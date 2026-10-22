Carolina Nanclares, médica argentina que combatió el ébola: “El ritmo es mucho más rápido que la capacidad de respuesta”

El brote de ébola que golpea a la República Democrática del Congo sumó nuevos focos en octubre: Kenia ya registra nueve casos y Nigeria confirmó el 20 de octubre su primer contagio del brote actual. Ambos países reforzaron el seguimiento de contactos para contener la propagación.

Pero las consecuencias de la epidemia van más allá de los contagios. El miedo también deja a las personas sin atención para otras enfermedades: hay pacientes que evitan los hospitales y trabajadores sanitarios que abandonan sus puestos por temor a infectarse. Ese fue uno de los problemas que describió Carolina Nanclares, médica argentina de Médicos Sin Fronteras (MSF), cuando conversó con LA NACION en septiembre, durante su misión en Congo.

Nanclares llegó a Kisangani el 21 de agosto, con una misión prevista de cuatro semanas. Con años de experiencia en la respuesta a brotes de ébola y trabajo previo en Congo, relató las dificultades para atender una emergencia en un territorio atravesado por conflictos armados, desplazamientos de población y otras enfermedades, como malaria, sarampión y cólera. Ya de regreso en la Argentina, su testimonio permite conocer las condiciones en las que los equipos médicos enfrentan la epidemia.

El Centro Elykia es el único centro de tratamiento del Ébola que cuenta con su propio laboratorio. Julien Dewarichet - MSF

-¿Cuál es la dimensión del brote que enfrentan en Congo?

-Llevamos más o menos cinco meses y pico de brote y actualmente estamos viviendo el brote más importante que se ha dado en la República Democrática del Congo. Como te comentaba, es el brote número 17 y el ritmo de crecimiento que tuvo en los últimos dos meses es el más rápido que hemos vivido en la historia. Esto, traduciéndolo a números, quiere decir que mueren más o menos 24 personas al día por ébola, lo cual es un número altísimo de gente que está muriendo por esta enfermedad.

-¿Cómo se transmite el ébola y qué medidas toman para evitar los contagios?

-Es una enfermedad con una alta mortalidad. Inicialmente comienza a partir del contacto con algún animal, es una enfermedad zoonótica. En general, los murciélagos son el reservorio en la selva. El reservorio es el que lo mantiene y no se enferman, pero después están los animales de la selva, como pueden ser monos, antílopes, que sí se enferman. Entonces, a partir de un contacto con alguno de esos animales se produce el primer caso en el ser humano y después sí que ya la transmisión es entre humanos, a partir del contacto con los fluidos corporales.

Toussaint, defensor de la salud, explica a los familiares de una persona fallecida cómo se desarrolla este importante momento en su proceso de duelo: ver a su ser querido por última vez. Julien Dewarichet - MSF

Todos los fluidos corporales pueden contener virus y uno de los amplificadores grandes de las epidemias son las personas que mueren, que tienen mucha concentración de virus. Frente a los ritos funerales o las distintas ceremonias que se realizan durante los funerales, ahí es que suele haber mucho contacto con esos cuerpos y se genera una alta transmisión. Por eso uno de los pilares de la respuesta es asegurar los entierros dignos y seguros. Decimos dignos en el sentido de tratar de hacerlo lo más parecido a las costumbres de las personas, pero seguros en el sentido de que no haya contacto con ese cuerpo por parte de personas para no exponer y seguir transmitiendo la enfermedad.

-¿Qué tan lejos están de controlar el brote y qué dificultades encuentran para frenar los contagios?

-Se trata de la peor epidemia en la historia de Congo y la de más rápida expansión en la historia desde que hay ébola, sobrepasando el número de casos y el número de muertes de la gran epidemia del 2014-2016 en el oeste de África: en el mismo período hubo un tercio del número de casos y muertes que hay ahora. Estamos lejos de una situación en donde podemos decir que esté controlada. El ritmo es mucho más rápido que la capacidad de respuesta.

Serge tiene 22 años y se ha unido al equipo de respuesta de MSF ante el brote. Se encarga de desinfectar los zapatos de quienes entran en la zona de riesgo. Está adquiriendo experiencia en este puesto y conociendo a mucha gente. Todos lo conocen; es el porter Julien Dewarichet - MSF

Todavía tenemos una gran cantidad de muertes en la comunidad, de personas que no están accediendo a un servicio, a un centro de tratamiento. La mayoría de los casos que están viniendo a los centros de tratamiento no se habían identificado previamente como contactos. Otra de las intervenciones que se hacen en las epidemias es el seguimiento de contactos: a partir de un caso se identifican cuáles son las personas que estuvieron en contacto y se las sigue durante 21 días para ver si desarrollan síntomas y poder aislar de forma precoz y así poder cortar las cadenas de transmisión.

Esta actividad de seguimiento de contactos todavía no hay capacidad para poder hacerla de forma completa. Todavía no se logra que todos los contactos estén identificados y seguidos, y una baja proporción de los casos que vienen están siendo seguidos como contactos.

