Bukele lanzó un ultimátum a las pandillas de Haití que secuestraron a cuatro soldados salvadoreños tras una emboscada

SAN SALVADOR.– El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenazó este miércoles con acabar con ciertas pandillas de Haití si no liberan a cuatro militares salvadoreños que, según afirmó, están secuestrados desde el domingo.

Nayib Bukele MARVIN RECINOS - AFP

El mandatario anunció una operación militar para rescatarlos y advirtió a los jefes de las bandas que su advertencia y el operativo de rescate lanzado este mismo miércoles era apenas un anticipo de lo que podría ocurrir.

“Quiero que ustedes, jefes de pandillas, entiendan algo muy claramente: El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir”, escribió en X, junto a un video de vehículos militares en el que se escuchan disparos. Según Bukele, las imágenes corresponden al operativo de rescate.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti:



Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen… pic.twitter.com/BNKbWTAQQp — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

“No tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también. Todavía tenemos tiempo para evitarlo”, advirtió en un mensaje escrito en criollo haitiano. No identificó al grupo que tendría cautivos a los salvadoreños ni dio más detalles de la operación.

Los cuatro salvadoreños desaparecieron el domingo, tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe, cuando regresaban de un mercado a su base. Según fuentes de seguridad, saltaron del vehículo blindado en el que viajaban después de que este se incendiara durante el ataque de bandas armadas.

Una misión de evacuación

Los salvadoreños forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión multinacional respaldada por Naciones Unidas cuyo objetivo es ayudar a la policía haitiana a combatir a los grupos armados. Bukele insistió en que los desaparecidos son técnicos de aviación y que su tarea no consiste en enfrentar a las bandas.

“Señores, los secuestrados no son combatientes. Son técnicos en el ámbito de la aviación que forman parte de nuestra misión en Haití, en el marco de una misión internacional”, afirmó. “Nuestra misión solo cuenta con pilotos y personal técnico, cuyo trabajo principal es realizar evacuaciones médicas y salvar vidas, no hacer la guerra”, agregó. “Fueron secuestrados de manera cobarde”, afirmó Bukele al referirse a los cuatro miembros de la misión.

Nayib Bukele MARVIN RECINOS - AFP

El ejército salvadoreño y la fuerza internacional habían anunciado a principios de esta semana que intentaban rescatar a los desaparecidos, aunque señalaron que los intensos combates limitaban el acceso a la zona. El martes, la GSF informó que las operaciones continuaban y reportó presuntos pandilleros muertos y heridos, además de cuatro integrantes de la misión lesionados.

El caso también llegó al Consejo de Seguridad de la ONU, que está a cargo de la GSF. El lunes, el enviado estadounidense ante el organismo, Mike Waltz, dijo que su país “trabaja” para lograr el regreso de los soldados emboscados. La fuerza internacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el anuncio de Bukele.

El avance de las bandas

Las pandillas han consolidado su influencia sobre Puerto Príncipe y se han expandido a las regiones circundantes en los últimos años. El vacío político, la extorsión generalizada y el flujo de armas ilegales, procedentes en gran parte de Estados Unidos, favorecieron ese avance. En Haití se intensificaron los asesinatos, los secuestros, las violaciones y el reclutamiento de menores.

Países como Chad, Kenia y Sri Lanka desplegaron soldados para la fuerza multinacional. Sin embargo, tras un año de mandato, la misión apenas superó un tercio del tamaño previsto y tuvo un impacto limitado en la seguridad del país.

En El Salvador, la “guerra” antipandillas que Bukele lanzó hace cuatro años redujo los homicidios a mínimos históricos. Organizaciones humanitarias, sin embargo, denuncian detenciones arbitrarias, abusos y más de 500 muertes bajo custodia estatal.

Agencias AFP y Reuters