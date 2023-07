Carlos del Castillo, experto en clima de la NASA: “El año que viene posiblemente será más caliente aún”

escuchar

WASHINGTON.- Carlos del Castillo creció en Puerto Rico, al lado del mar Caribe, pero habla con un inconfundible acento cubano. Viene de una familia con varios marinos mercantes, y tuvo un barco llamado “Calypso”, como el de Jacques Cousteau. Del Castillo le dedicó su vida a los océanos, y hoy dirige el Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

“Los océanos también están sufriendo olas de calor. En realidad, los océanos tienen fiebre”, diagnostica durante una conferencia de prensa sobre los estudios de la NASA sobre el cambio climático, y el impacto de la brutal ola de calor que azota al hemisferio norte.

Carlos del Castillo, en el laboratorio oceánico de la NASA

“El año que viene será posiblemente más caliente aún”, pronostica Del Castillo en una entrevista con LA NACION. “Algo problemático es que, típicamente, las predicciones que hacemos quedan debajo de lo que estamos midiendo. Puede que sea un poco peor de lo que predecimos. Mejor o peor, la diferencia es que te atropelle un auto grande o pequeño, pero te va a atropellar un auto. No va a ser bueno”, adelanta.

–¿Por qué el año próximo puede ser peor?

–Uno de los problemas de explicar el cambio climático es que las temperaturas siguen patrones cíclicos. La temperatura de un año es importante, pero un año no dice toda la historia. Lo importante es que tenemos datos a lo lago de décadas y es el patrón de temperatura que analizamos. Imagínese un zigzag, la temperatura sube y baja, pero lo importante es que el patrón aumenta. Esperamos que el año que viene sea posiblemente más caliente aún porque estamos entrando en El Niño, que le añade unos grados de temperatura al promedio anual. No estaríamos sorprendidos de que la temperatura fuera más alta, y sabemos que en promedio las temperaturas van a seguir aumentando.

Una madre refresca a su hijo con agua de la fuente en Atenas. (Spyros BAKALIS / AFP) SPYROS BAKALIS - AFP

–¿Por qué la tendencia empeora?

–Hay más dióxido de carbono en la atmósfera, más gases de efecto invernadero. El océano absorbe la mitad de dióxido de carbono que ponemos en la atmósfera, y la mitad del calor. Pero hay un punto en que el océano se satura, y la capacidad de absorber ha disminuido, todavía no entendemos muy bien por qué. Pero el punto es que seguimos añadiendo dióxido de carbono, y seguimos haciendo que esta sábana que hay sobre el planeta sea más gruesa, y las temperaturas van a seguir aumentando, de eso no hay duda. Algo problemático es que, típicamente, las predicciones que hacemos quedan debajo de lo que estamos midiendo. Puede que sea un poco peor de lo que predecimos. Mejor o peor, la diferencia es que te atropelle un auto grande o pequeño, pero te va a atropellar un auto. No va a ser bueno.

–¿Hemos pasado el punto de no retorno?

–No lo sabemos, hay científicos que piensan que sí, hay científicos que piensan que estamos cerca, pero no hay un consenso acerca de si hemos llegado a ese punto. El consenso sí es que no es bueno llegar a ese punto.

–¿Cómo será el clima en 20, 30, 40 años?

–Va a ser más hostil, más caliente. Si ahora mismo paramos de emitir dióxido de carbono, el nivel del mar va a seguir subiendo, porque la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera va a seguir calentando el planeta, y eso va a seguir calentando los océanos. Si paramos ahora mismo, de cualquier forma hay suficiente inercia en el sistema para que las temperaturas sigan aumentando. Un tema que es muy interesante son los extremos, estamos viendo más tormentas, tormentas mucho más fuertes, y algo que parece contraintuitivo, nevadas más fuertes, porque hay más humedad. El invierno va a ser más frío, y si hay más humedad, hay más nieve. La energía, la humedad en la atmósfera crea condiciones para eventos más extremos. Las olas de calor creemos que serán más fuertes, ahora mismo en Medio Oriente las temperaturas están llegando al límite de supervivencia para un ser humano.

–¿Cuál es el mejor escenario?

–Frenar las emisiones no es un escenario real, es una fantasía. El escenario más positivo es continuar las emisiones como están ahora, que tampoco es muy posible de obtener, pero es el mejor escenario que podemos pensar. El hecho de que en gran parte del mundo las personas quieran tener cierto nivel de vida que sea un poco más alto requiere de un nivel de energía enorme, y la forma más fácil de obtenerla es quemar combustibles fósiles. Es un problema de justicia social. Nosotros llegamos al nivel socioeconómico y de avance que tenemos destruyendo bosques y quemando petróleo, ¿qué vamos a hacer con los países en desarrollo que quieren llegar a un nivel no al que tenemos nosotros, pero sí un poquito cerca? Es un tema de justicia social a analizar. Por otro lado, las generaciones que están creciendo ahora en los países desarrollados están muy conscientes de que el calentamiento global es cierto, y son las próximas generaciones de votantes y los políticos van a tener que hacer algo. La tecnología está progresando, la venta de vehículos eléctricos está aumentando rápidamente. Hay cierta esperanza que tengamos desarrollos tecnológicos que nos permitan reducir considerablemente las emisiones de gas. Y esto que estamos haciendo, intentando comunicar para que la gente tome conciencia.

