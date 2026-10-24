Cierres de campaña: Lula y Flavio Bolsonaro se disputan las calles de Río de Janeiro a horas de una reñida elección

RÍO DE JANEIRO.– En Río de Janeiro, las consignas están claras. A menos de 24 horas de que casi 160 millones de brasileños sean convocados a las urnas para elegir un nuevo mandatario entre el actual presidente y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inacio Lula da Silva, y el senador y candidato del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, los cariocas simpatizantes de ambos contendientes toman las calles este sábado con carteles, cantos y banderas para una última demostración de fuerza que esperan ayude a definir una victoria que podría ser para cualquiera.

La última encuesta publicada por CNT/MDA este sábado muestra al hijo del expresidente condenado por intento de golpe de Estado Jair Bolsonaro con el 46,3% de las intenciones de voto, pero marca también cuánto ha cerrado la brecha el líder de izquierda en esta campaña para la segunda vuelta, ahora con el 45%. Para las horas previas de la elección se esperaban también otros sondeos importantes: las últimas mediciones de las consultoras Quaest y Datafolha.

Lula da Silva participa de un acto de campaña en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro afp - AFP

En ese contexto, ambos candidatos convocaron a sus seguidores a una serie de manifestaciones en el sudeste de Brasil –que reúne cerca del 40% del electorado– para aprovechar el último día de campaña.

Lula protagonizó un acto en Copacabana antes de viajar hoy a San Pablo para una caminata en la ciudad, mientras que Flavio empezó el día en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, y luego también se trasladará a Río, para una concentración en Barra de Tijuca, su bastión.

Ninguno de los dos quiso perder la oportunidad de mostrarse en la emblemática ciudad de Río de Janeiro, cuyo Estado representa alrededor del 8% del electorado brasileño.

Lula inunda Copacabana

“¡Trabajador, mirá para acá, estoy en la calle para que su hijo venga a estudiar!” era una de las consignas que coreaban los simpatizantes de Lula el sábado por la mañana en la playa de Copacabana, y que condensan bien el espíritu de quienes apoyan al actual mandatario de izquierda.

Entre los entrevistados por LA NACION, la mayoría hizo mención a la importancia que ellos consideran ha tenido Lula en disminuir las desigualdades sociales del gigante sudamericano y en ofrecer mayores oportunidades para los menos favorecidos.

Lula da Silva sostiene un ejemplar de la Constitución brasileña y agita una bandera de Brasil durante un acto en Copacabana, en Río de Janeiro MAURO PIMENTEL - AFP

De acuerdo a su opinión, incluso cuando reconocen problemas en cuestiones como la seguridad pública, un segundo mandato consecutivo del líder de izquierda –cuarto en total– no sólo sería mejor que el de Flavio Bolsonaro, al que consideran corrupto e inoperante, sino que sería una nueva oportunidad para que quien consideran el “mejor mandatario de la historia” de su país siga avanzando con los cambios sociales que inició previamente.

Cierre de campaña de Lula: el testimonio de sus simpatizantes

“Mañana es muy importante votar por Lula para mantener la democracia, para defender la justicia social, para defender la soberanía del país, por educación y salud pública de calidad. Lula representa todo eso. Y la victoria de Lula es una victoria importante para Brasil, para América Latina y para el mundo”, dijo a LA NACION Carlos, simpatizante del presidente que asistió a la marcha con su esposa e hijos.

Lula da Silva participa de un acto de campaña en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro MAURO PIMENTEL - AFP

Al igual que él, Matheus, quien asistió con un grupo de amigos de la universidad, resaltó la necesidad de “parar con la influencia de Estados Unidos en nuestras elecciones, en nuestra política”.

Para el joven, según dijo a LA NACION, “si Flavio es elegido, va a abrir las puertas para el imperialismo norteamericano”. “No podemos dejar que pase eso”, remarcó.

Los comentarios de ambos reflejan un hecho fundamental de la campaña, en la que la intromisión del presidente norteamericano, Donald Trump, no fue ni discreta ni bien recibida por los brasileños.

Lo que los seguidores de Lula consideran un intento de injerencia por parte de Estados Unidos en la campaña brasileña se expresó a través de una combinación de presión económica, sanciones y apoyo político e ideológico a los sectores alineados con Trump. La Casa Blanca impuso aranceles a productos brasileños y sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, en medio de las tensiones por el proceso judicial contra Jair Bolsonaro, y mantuvo vínculos estrechos con Flavio Bolsonaro.

Simpatizantes de Lula con carteles contra Jair y Flavio Bolsonaro, en Copacabana, Río de Janeiro. Fuente: Guido Bovone gentileza

Entre quienes apoyan al actual mandatario, esta defensa de la soberanía nacional está asociada además con la amenaza a la democracia que entienden significaría una vuelta al poder de la familia Bolsonaro.

Después del episodio que se conoció como el asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro irrumpieron en las sedes del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto para pedir una intervención militar que impidiera la consolidación del gobierno de Lula, el fantasma de un intento de desestabilización democrática sigue presente entre los brasileños.

Otro costado importante de las reivindicaciones de los seguidores de Lula está relacionado con la cuestión de la desigualdad social, aún muy presente en el país.

“Yo creo que, como él mismo dice, ‘mucho dinero en las manos de pocos es pobreza, poco dinero en las manos de muchos es distribución de la renta’. Es eso en lo que yo creo y es eso lo que él viene haciendo durante todos sus gobiernos”, dijo a LA NACION Ana Lucia, simpatizante del presidente que asistió a la manifestación en Copacabana con su marido.

Una simpatizante de Lula lleva una bandera del presidente, en Copacabana, Río de Janeiro. Fuente: Guido Bovone gentileza

La concentración de los miles de seguidores de Lula empezó alrededor de las 8 de la mañana en el Posto 5 de Copacabana, sobre la avenida Atlántica. El candidato a la reelección, de 81 años, llegó al lugar alrededor de las 9.40, pero recién subió al camión con altavoces para dar inicio formal a la caminata alrededor de las 11.20.

“El pueblo tiene que elegir entre alguien que besa la bandera nacional o alguien que besa la bandera estadounidense. Es un asunto de soberanía, y no permitiremos que Brasil sea el patio trasero de nadie”, dijo el presidente, cuya voz sonaba más ronca que lo habitual tras días intensos de campaña.