Coronación de Carlos III: Sir Clive Alderton, el secretario en las sombras que será el personaje más influyente del reinado

LONDRES.– Aunque es casi desconocido para el gran público, el personaje más influyente del reinado de Carlos III será el secretario privado de la corona: Sir Clive Alderton, que fuera número dos del Foreign Office y el embajador más joven de Gran Bretaña, ocupa ahora el puesto más delicado del aparato oficial británico.

“Es la única pieza del engranaje que no puede fallar porque, si no funciona correctamente, se desarregla toda la maquinaria de la monarquía”, según Robert Hazell, profesor en la University College London (UCL) y coautor de The Role of Monarchy in Modern Democracy (La función de la monarquía en una democracia moderna).

Su trabajo no es fácil: secundado por un equipo de asistentes, es el principal responsable de preparar y secundar al monarca en todas sus actividades oficiales, y actuar como “enlace entre el jefe del Estado, el primer ministro y los miembros del gobierno”. Sus funciones incluyen la delicada misión de coordinar la agenda del monarca con las fuerzas armadas, la iglesia y las organizaciones caritativas patrocinadas por la corona”, explica.

Clive Alderton camina detrás de los herederos de la reina Isabel II durante el funeral Chris J Ratcliffe - Getty Images Europe

Sir Clive no es un improvisado. Durante siete años –entre 2015 y 2022– ocupó esas mismas funciones al servicio de la reina Isabel II. Ese periodo le sirvió como entrenamiento, le permitió constituir un equipo de temible eficacia que no descuida ningún detalle y ajustar esa maquinaria a su estilo particularmente exigente: “Jamás está satisfecho de sí mismo ni del trabajo que realizó. Su gente debe trabajar muy duro para seguir al ritmo intenso que le impone gracias a su enorme resistencia”, se asombra Valentine Low, especialista de la realeza en el diario The Times.

La periodista, que también es autora del libro Cortesanos. El poder oculto detrás de la corona, lo describe como “uno de los hombres más inteligentes que jamás conoció”. Aunque jamás fue a la universidad, ingresó muy joven a la carrera diplomática para realizar una carrera brillante que lo condujo alternativamente a ocupar puestos de creciente responsabilidad en Polonia, Bélgica, Singapur, Francia y Marruecos hasta convertirse en el embajador más joven de Gran Bretaña y ocupar el puesto número dos del Foreign Office.

Clive Alderton le da la bienvenida a Volodomir Zelensky, durante una visita en febrero pasado KIRSTY O'CONNOR - POOL

El diario popular Daily Mail, en cambio, lo define como un hatchet man (leñador) por su habilidad para comunicar las malas noticias. (La definición nació a fines del siglo XIX en Nueva York para describir a un asesino chino que portaba un hacha). En los pasillos del Palacio de Buckingham, sin embargo, es sobre todo conocido por su cultura, sentido del humor y sociabilidad. “Es capaz de asistir a una reunión hasta tarde en la noche y levantarse a primera hora fresco como una margarita”, aseguran.

A pesar de las exigencias de su puesto, ese elegante personaje de cabello blanco y ojos verdes siempre busca la manera de proteger su vida privada y no perturbar el ritmo familiar. A los 55 años, vive en Haywards Heath, en el oeste de Sussex, con su esposa Catriona, artista talentosa, y dos hijos adultos que están terminando la universidad.

Aunque algunos lo consideran como una “herencia” del periodo de Isabel II o un personaje de transición entre dos monarcas, esa percepción es errónea porque es un hombre que cuenta con la entera confianza del rey. Y ese es, precisamente, el problema que fomenta los recelos y las envidias de una parte de la nobleza y la aristocracia del reino. Desde 2006, Sir Clive tejió una amistad personal con Carlos y su esposa Camilla, un privilegio que le asegura una enorme influencia como consejero del rey.

Esa cercanía con la pareja real, que le acuerda una posición estratégica en la vida cotidiana de la corona, fue confirmada por Carlos III el 13 de septiembre de 2022 cuando lo designó para integrar el Consejo Privado del Reino Unido y un mes después como miembro del Consejo Privado del monarca.

Gracias a esa proximidad con el monarca y su esposa, Sir Cliven ocupa una posición estratégica en el Palacio de Buckingham. Más influyente que un simple secretario, es lo que en la jerga política británica se llama un spin doctor, es decir un consejero capaz de anticipar las intrigas y, cuando llegan, sabe cómo presentar un relato favorable de los acontecimientos y gestionar la crisis sin provocar tormentas innecesarias.