El príncipe Harry reaparece en los tribunales para intentar recuperar la protección policial en Gran Bretaña

LONDRES.- A poco más de una semana de haber sido denunciado por “abuso de poder e intimidación” por la presidenta de su ONG en África, el príncipe Harry intenta desde el martes, ante el Tribunal de Apelación de Londres, revocar la decisión que lo priva de una protección policial durante sus visitas a Gran Bretaña, una de las acciones legales emprendidas por el hijo menor del rey Carlos III.

Este caso, que se examinará durante dos días, enfrenta al duque de Sussex, residente en Estados Unidos, y al Ministerio de Interior británico, que ya ha obtenido la razón en dos ocasiones en este expediente.

Su aparición inesperada el martes en la Corte de Apelación, donde se sentó detrás de su abogada vestido con un traje azul marino y corbata celeste, fue interpretada como una señal clara de la importancia que este caso tiene para él. Saludó a los fotógrafos al ingresar al tribunal, en una rara intervención pública en medio de sus múltiples litigios legales.

El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a los Tribunales Reales de Justicia para el inicio de su apelación contra un fallo del Tribunal Superior sobre su demanda legal contra el Ministerio del Interior por el nivel de seguridad que recibe mientras está en Gran Bretaña Jonathan Brady - PA Wire

Harry, cuyos títulos incluyen el de duque de Sussex, perdió su protección financiada por el Estado en febrero de 2020, luego de que renunció a su rol como miembro activo de la familia real y se trasladó a vivir a Estados Unidos junto a su esposa, la actriz Meghan Markle. Desde entonces, ha insistido en que él y su familia están en riesgo cuando visitan Gran Bretaña, debido a la hostilidad persistente en redes sociales y el constante acoso por parte de los medios de comunicación.

El año pasado, un juez de la Corte Superior dictaminó que la decisión de un comité gubernamental de ofrecerle seguridad “a medida”, según sea necesario, no era ilegal, irracional ni injustificada. Sin embargo, la abogada del príncipe, Shaheed Fatima, argumentó esta semana que ese comité no siguió sus propios procedimientos internos ni realizó una evaluación formal de riesgos antes de cambiar el protocolo de seguridad. “El apelante no acepta que ‘a medida’ signifique mejor”, dijo Fatima. “De hecho, en su caso, significa que ha sido señalado para un trato diferente, injustificado e inferior”.

Tras la dramática separación de Harry de la familia real en 2020 y su posterior mudanza a Estados Unidos, el gobierno británico dijo que ya no recibiría el "mismo grado" de protección financiada con fondos públicos cuando estuviera en Gran Bretaña. HENRY NICHOLLS - AFP

Harry, de 40 años e hijo menor del rey Carlos III, ha desafiado repetidas veces las convenciones tradicionales de la familia real al llevar tanto al gobierno como a la prensa sensacionalista a los tribunales. Aunque tuvo resultados dispares en sus demandas, su activismo judicial lo ha convertido en una figura singular dentro de la monarquía británica. A pesar de su protagonismo en los medios, raramente comparece en persona ante los tribunales. Entre sus pocas apariciones se incluye su participación en un juicio por escuchas telefónicas, donde se convirtió en el primer miembro relevante de la realeza en declarar bajo juramento en más de un siglo.

En relación a su seguridad, el príncipe también había intentado pagar de forma privada por un equipo policial que lo protegiera durante sus estancias en el Reino Unido, pero un juez rechazó esta posibilidad tras el argumento del gobierno de que los agentes públicos no deben actuar como “guardaespaldas privados para los ricos”.

Un vocero del príncipe había afirmado que Enrique no pide “un trato preferencial”, sino una aplicación “justa y legal” de las normas de protección.

El duque de Sussex se ha mostrado muy sensible en este tema después de que su madre, la princesa Diana, perdiera la vida en un accidente de tráfico en París en 1997, mientras era perseguida por fotógrafos de prensa.

Otras causas judiciales

Además, Harry retiró una demanda por difamación contra el Daily Mail, relacionada con un artículo que afirmaba que había intentado ocultar sus gestiones para mantener su protección estatal. Sin embargo, mantiene un caso abierto contra el mismo medio, mientras que en otros frentes ha cosechado triunfos significativos.

En 2023, logró una victoria en los tribunales contra el editor del Daily Mirror, cuando un juez dictaminó que las prácticas de escuchas telefónicas en ese tabloide eran “generalizadas y habituales”. Según indicaron los abogados de los demandantes en ese momento, este grupo de personas “tuvo conocimiento de pruebas convincentes y extremadamente angustiosas de que han sido víctimas de graves violaciones de la privacidad” por parte de Associated Newspapers Limited (ANL), compañía editora del Daily Mail.

El príncipe Harry seguirá adelante con un desafío judicial en Londres el martes mientras el miembro de la realeza autoexiliado lucha contra una decisión de reducir su seguridad personal cuando visite Gran Bretaña HENRY NICHOLLS - AFP

En enero de este año, celebró lo que calificó como una victoria “monumental” al obtener una disculpa sin precedentes y una compensación sustancial por parte de los medios británicos del magnate Rupert Murdoch, en el marco de una demanda por invasión de privacidad. Harry y otro hombre eran los únicos dos demandantes restantes de más de 1300 personas que habían aceptado acuerdos tras asegurar que sus teléfonos fueron pirateados y que los investigadores irrumpieron ilegalmente en sus vidas.

La batalla legal por su seguridad continúa, y su desenlace podría tener implicancias más amplias sobre cómo el Estado británico maneja la protección de exmiembros de la realeza, especialmente aquellos que, como Harry, han optado por seguir una vida fuera de las normas de la monarquía tradicional, pero aún enfrentan riesgos ligados a su estatus.

Agencias AFP y AP

LA NACION