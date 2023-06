Colombia: revelan los resultados de la autopsia del custodio del presidente Gustavo Petro

escuchar

BOGOTÁ.- La Fiscalía General de Colombia presentó esta mañana los resultados de la autopsia del cuerpo del coronel Óscar Dávila, policía colombiano a cargo de la seguridad del presidente Gustavo Petro, que fue encontrado muerto en su camioneta hace poco más de una semana atrás, y confirmó que se trató de un suicidio.

El policía estaba involucrado en un escándalo de escuchas ilegales, conspiración y chantaje que derivó hace una semana en la salida del gobierno de Laura Sarabia, mano derecha de Petro, y del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti.

La camioneta en que fue hallado muerto el teniente coronel Óscar Dávila

El médico forense Jorge Eduardo Paredes reveló este miércoles las averiguaciones que surgieron tras estudiar el cuerpo del oficial. El experto comentó a la prensa que el cráneo tenía un orificio de entrada en el lado derecho y otro de salida en el izquierdo de un disparo, y que las manos de Dávila tenían salpicaduras en forma de U, “que nos da un indicio de que esa personas sostenía el arma”, dijo, citado por El Tiempo.

Además, el cadáver contenía manchas similares “en las mangas de la ropa” y no mostraba “señales de golpes o riñas previas”, detalló el medio.

“La conclusión forense es que el arma estaba en contacto del cráneo, en donde había una marca de pólvora por la cercanía de la misma, también se concluyó que el arma era sostenida por Dávila”, agregó.

“El coronel decide quitarse la vida con el arma que era de su conductor. Para la Fiscalía es claro que los resultados de la necropsia son positivos para suicidio, la trayectoria física del disparo era positivos para suicidio. El arma encontrada dentro del vehículo y el disparo fueron uniprocedentes. Para la Fiscalía este caso está resuelto y los fiscales a cargo de este caso seguramente cerrarán el caso”, resumió por su parte la vicefiscal Martha Mancera.

#LOÚLTIMO | Coronel Óscar Dávila se suicidó, confirma Medicina Legal al revelar resultados de la necropsia.



Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/YDkXyy82P8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 21, 2023

Mancera precisó a la prensa los hechos previos a la muerte de Dávila, que ocurrió el 9 de junio a las 18:18 horas, según determinó la investigación. Minutos antes, el oficial llamó a su esposa para informarle que iba de regreso a su casa, y luego se contactó con una periodista de la revista Cambio.

El medio digital publicó la última conversación telefónica de Dávila con la reportera, Silvia Charry, que lo interrogó sobre su responsabilidad en la interceptación ilegal de los celulares de la niñera y una empleada doméstica de Sarabia. “Yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no (...) mejor dicho, me acaban”, lamentó el oficial en la conversación. Minutos después fue encontrado muerto en su camioneta.

Apenas se supo sobre la muerte del coronel, Petro aseguró a través de su cuenta de Twitter que el “adscrito a la seguridad de la presidencia de la República” había “muerto por suicidio”.

“No es cierto que el coronel haya sido encontrado muerto ni que hayan dos disparos en su cuerpo”, agregó entonces Petro, adelantándose a las investigaciones policiales.

El mandatario de izquierda señaló que Dávila “cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua, éste dejó su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la sien con la pistola que había dejado”.

Días antes de su muerte, el teniente coronel Dávila dijo en un escrito que quería dar su versión sobre las supuestas vinculaciones de la Jefatura para la Protección Presidencial con las escuchas ilegales de dos empleadas domésticas de Sarabia, acusadas de haber robado maletines con dinero de la residencia de la ex jefa de Despacho de Petro.

Una fuente anónima cercana a Dávila habló con la revista Semana días atrás y aseguró que al coronel le dieron la orden de realizar las tareas de espionaje porque “la plata era de Petro, eran cinco maletas y 3000 millones de pesos”.

Dávila se encontraba bajo mucha presión y estrés: “Incluso él mencionó que hasta se le había pasado por la cabeza suicidarse, él estaba angustiado porque todo se cerró hacia él, y no tenía una válvula de escape”, declaró la persona.

Según medios locales y el abogado de un patrullero involucrado en el caso, Dávila recibió presión de la Fiscalía en medio del escándalo político.

Personas participan en una manifestación contra el presidente colombiano Gustavo Petro en Bogotá el 20 de junio de 2023. RAUL ARBOLEDA - AFP

Durante varias semanas de revelaciones en los medios sobre este caso, la campaña presidencial de Petro quedó salpicada por una supuesta financiación irregular por 3,5 millones de dólares que también está siendo investigada.

Petro asegura que las acusaciones son “un golpe blando” contra su gobierno y que a su campaña “no entró un solo peso sucio”.

En el día de ayer, miles de manifestantes protestaron en las principales ciudades de Colombia contra las reformas impulsadas por Petro, que enfrentan dificultades para hacerse realidad en un Congreso sin mayoría oficialista.

Según un reporte de la policía, unas 92.000 personas protestaron en todo el país también para oponerse a la llamada política de “Paz Total” con la que el gobierno pretende desarmar las organizaciones ilegales a cambio de beneficios penales, entre otras reformas que no cuentan con los votos suficientes en el Legislativo.

Así fue, débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica; no logró llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá , y fue fuerte como siempre en Medellín y Santanderes. pic.twitter.com/SQ5wHO44ZD — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2023

Petro “ha improvisado mucho y en vez de querer mejorar lo que funciona, quiere acabar con todo lo que había y resulta que así no se logran las cosas, hay muchas cosas por mejorar, pero hay muchas cosas buenas que no se deben acabar”, dijo Gloria Huertas, de 59 años, en medio de una manifestación de unas 30.000 personas en el centro de la capital colombiana.

En otra derrota para el gobierno, el Congreso de Colombia rechazó y archivó el martes en la noche una reforma constitucional que buscaba autorizar la compra, venta y el uso adulto del cannabis con fines recreativos.

Agencias AFP y Reuters

LA NACION