-Mientras tanto, hay otras enfermedades o necesidades que no se frenan, como dar a luz o tener malaria. ¿Sucede que muchas personas no van al hospital por miedo?

-Siempre decimos que a veces son más muertes por causa de enfermedades no relacionadas al ébola que por directamente relacionadas al ébola. Esto es por el impacto que tiene el ébola en todo lo que es el acceso a los servicios de salud esenciales. Por un lado, la gente tiene miedo de ir a la estructura de salud porque tiene miedo de contagiarse de ébola. El personal sanitario también tiene miedo de atender a los pacientes por miedo de contagiarse. A veces dejan sus puestos de trabajo, cierran su estructura de salud. Todo esto lleva a que el acceso a los servicios de salud esenciales, como por ejemplo un parto en una institución, deje de existir.

Preparación del terreno para el Centro de Tratamiento del Ébola (CTE) en el Hospital General de Referencia de Mongbwalu, donde Médicos Sin Fronteras (MSF) está desarrollando un centro de tratamiento con 60 camas en colaboración con el Ministerio de Salud. Anna SCHÖNHOFER - MSF

O casos de malaria, como decías. Estamos en una zona donde la malaria es la primera causa de mortalidad, por ejemplo, en los menores de cinco años. Todo esto tiene un impacto indirecto muy importante en la mortalidad por otras enfermedades no directamente relacionadas con el ébola.

A veces ni siquiera hay agua o jabón para lavarse las manos. Esto a lo que conlleva es que tenemos una importante proporción de pacientes que son del mismo personal de salud, los enfermeros, médicos que atienden pacientes y, al no disponer de las medidas mínimas de prevención y control de infecciones, terminan contagiados.

-Como dijiste antes, hubo ya 17 epidemias. ¿Qué salió mal? ¿Qué se podría haber hecho mejor para que esa región deje de sufrir tantas epidemias como esta, cuyos efectos son bastante devastadores?

-Hay muchos factores que hacen que esta situación ocurra. Por un lado, como sabemos, las enfermedades zoonóticas cada vez son un tema más importante, porque el ser humano avanza siempre en el ambiente. No sé si conocés el concepto del que ahora se está tratando de hablar, one health: es todo, es una salud, es el medio ambiente, es el ser humano, son los animales, por la interacción cada vez mayor que hay entre eso. Por un lado, eso hace que cada vez tengamos más cercano el contacto con los animales, porque cada vez avanzamos más sobre su hábitat.

Esta es una iniciativa pionera de MSF en la respuesta a la epidemia: una tienda de monitoreo intensivo. Los pacientes en estado crítico, pero con posibilidades de recuperación, son trasladados a estas tiendas especiales Julien Dewarichet - MSF

Y después, como te comentaba, a veces estas epidemias empiezan en estas zonas selváticas, que están en lugares quizás más remotos o aislados, donde a veces demoran bastante tiempo en identificar que existe la epidemia. También lo que tiene el ébola es que los síntomas son al principio muy similares a cualquiera de las otras enfermedades infecciosas que son muy comunes en la zona, como puede ser malaria, como puede ser fiebre tifoidea, porque empieza simplemente con fiebre, dolores oculares, falta de apetito, como cualquier otra enfermedad infecciosa habitual en la zona. Entonces, a veces toma tiempo que el personal dé la alerta, que se confirme el diagnóstico.

Las enfermeras de MSF revisan su equipo de protección y se aseguran de que esté correctamente colocado antes de entrar en las habitaciones de los pacientes para realizar las rondas en el Centro de Tratamiento del Ébola en Bukavu, Kivu del Sur Tracy Makhlouf - MSF

En este caso, creemos que, si bien la epidemia fue declarada a mediados de mayo, esto probablemente ya venía de varios meses atrás de forma no detectada. En el momento que se detectó, ya estaba muy expandido. Eso, sumado a la falta de medidas básicas en las estructuras de salud, en una zona donde además hay conflicto armado y restricciones de movimiento, desplazamiento de población, son todos factores que llevan a que la situación se descontrole más.

-¿Qué consecuencias tiene el ébola para las familias y las comunidades?

-Son historias muy fuertes en el sentido de que a veces afecta a familias enteras, niños, chicos y, de repente, niños que se quedan huérfanos porque se mueren el padre y la madre. Es muy disruptivo también de las familias, de las comunidades. Es una enfermedad que realmente, cuando llega, produce un impacto muy importante, no solo en el término de la mortalidad individual, sino a nivel familiar, a nivel colectivo, a nivel comunitario.

Al salir de la morgue, equipos de la Cruz Roja están presentes para desinfectar el ataúd antes de llevarlo al cementeri Julien Dewarichet - MSF

-¿Qué dificultades enfrentan los sobrevivientes cuando reciben el alta y cómo los acompañan ustedes?

-La gente que después padece la enfermedad también sufre las consecuencias de la estigmatización, las dificultades para la reinserción social una vez que es dada de alta. Si logra la supervivencia, después tiene que enfrentarse a todo eso.