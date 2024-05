Cómo ven a Javier Milei en la Unión Europea: del acuerdo con el Mercosur a la crisis con Pedro Sánchez

Escuchar

BRUSELAS.- “No juzgamos las palabras sino los hechos”. Esas palabras sintetizan cómo ven los primeros meses de gobierno de Javier Milei en el corazón de la Unión Europea, donde no se dejan llevar por las emociones cuando el Presidente dice que los valores se Occidente están cooptados por el socialismo.

También señalaron que ven una fuerte voluntad de política de cerrar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, aunque aclararon que la incertidumbre política por el nuevo escenario que dejarán las elecciones europeas de la semana próxima pueden demorar los tiempos.

“Con la Argentina estamos trabajando business as usual [como siempre] a pesar de que Milei tiene un discurso más agresivo o más radical”, dijeron fuente del servicio exterior de la Unión Europea durante una serie de encuentros en Bruselas con medios argentinos y de otros países del Mercosur, entre ellos LA NACION.

Según dijeron, desde que Milei fue electo ven un pragmatismo grande desde la Argentina y en términos de la agenda bilateral no han visto un impacto negativo.

Miembros del Parlamento Europeo participan en una serie de votaciones en una sesión plenaria del organismo en Bruselas, el miércoles 10 de abril de 2024.

“No nos gustan las críticas directas al modelo social europeo, pero vemos un compromiso desde el lado argentino. No vamos a juzgar por las palabras sino por los hechos”, insistieron.

Europa está en pleno proceso electoral para elegir al nuevo Parlamento y a la nueva Comisión Europea del 6 a 9 de junio, que se espera ponga un importante foco en defensa tras la amenaza rusa. Los cambios podrían hacer que las relaciones con países latinoamericanos como la Argentina caigan en la lista de prioridades, por eso los funcionarios del servicio exterior europeo que trabajan con la región insisten en que es importante dejar estructuras sólidas para la próxima comisión.

Apuesta al acuerdo

Los funcionarios europeos ven ahora una mayor importancia geopolítica en cerrar el acuerdo con el Mercosur que el que había en 2019, cuando se llegó a una versión final que luego se reabrió a negociaciones. Desde entonces pasaron la pandemia del Covid y la guerra de Rusia, dos movimientos tectónicos que movieron el piso de una Europa que lucha por mantener su influencia global mientras se acelera la disputa entre Estados Unidos y China.

“El acuerdo es más importante en mundo que ahora es más inestable”, dijeron. Esta visión parece sobrevolar sobre cualquier diferencia personal que puedan tener con el estilo de Milei.

Sobre el futuro del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se negocia desde hace 20 años, los funcionarios europeos admitieron que la coyuntura política es un poco complicada, pero que se espera que haya una ventana de oportunidad después de las elecciones europeas. “Nosotros seguimos trabajando”, insistieron, y estimaron que un 95% del acuerdo ya está cerrado y que restan algunos detalles técnicos. Un funcionario involucrado en las negociaciones destacó el profesionalismo con el está trabajando la Cancillería argentina.

“La etapa de negociación se podría cerrar este año con voluntad política”, dijeron. Fuentes diplomáticas argentinas en Bruselas coincidieron en que el acuerdo está prácticamente cerrado y que lo que falta ahora es que se le dé impulso político, algo que parece poco probable antes de que se instale la nuevo Comisión Europea, por lo que como muy temprano el acuerdo negociado se rubricaría hacia fin de año o en los primeros meses de 2025.

Ministros de Exteriores y Economía se reúnen en la víspera de la 63ra cumbre de Mercosur, en Río de Janeiro, Brasil, el 6 de diciembre de 2023.

Después de esta instancia, el acuerdo será remitido al Consejo Europeo para su revisión técnica y posterior aprobación, proceso que se estima puede durar no menos de nueve meses.

Derechos humanos y la crisis con España

Funcionarios del área de derechos humanos también dijeron que la Argentina es un aliado en temas multilaterales vinculados al área, y que cuando vieron la campaña de Milei pensaron que podría haber cambios en la postura argentina, pero que hasta ahora eso no ha sucedido.

Sí remarcaron que siguen de cerca algunos asuntos concretos como el derecho a la manifestación. Ayer mismo la delegación de la UE en Buenos Aires mantuvo una reunión con el Gobierno para analizar la situación de derechos humanos.

Los funcionarios europeos también destacaron que se sigue trabajando para para modernizar el acuerdo bilateral entre la Argentina y la UE, que es de los años 90, y también dos memos que se firmaron recientemente, uno sobre energía y el otro sobre materias primas críticas, como el litio

“Necesitamos trabajar con países que tienen los mismos valores y vínculos históricos” como la Argentina, explican en Bruselas.

Pedro Sánchez interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de mayo de 2024

Con respecto a la crisis diplomática con Pedro Sánchez, destacaron que lo ven como un asunto bilateral entre España y la Argentina a nivel Estado nacional y que el acuerdo europeo no implica una política exterior unificada del bloque. Una fuente europea reconoció que el ataque de un presidente a la mujer de su par en otro país no suma para el clima de negocios, aunque no consideró un obstáculo mayor.

“El embajador español en la Argentina no tiene nada que ver con la negociación del acuerdo comercial, así que no influye”, minimizó otro funcionario.