Sir David Attenborough superó a Jennifer Aniston al conseguir un millón de seguidores en apenas cuatro horas y 44 minutos. ¿Cómo hizo? Con un video donde advierte sobre los problemas que enfrenta nuestro planeta

Cuando desembarcó en Instagram, un tarde de octubre de 2019, Jennifer Aniston se convirtió en la persona más rápida en la historia de la red social en llegar al millón de seguidores. Pero ahora, en este 2020 revolucionado, ese récord no le pertenece más a la ex Friends, sino al célebre científico británico David Attenborough.

"Hola. Mi nombre es David Attenborough. He salido mucho por radio y televisión durante los últimos 60 años, pero esta es mi primera vez en Instagram". Con la humildad de los grandes, el británico de 94 años inauguró su perfil con un video. Gracias a esa publicación, en cuatro horas y 44 minutos alcanzó el -seguramente inesperado- millón de seguidores, superando a Aniston, que lo había conseguido en cinco horas y 16 minutos.

Desde que abrió su cuenta en Instagram, hace 48 horas, Attenborough cosechó 4,1 millones de seguidores. Su video inaugural ya superó las 16 millones de reproducciones.

El científico aseguró que se unió a la red social por una muy buena razón. "Estoy haciendo esta jugada para explorar nuevas formas de comunicación, porque, como sabemos, el mundo está en problemas. Los continentes se queman, los glaciares se derriten, los arrecifes de coral se mueren y los peces desaparecen de nuestros océanos. La lista sigue y sigue", señaló Attenborough en su publicación.

Como publica el portal Mashable, Attenborough planea darle una uso especial a su cuenta: busca compartir mensajes para salvar el planeta y discutir posibles soluciones para mitigar los efectos del cambio climático. Pero el veterano presentador no está solo: Jonnie Hughes y Colin Butfield, quienes trabajaron en el documental y el próximo libro del investigador, A Life On Our Planet, lo ayudan con el community management.

Antes de Attenborough y Aniston, dos personas se habían convertido en las más veloces en alcanzar la famosa milly mark (hito del millón). Meghan Markle y el príncipe Harry lo lograron con la cuenta de los duques de Sussex. En ese caso, les llevó un poco más que a la expareja de Brad Pitt: cinco horas y 45 minutos.