Caso Madeleine McCann: aportan nueva evidencia comprometedora contra el principal sospechoso

A 14 años de las desaparición de Madeleine McCann, aparecieron nuevas pruebas que refuerzan la culpabilidad del principal sospechoso, Christian B. Actualmente, el hombre está en una cárcel alemana cumpliendo una pena por violación.

Ahora, la policía alemana afirmó que tiene “pruebas concretas” de que el hombre asesinó a Madeleine. “Hemos reunido nuevas pruebas que se suman al caso que estamos construyendo contra nuestro principal sospechoso”, reveló el fiscal alemán Hans Christian Wolters sobre el avance del caso a The Sun. Aunque el experto afirmó que no podía decir de qué se trataba, admitió que la novedad “fortalece” su trabajo.

Christian B, el alemán de 43 años identificado como el principal sospechoso del caso (Bild)

“Todavía estamos construyendo el caso y en algún momento en el futuro compartiremos los detalles con el sospechoso y su abogado, pero ahora no es el momento”, explicó. Aunque indicó que no iba a revelar el tipo de evidencia que recibió, sí aclaró que no es forense. “Es nueva evidencia circunstancial que se suma a la teoría de trabajo de que él es el hombre responsable”, completó.

“Siempre hemos insistido en que el hombre que identificamos como el principal sospechoso es el hombre que creemos que cometió el crimen y no buscamos a nadie más”, indicó Wolters, quien se mostró optimista sobre la posibilidad de resolver finalmente el caso. “No hemos encontrado evidencia que sugiera que no es culpable de este crimen y hemos encontrado mucha evidencia que sugiere que es culpable pero tengo prohibido entrar en estos detalles”, añadió.

Madeleine McCann despareció cuando estaba de vacaciones con sus padres y nunca más la volvieron a ver Archivo

La niña británica desapareció en 2007 cuando tenía tres años en un complejo hotelero en Praia da Luz, Portugal, donde se hospedaba junto a sus padres.

Por su parte, Christian B. fue condenado a 21 meses por un delito asociado a las drogas y está cumpliendo una pena de siete años por haber sido declarado culpable de violar a una mujer estadounidense de 72 años en 2005 (dos años antes de la desaparición de la niña y cerca del lugar del presunto crimen), en un domicilio de Praia da Luz. El alemán también fue acusado de abusar a la hija de cinco años de su exnovia en 2013.

LA NACION