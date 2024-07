Conmoción en Gran Bretaña: la policía se prepara para más enfrentamientos tras el crimen de tres niñas

Escuchar

SOUTHPORT, Reino Unido.- La policía está preparada para más problemas en la ciudad costera inglesa de Southport después de los violentos enfrentamientos que se desataron por la muerte de tres niñas en un ataque con cuchillo durante una clase de baile y yoga con temática de Taylor Swift, advirtió el miércoles la principal oficial del área.

Unos 100 manifestantes se enfrentaron a la policía ayer, al prender fuego una camioneta y lanzar ladrillos, botellas y petardos contra los agentes y los autos estacionados en la mezquita de la ciudad. Según la policía, los manifestantes eran partidarios de ultraderecha que protestaban contra el hombre acusado de matar a las niñas, después de que en redes sociales circularan rumores falsos sobre que era un migrante islamista radical. Más de 50 oficiales sufrieron heridas en los disturbios.

Un furgón policial se agita mientras una multitud descontrolada se enfrenta a la policía, el martes 30 de julio de 2024, en Southport, al noroeste de Inglaterra, cerca de donde tres chicas murieron apuñaladas en una clase de baile el día anterior. Richard McCarthy - PA

Todavía no está clara la identidad del joven de 17 años que está bajo custodia policial bajo sospecha de asesinato. La policía informó que no está relacionado con el terrorismo y nació en el Reino Unido, lo que decartó las especulaciones sobre sus orígenes. Aunque esto no impidió que los manifestantes -de la Liga de Defensa Inglesa, según la policía- atacaran la mezquita y a la policía que intentó detenerlos.

El “taller de yoga y danza de Taylor Swift” era un evento de vacaciones de verano para niños de seis a 11 años.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el “vandalismo” y señaló que los manifestantes habían “boicoteado” el duelo de la comunidad. “Los matones violentos de fuera de la ciudad [...] sentirían todo el peso de la ley”, afirmó.

Patrick Hurley, legislador local, afirmó que la violencia fue el resultado de “propaganda y mentiras” difundidas en redes sociales, subrayando el impacto real de la desinformación.

“Sólo para tranquilizar a las comunidades de Southport, que estoy segura les preocupa de si ‘¿vamos a ver esto otra vez esta noche?’, estamos haciendo planes para esta noche y para el fin de semana que viene”, dijo a los periodistas Serena Kennedy, jefa de policía de Merseyside.

Un furgón policial incendiado en una protesta en Southport después de que tres niños murieran y resultaran heridos en un ataque con cuchillo durante un evento de Taylor Swift en una escuela de baile el lunes. Pat Hurst - PA Wire

La tragedia ocurrió durante un taller temático sobre Taylor Swift en el que un adolescente armado con un cuchillo atacó brutalmente y mató a Alice Dasilva Aguiar, de 9 años; Elsie Dot Stancombe, de 7, y Bebe King, de 6. Además, ocho niños y dos adultos resultaron heridos, algunos en estado crítico.

El miércoles, los vecinos de Southport se dedicaron a limpiar los restos de la violencia, incluidos ladrillos rotos, cristales y contenedores quemados.

Norman Wallis, director general del parque de diversiones Southport Pleasureland, expresó su consternación: “Es espantoso lo que hicieron esos hooligans anoche. Fue como una escena de guerra. Pero ninguna de esas personas era de Southport. La gente de Southport son los que están aquí hoy limpiando el desastre”.

Mientras tanto, aficionados de Taylor Swift recaudaron más de 346.000 dólares para ayudar a las familias de las víctimas y al hospital donde se están tratando a los niños heridos. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos, esperando justicia y apoyo para las víctimas de este trágico incidente.

“Matones de otros barrios”

Los políticos y la policía dijeron que la mayoría de los que participaron en los hechos de violencia no eran de la zona y que los enfrentamientos empañaron una gran vigilia a la que asistieron miles de personas para rendir homenaje a las jóvenes víctimas.

Kennedy dijo que 54 agentes resultaron heridos y 27 de ellos fueron trasladados al hospital por heridas graves que incluían fracturas y heridas en la cabeza. Tres perros policía también resultaron heridos.

Flores y tributos se colocan fuera del Centro de Arte Atkinson Southport en Southport, Inglaterra, miércoles, 31 de julio de 2024, después de que tres niñas murieran en un ataque con cuchillo en un club de vacaciones temático de Taylor Swift el lunes. James Speakman - PA

La jefa de policía dijo que estaba disgustada y consternada por la violencia y que se estaba realizando una investigación completa para identificar a los involucrados. “Estaban allí únicamente para causar vandalismo y violencia, para llevar ese nivel de violencia y ese comportamiento a las calles de Southport, y esa no es la esencia de esta comunidad”, dijo.

El miércoles, las calles de Southport estaban llenas de ladrillos de paredes rotas, botellas destrozadas, grandes contenedores de basura y sus contenidos. Manchas de fuego en el asfalto daban testimonio de los vehículos policiales incendiados en los enfrentamientos de la noche anterior.

Agencias AP y AFP

LA NACION