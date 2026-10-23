Conmoción en un suburbio de París: un tiroteo dejó un muerto y varios heridos e investigan un “atentado terrorista racista”

PARÍS.- Una persona murió y otras varias resultaron heridas, incluida una niña de 12 años, cuando se efectuaron disparos desde un vehículo en un suburbio parisino el viernes, en lo que las autoridades francesas sospechan pudo haber sido un ataque con motivación racial.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó un “atentado terrorista racista” en Francia y un “punto de inflexión”.

Los bomberos intervienen en una gasolinera donde un hombre abrió fuego desde su coche, matando a una persona e hiriendo a otras cuatro, según fuentes policiales, en Trappes, un suburbio de París, el 23 de octubre de 2026. DIMITAR DILKOFF - AFP

“Una persona ha fallecido. Varias otras están gravemente heridas. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias, así como con todos los habitantes de los Yvelines. En esta terrible prueba, la Nación está a su lado”, escribió Macron.

“Es un punto de inflexión porque es la primera vez que hay un acto terrorista planificado para matar a nuestros compatriotas, a nuestros hijos, por el color de su piel o por la religión que les atribuimos”, subrayó Macron, que llamó a la “concordia”.

El mandatario viajó al lugar de los hechos y llamó a “no bajar la cabeza” ante las “ideas que se están instalando”.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia asumió el caso y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, habló de un “crimen terrorista” con un posible motivo racista.

La policía indicó que un sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia policial. Nuñez detalló que los disparos ocurrieron en tres lugares distintos en las localidades de Trappes y La Verrière, cerca de París, y que en total duraron menos de 15 minutos.

La Fiscalía sospecha que su objetivo eran personas de origen inmigrante DIMITAR DILKOFF - AFP

“Una mortífera ola de violencia tuvo lugar esta mañana”, dijo a los periodistas en Trappes. Según Nuñez, el atacante mató a tiros a una persona e hirió a otras cinco, tres de ellas gravemente, con sus vidas en peligro.

El ministro elogió a los cinco agentes de la brigada anticrimen que detuvieron al sospechoso. “Los felicito por su rápida respuesta”, manifestó.

Aurore Bergé, la ministra de Igualdad de Género y Lucha contra las Discriminaciones, indicó que la niña de 12 años resultó gravemente herida.

“Si se establece un motivo racista, espero que toda la nación esté al lado de los residentes de Trappes, La Verrière y las víctimas. No podemos tolerar ni el más mínimo comentario racista en la República Francesa”, afirmó.

El 23 de octubre de 2026, un hombre disparó ráfagas desde su coche en Trappes y La Verrière (Yvelines), matando a una persona e hiriendo al menos a cuatro, entre ellas un niño. DIMITAR DILKOFF - AFP

Preguntado sobre reportes que indicaban que la vivienda del sospechoso había sido preparada con trampas con cilindros de gas, Nuñez dijo: “Hemos escuchado esos reportes. La investigación establecerá los hechos”.

Añadió que el sospechoso disparó “lo que parece haber sido un arma de grado militar, o al menos un arma automática”.

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, declaró que el tirador aparentemente disparó de manera relativamente aleatoria, apuntando contra transeúntes en varios lugares, incluido un parque infantil.

“Probablemente este sea uno de los primeros intentos de asesinatos masivos motivados por la islamofobia y el racismo”, dijo a los periodistas. “Fue un ataque terrorista con connotaciones racistas, probablemente islamófobas” .

"Este viernes por la mañana, un hombre disparó desde su coche contra varias personas con las que se cruzó en Trappes y La Verrière", escribió Ali Rabeh, alcalde de Trappes, en Instagram. Según la Prefectura de Yvelines, los servicios de emergencia se encuentran en el lugar y el número de fallecidos "aún no se ha determinado" DIMITAR DILKOFF - AFP

Rabeh señaló previamente que la persona fallecida era de origen africano y que una de las personas heridas de gravedad era de origen norteafricano.

Por su parte, el alcalde de La Verrière, Nicolas Dainville, que describió “un espanto, un trauma, una pesadilla”.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia informó que abrió una investigación penal por varios delitos, entre ellos “asesinato en relación con una empresa terrorista con la circunstancia agravante de que el acto se cometió debido a la pertenencia real o percibida de la víctima a una determinada raza, grupo étnico, nacionalidad o religión”.

El tiroteo ocurrió en un momento en que Francia se prepara para otro día de protestas contra el alto costo de la vida el sábado, con importantes museos cerrando sus puertas y el gobierno desplegando una fuerte presencia de seguridad para evitar que se repita la violencia de la semana pasada.

Agencias AP y AFP