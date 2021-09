Conmoción en Estados Unidos por el macabro asesinato de una influencer de 33 años: la hipótesis del caso

Una popular influencer estadounidense fue hallada sin vida en su departamento en Richmond, estado de Texas. Según trascendió, la hipótesis más fuerte que manejan los investigadores apunta a que se trató de un femicidio, seguido del suicidio del asesino. Janae Gagnier, de 33 años, conocida por sus seguidores como Miss Mercedes Morr, fue encontrada por su padre, el pasado domingo, junto al cuerpo de Kevin Alexander Accorto, un hombre de 34 años que las autoridades consideran el autor del hecho.

Gagnier tenía 2,6 millones de seguidores en Instagram, entre los que figuraban varias celebridades, como Snoop Dogg, Cardi B y Megan Thee Stallion. Según The Independent, el vocero de la policía local, el teniente Lowell Neinast, señaló a la prensa que se cree que la mujer y Accorto no tenían ningún vínculo previo. “En este punto, esto se considera un asesinato-suicidio y es una investigación en curso para determinar el motivo del caso”, explicó. En cuanto a la causa de muerte, el médico forense del condado de Fort Bend dictaminó que fue estrangulada y sufrió una conmoción cerebral traumática.

Janae Gagnier, de 33 años, era conocida por sus seguidores como Miss Mercedes Morr

La hermana de Gagnier, London, dijo que la influencer fue asesinada de la “manera más enfermiza” en una publicación en Instagram. “Ayer fue el peor día de mi vida... Mi corazón se fue. Mi alma se fue... Mamá y yo hablamos con vos el jueves para ver cómo estabas y como de costumbre, estabas pasando un momento increíble”, escribió a modo de despedida. “Hablamos todos los días. Estoy tan feliz de haberte dicho que te amamos. Estoy tan feliz de haber podido ver tu cara por última vez”.

Mark, el padre de Janae, relató a ABC13 que no había tenido noticias de su hija durante todo el fin de semana, por lo que fue a visitarla a su departamento. “Llegué y estaba cerrado con llave. No respondía mis llamadas y eso no era propio de ella, así que supe que algo pasaba. No dudé en tirar la puerta abajo”, recordó. “Lo que vi, no se lo deseo a ningún padre”.

Al ingresar, vio el cuerpo de la joven al pie de una escalera. Primero pensó que pudo tratarse de un accidente, pero en el piso superior descubrió el cadáver del asesino. Además, notó un detalle escalofriante: “Miré la habitación y había mensajes por toda la pared”. Según especificó, eran confesiones, declaraciones de amor y pedidos de disculpas.

Kevin Alexander Accorto, de 34 años, habría sido el autor del asesinato

Los vecinos del complejo cerrado donde vivía la víctima se sorprendieron al enterarse del crimen. “Lo que pensé que era seguro, parece que no lo es”, dijo Roderick Shaw, que residía muy cerca de la casa de Gagnier, a KPRC-TV. “Tenemos tantas reglas y tantas pautas, que nunca esperaría que alguien violara nuestra seguridad y que alguien fuera asesinado en esta propiedad”. Edna Swist, otra vecina, también se mostró horrorizada por lo ocurrido: “Tenemos las puertas, la cerca. Hay que tener un código para entrar y un código para salir. Estoy en estado de shock”.

