabel Allende, hija del expresidente, por una fallida venta al Estado de una casa de su padre

SANTIAGO, Chile.- El Tribunal Constitucional (TC) chileno resolvió este jueves, por una mayoría de ocho votos contra dos, cesar a la socialista Isabel Allende Bussi en su cargo en el Senado. De acuerdo al organismo, la legisladora, de 80 años, infringió la Constitución en la venta de la casa de su padre, el expresidente socialista Salvador Allende (1970-1973), porque como autoridad no podía celebrar contratos con el Estado.

La adquisición de la residencia, ubicada en la calle Guardia Vieja del municipio de Providencia, en el sector este de Santiago de Chile, fue empujada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, que pretendía adquirir la histórica vivienda para que fuera un museo en memoria del líder de la Unidad Popular (UP). En el marco de esta causa cayó una nieta del expresidente Allende, Maya Fernández Allende, que salió del Ministerio de Defensa el pasado 10 de marzo, luego de tres años en el cargo.

La senadora chilena Isabel Allende. (Tomas Munita/The New York Times) TOMAS MUNITA - NYTNS

“Como familia accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, Gabriel Osorio, ante el pleno del Tribunal Constitucional. Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prosperó. Estos argumentos al parecer no fueron recogidos por la mayoría del tribunal. Lo lamentamos”, señaló la legisladora, luego de conocer la noticia de su destitución.

“A la espera de la sentencia, quiero decir que la memoria del presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas. En mis más 30 años de servidora pública jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes”, enfatizó la senadora. “Agradezco todas las muestras de cariño, con la certeza de haber actuado siempre con total integridad”, añadió.

Los jueces revisaron por la mañana el requerimiento que presentaron parlamentarios de la oposición, del Partido Republicano, de la extrema derecha y del conglomerado Chile Vamos, de la derecha tradicional, en contra de la senadora, quien llevaba 31 años ininterrumpidos en el Parlamento. La senadora era una de las cuatro copropietarias de la casa de Guardia Vieja, junto a Maya Fernández, nieta del mandatario socialista y quien debió renunciar el pasado 10 de marzo al ministerio de Defensa de Boric. Su dimisión se concretó en la víspera de la vista de la acusación constitucional que diputados opositores presentaron en su contra, pero que finalmente fue desechada hace ocho días.

Isabel Allende es una de las tres hijas del mandatario socialista y, desde el golpe de Estado de 1973, cuando Augusto Pinochet lo derrocó, ha sido la principal embajadora de la familia tanto en Chile como en el mundo.

La decisión del TC es un duro revés para el Partido Socialista, para el gobierno y para la izquierda en general, por el simbolismo de la presencia de la senadora en la política chilena, y la forma en que es destituida del cargo. Exiliada durante los años de la dictadura, Isabel Allende vivió en México y sólo regreso a Chile el año 1989, cuando se realizó la elección presidencial que significó el triunfo de Patricio Aylwin, abanderado de la Concertación de Partidos por la Democracia, que integraban el PS, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido por la Democracia (PPD), entre otros. Fue elegida diputada a partir de marzo de 1994 y luego senadora a partir del año 2010, siendo presidenta de ambas cámaras del Congreso.

Una vez divulgada la resolución, que el TC no oficializó, Carolina Tohá, la candidata presidencial del PPD, parte del Socialismo Democrático y exminsitra del Interior de Boric, lamentó que los jueces resolvieran cesar en el cargo a Allende, de quien destacó, durante una entrevista en Radio Pauta, que fue la primera mujer presidenta del Senado.

Luego, escribió en su cuenta de X: “Isabel Allende ha tenido una carrera política intachable y un trabajo reconocido en Chile y el exterior. Corresponde respetar lo definido por el TC, en caso de confirmarse, pero eso no quita reconocer que es una noticia triste. Para Isabel y su familia todo mi cariño y respeto”.

“Cayó Allende”. Así, con cierta ironía, se expresó el diputado de ultraderecha Cristián Araya, del Partido Republicano, al celebrar el histórico fallo que destituyó esta tarde a la senadora chilena. ”El TC le da la razón a la bancada del Partido Republicano: Isabel Allende cesará en su cargo por su flagrante vulneración al orden constitucional. No les dejaremos pasar ninguna. Nadie está por sobre la ley”, fustigó.

Mientras los republicanos celebran el fallo, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic se limitó a señalar que “citaremos a una reunión de mesa para hacer el análisis del fallo”.

Agencia ANSA, diarios El Mercurio/GDA y El País, SL

