Científicos de Reino Unido exploraron un volcán activo del Caribe y descubrieron un inesperado tesoro en su interior

A simple vista, un volcán activo puede parecer una amenaza para los seres vivos que se encuentran a su alrededor. Sin embargo, varios kilómetros debajo de su superficie pueden esconderse recursos de enorme interés científico y económico. Eso es precisamente lo que un grupo de investigadores liderado por científicos de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, encontró al estudiar el volcán Soufrière Hills, ubicado en la isla caribeña de Montserrat.

En lugar de realizar una perforación a kilómetros de profundidad, los especialistas recurrieron a los propios terremotos registrados debajo del volcán para reconstruir qué ocurre en su interior. Los resultados revelaron evidencias de una zona saturada de fluidos situada aproximadamente entre dos y tres kilómetros bajo la superficie, que los investigadores interpretan como una posible lente de salmuera magmática rica en metales.

El trabajo, publicado el 19 de agosto de 2026 en la revista científica Geophysical Research Letters, estuvo encabezado por Petros Bogiatzis, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oxford, y contó con la participación de investigadores de distintas instituciones.

El hallazgo podría aportar nuevas pistas sobre cómo obtener recursos del interior de los volcanes (Foto: Jean-François Roux)

¿Por qué es tan importante este descubrimiento?

El “tesoro” descubierto por los científicos no consiste en una mina llena de diamantes, ni en una enorme acumulación de metales sólidos. Lo que encontraron fueron señales compatibles con un reservorio subvolcánico de fluidos, posiblemente formado por salmueras magmáticas calientes capaces de transportar importantes concentraciones de metales.

Estas salmueras se generan cuando los fluidos liberados por el magma evolucionan bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. Debido a su elevada salinidad, pueden transportar distintos elementos desde las profundidades hacia zonas superiores del sistema volcánico.

El interés por este tipo de reservorios no es únicamente científico. Los metales críticos son materias primas fundamentales para numerosas tecnologías modernas, sobre todo aquellas relacionadas con la electrificación y la transición energética.

Distintos minerales como el litio pueden ayudar en la construcción de baterías para celulares (imagen ilustrativa) (Foto: Pexels)

Dependiendo de los elementos presentes y de sus concentraciones, estos recursos podrían utilizarse para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, teléfonos celulares, computadoras, paneles solares, redes eléctricas y diferentes componentes electrónicos. El cobre, por ejemplo, resulta fundamental para cables, motores y sistemas eléctricos, mientras que el litio es uno de los principales componentes de muchas baterías recargables.

Sin embargo, los investigadores todavía no determinaron qué metales aprovechables contiene exactamente el reservorio detectado bajo Soufrière Hills ni si podrían extraerse de manera económicamente viable.

¿Cómo pudieron observar el interior de un volcán sin perforarlo?

Para conocer qué ocurre a kilómetros bajo tierra, los investigadores utilizaron una técnica conocida como tomografía sísmica. Su funcionamiento puede compararse con el de una tomografía médica. En lugar de utilizar ondas para observar el interior del cuerpo humano, se estudia cómo las ondas sísmicas atraviesan diferentes materiales dentro de la Tierra.

Mapa de Montserrat y vistas en sección transversal que muestran los terremotos utilizados en este estudio (Foto: Geophysical Research Letters)

El equipo analizó 7112 llegadas de ondas P y 1376 de ondas S correspondientes a 1039 eventos sísmicos registrados entre 1996 y 2007 por una red de estaciones del Observatorio Vulcanológico de Montserrat. La gran mayoría de esos eventos ocurrió debajo del propio volcán.

Al estudiar las velocidades de las ondas y la relación entre las ondas P y S, los científicos pudieron reconstruir tridimensionalmente algunas características del subsuelo y distinguir zonas con propiedades diferentes.