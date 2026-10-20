Corea del Norte difundió fotos de Kim Jong-un para desmentir versiones de una hemorragia cerebral

PYONGYANG.– Kim Jong-un examina prendas de vestir y calzado, conversa con funcionarios y recorre una exposición junto a su hija. Las fotografías difundidas este martes por la prensa oficial de Corea del Norte contrastan con una versión que horas antes había comenzado a circular en las redes sociales y que aseguraba que el líder norcoreano, de 42 años, había muerto tras sufrir una hemorragia cerebral.

Aunque no existe ninguna prueba que respalde el rumor, su rápida propagación volvió a instalar un interrogante que va mucho más allá de la salud del mandatario. Qué ocurriría con Corea del Norte si desapareciera el hombre que concentra todo el poder.

It is rumored that recently,Kim Jong-un, General Secretary of the Workers' Party of Korea and Supreme Leader of North Korea, suffered a severe cerebral hemorrhage and fell into a coma. Although a team of medical experts from Peking Union Medical College Hospital was dispatched to… — Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 18, 2026

Según informó la agencia surcoreana Yonhap, los medios estatales señalaron que Kim había visitado la exposición en Pyongyang el lunes, aunque evitaron referirse directamente a las versiones que circulaban en X. Por su parte, funcionarios diplomáticos y de seguridad de Corea del Sur aseguraron que no contaban con información que respaldara las especulaciones. Sin embargo, existe una limitación importante para verificar las imágenes difundidas por el régimen comunista, ya que no es posible determinar de manera independiente cuándo fueron tomadas.

El origen del rumor se remonta a Wanjun Xie, un disidente chino radicado en Estados Unidos que se presenta como presidente del Partido Democrático Chino, una organización prohibida por Pekín. Sin aportar ninguna prueba, Xie aseguró que Kim había sufrido una hemorragia cerebral, que había sido trasladado de urgencia a la capital china y que finalmente había muerto allí. También afirmó que su cuerpo había sido devuelto en secreto a Corea del Norte y que las autoridades intentaban ocultar el fallecimiento.

No era la primera vez que Xie difundía afirmaciones de ese tipo. Según la BBC, anteriormente había propagado versiones sin verificar sobre la supuesta muerte del presidente chino, Xi Jinping.

El líder norcoreano Kim Jong-un, acompañado por su hija Ju-ae, inspecciona el recinto de una exposición de prendas de vestir y calzado de la industria ligera en Pyongyang STR - KCNA VIA KNS

El medio especializado NK News reconstruyó cómo las especulaciones se extendieron desde cuentas de X contrarias al Partido Comunista Chino hasta medios sensacionalistas internacionales, entre ellos el diario británico The Sun, que se hizo eco de la versión.

La velocidad con la que se propagó el rumor refleja un fenómeno recurrente en torno al hermético régimen norcoreano. La escasez de información confiable alimenta las especulaciones sobre la salud de su líder, mientras que la incertidumbre sobre quién podría sucederlo amplifica cualquier señal de una eventual crisis. Como explica la corresponsal de la BBC en China, Laura Bicker, el secretismo que rodea a la cúpula del poder convierte cada versión sobre Kim en un asunto de interés internacional.

Detrás de esa preocupación aparece una cuestión central para el futuro del país. La dinastía Kim gobierna Corea del Norte desde hace tres generaciones, pero la sucesión actual presenta más incógnitas que las anteriores.

El líder norcoreano Kim Jong-un, acompañado por su hija Ju-ae, inspecciona el recinto de una exposición de prendas de vestir y calzado de la industria ligera en Pyongyang - - yonhap DPA

Kim Il-sung, fundador del régimen y abuelo del actual mandatario, dedicó décadas a preparar a su hijo, Kim Jong-il, para asumir el poder. Cuando murió, en 1994, el esquema sucesorio ya estaba firmemente establecido.

La transición hacia Kim Jong-un, en cambio, fue mucho más acelerada. Después de que su padre sufriera un accidente cerebrovascular en 2008, el joven comenzó a ascender rápidamente dentro de la estructura del régimen. Para cuando Kim Jong-il murió, en 2011, ya había sido presentado públicamente como su sucesor. Sin embargo, necesitó varios años para consolidar su autoridad, un proceso marcado por purgas internas y la eliminación de figuras que consideraba una amenaza para su liderazgo.

Ahora, todas las miradas apuntan a una posible heredera. Los servicios de inteligencia de Corea del Sur creen que Kim podría estar preparando a su hija, Kim Ju-ae, para sucederlo. La adolescente, que tendría unos 13 años, aunque su edad exacta se desconoce fuera de Corea del Norte, aparece con creciente frecuencia en actos oficiales, desfiles militares y acontecimientos de alto perfil.

Recently, in an attempt to dispel rumors of Kim Jong-un's death, North Korean state media reportedly released several photos of Kim Jong-un shopping for clothes with his wife and daughter. However, some netizens used AI facial recognition to determine that the photos showed a… — Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 20, 2026

Su presencia en la exposición difundida este martes por los medios estatales vuelve a reforzar su protagonismo público y alimenta las especulaciones sobre el papel que podría desempeñar en el futuro del régimen.

Las dudas sobre la salud de Kim tampoco son nuevas, aunque ninguno de los antecedentes conocidos permite dar credibilidad a las versiones sobre su supuesta muerte.

El mandatario tiene sobrepeso y es un fumador habitual. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur ha advertido en reiteradas ocasiones que su estilo de vida podría aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, un problema del que también existen antecedentes en su familia.