Cómo sería una segunda presidencia de Donald Trump en EE.UU., según el propio exmandatario

NUEVA YORK.- En una entrevista con la revista Time, en su mansión de Mar-a-Lago, Florida, el expresidente y candidato republicano Donald Trump dio algunos detalles de cómo sería su segundo mandato si lograra imponerse en las elecciones del 5 de noviembre, en las que afirmó que obtendrá “una gran victoria”.

Como suele hacer frente a preguntas específicas, Trump dio respuestas turbias y evasivas. Una de las palabras más utilizadas durante la entrevista fue “depende”. Sin embargo, en algunas respuestas que requerían una definición, esa vaguedad fue reveladora en sí misma, como cuando el entrevistador Eric Cortellesa lo presionó para que dijera si le preocupaba que pudiera haber violencia en caso de que perdiera los comicios de noviembre, tal como sucedió en el Capitolio en 2021, cuando fue consagrado Joe Biden como presidente.

“No creo que vayamos a tener eso. Creo que vamos a ganar”, dijo Trump ante la pregunta. “Y si no ganamos, ya sabes, depende. Siempre depende de la imparcialidad de una elección”.

Uno de los temas sobre los que se explayó como una prioridad de su gobierno fue la inmigración procedente del sur del país. En este sentido no descartó construir campos de detención para los migrantes que entran de forma ilegal. ”No descartaría nada”, dijo Trump. “Pero no habría tanta necesidad de esos campos” porque, agregó, el plan es deportar a los migrantes de vuelta a sus países de origen lo más rápido posible. ”No los estaríamos dejando en el país”, dijo Trump. “Los estaríamos sacando”.

El expresidente hizo de los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México una pieza central de su campaña contra Biden. Y la inmigración es un tema prioritario para los votantes, según los sondeos de opinión.

Trump dijo que utilizaría tropas de la Guardia Nacional para ayudar con sus planes de deportación, pero no descartó desplegar fuerzas militares activas. ”No creo que tenga que hacerlo. Creo que la Guardia Nacional podría hacerlo. Si no fueran capaces, entonces utilizaría a los militares”, dijo. Cuando el periodista le objetó que la Ley Posse Comitatus de 1878, una ley posterior a la Guerra Civil, prohíbe el despliegue de militares contra civiles, respondió: ”Bueno, estos no son civiles. Son personas que no están legalmente en nuestro país. Esto es una invasión de nuestro país”.

Sobre las personas acusadas y condenadas por los actos violentos del 6 de enero de 2021 cuando el Congreso se preparaba para certificar los resultados de las elecciones de 2020, Trump se quejó de que se habían enfrentado a un “sistema de dos niveles”. “Yo los llamo los patriotas del 6 de enero”, dijo. Y cuando se le preguntó si consideraría una especie de indulto para los condenados respondió: “Sí, absolutamente”.

También dijo que preferiría no contratar a personas para una segunda administración que pensaran que el presidente Biden ganó las elecciones de 2020: “No me sentiría bien al respecto”, dijo.

Respecto al aborto, cuando se le preguntó si se sentía cómodo con que los estados castigaran a las mujeres que acceden a los abortos después de la prohibición específica en ese estado, Trump respondió: “No tengo que estar cómodo o incómodo. Los estados van a tomar esa decisión. Y son los estados los que van a tener que estar cómodos o incómodos, no yo”.

Cuando se le preguntó si los embarazos de las mujeres deberían ser monitoreados por los gobiernos estatales para asegurarse de que no se hagan abortos, afirmó: “Creo que podrían hacer eso. Una vez más, tendrían que decirlo los propios estados”.

En caso de que Israel e Irán entren en guerra, Trump dijo que “protegerá a Israel”. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre Ucrania, señaló que iba a “intentar ayudar a Ucrania, pero Europa también tiene que estar allí y hacer su trabajo”.

Un aspecto en el que Trump fue específico en la entrevista fue en las nuevas medidas proteccionistas para los fabricantes estadounidenses. Introduciría aranceles de “más del 10%” y también agregaría “un impuesto recíproco”. Cuando el periodista señaló que esos aranceles eran pagados en forma desproporcionada por los consumidores estadounidenses, el exmandatario simplemente respondió que no.

