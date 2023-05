Caso Madeleine McCann: cómo es el nuevo operativo de búsqueda en Portugal, a 16 años de su desaparición

Im Fall der vermissten Maddie McCann finden in Portugal aktuell Ermittlungen statt: Es gebe "strafprozessuale Maßnahmen", die mit BKA-Unterstützung umgesetzt würden, so die Staatsanwaltschaft Braunschweig via @Volksstimme https://t.co/wQbyCtdQS5 (mda) pic.twitter.com/icBED78Cm6