"El mundo está destruyendo bosques y quemando petróleo", dijo Carlos del Castillo GETTY IMAGES

–¿Y usted qué piensa?

–Cuando yo empecé en este negocio, yo estaba preocupado por el mundo que le iba a dejar a mis nietos. Ahora estoy preocupado por el mundo en el que vivo. La cosa se ha acelerado más de lo que pensaba. Es más complicado de lo que pensábamos originalmente, pero al mismo tiempo las crisis crean oportunidades y espero que los desarrollos tecnológicos se aceleren, ya hay científicos investigando la manera de capturar dióxido de carbono de la atmosfera. Pero eso requiere energía, es lo interesante, ¿de dónde sacamos la energía? Hay que buscar fuentes que no contaminen, porque entonces no estamos haciendo nada. Es difícil, es fascinante, y es difícil de explicar.

–Y además está el asunto de quienes descreen del problema.

–Eso está desapareciendo. La evidencia es tan abrumadora que en general esas cosas estás más acalladas. Pero siembre va haber escépticos, hay gente que todavía dice que la Tierra es plana. No podemos hacer nada al respecto. Es bien interesante el papel de los medios, que están tratando de ser justos, de presentar las dos partes del debate, pero hubo un punto en que era suficientemente obvio que el cambio climático era real, y todavía seguían poniendo el micrófono en la boca de los climate deniers. Pero hay un punto cuando alguien dice que dos más dos es cinco, y se deja de ponerle un micrófono en la cara. Ya llegamos a ese punto. Un poco tarde, pero llegamos a ese punto.

Donata Grillo busca refrescarse con una esponja húmeda en su casa en Roma. (Alessandro Penso/The New York Times) ALESSANDRO PENSO - NYTNS

–Dijo que los océanos tienen fiebre, ¿podría explicarlo?

–Estas olas de calor que ocurren fuera del océano también ocurren en el océano. Esas temperaturas son más altas de lo que la vida acuática está acostumbrada a soportar. El punto es que casi todas las partes del océano se están calentando, y los resultados son aumento en la energía en la atmósfera, se calienta la atmósfera, hay más humedad, aumenta el nivel del mar. La mitad del aumento del nivel del mar es causada por expansión térmica, cuando el agua se calienta, se expande, la otra es por el derretimiento de los cascos polares. Aumentan las tormentas, y los huracanes tienen más energía cuando el agua está más caliente. Lo que ocurre en el mar, no se queda en el mar. Los océanos tienen sistemas de corrientes que son sumamente importantes que distribuyen el calor del planeta. Si la superficie se calienta, estos patrones de corrientes se pueden interrumpir. Sería bastante catastrófico. Estas grandes corrientes marinas hacen el clima que nosotros conocemos. La civilización humana se desarrolló durante un período de tiempo en el que el clima era extremadamente benigno. Los desarrollos tecnológicos, en arte, cultura están basados en que la sociedad tenga estabilidad, y esa estabilidad existió porque el clima era estable. Y no entendemos todavía cómo va a cambiar la biología del océano.

–¿Qué puede hacer cada persona?

–Nosotros somos responsables de nuestra esfera de influencia. Las cosas que podemos hacer son factibles. Primero, informarnos. Tratar de reducir nuestro consumo energético. Por ejemplo, simplemente la luz que uno utiliza en su casa, las bombillas, comprar vehículos económicos, tratar de utilizar menos combustible, cuando estás en tu casa con aire acondicionado pon el termostato más alto, pasa un poco de calor, y en el invierno, más bajo, pasa un poco de frío, ponte un suéter, como decía Jimmy Carter. Son pequeñas cosas, pero cuando las sumas y las multiplicas por la población, son algo concreto. Y obviamente si uno cree que este es un problema real hay que comunicárselo a los representantes del gobierno para resolverlo.

–¿Cómo mantiene el optimismo?

–No me queda más remedio, tengo una hija de 16 años, y los científicos siempre tendemos a creer que vamos a poder hacer algo mejor, que la tecnología va a mejorar y como estamos pendientes y leemos al respecto vemos que se está moviendo el balón en la dirección correcta. Y una gran esperanza que tengo es que las nuevas generaciones que van a tomar el comando que están muy preocupados por el planeta que estamos dejando. Y a mi generación le digo que las generaciones futuras no nos van a juzgar bien. Nosotros no vamos a pasar la prueba de la historia porque teníamos la información clara frente a nosotros, los científicos lo empezaron a decir muchos años atrás, y no se tomaron las medidas necesarias a tiempo. No vamos a ser juzgados muy bien por las generaciones futuras, y va a ser un veredicto justo.