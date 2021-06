Coronavirus en Uruguay: Luis Lacalle Pou habló de la Argentina para explicar por qué rechaza un confinamiento

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se refirió anoche a la situación sanitaria del país en medio de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, que lo afectó de forma más dura que la primera, y ante los reclamos de algunas figuras de la oposición y médicos que llaman a que tome más medidas, explicó las razones por las que no apoya un confinamiento estricto.

“La cuarentena obligatoria es una discusión que no es nueva, la planteó el expresidente Tabaré Vázquez, mucha gente también. Nos hemos negado por varias razones. Obviamente hay una razón filosófica de la libertad”, dijo el mandatario en una entrevista con Canal 10, y agregó: “Un cierre total supone cerrar todo y eso primero hay que hacerlo por ley y hay que asistirse de la fuerza público”.

“Si agarro a un cartonero laburando lo tengo que detener, porque no es una actividad esencial para la sociedad, es para él”, añadió en alusión a lo que podría pasar si se impusiera un confinamiento total y detalló que a su entender quienes piden que se tome una decisión como esa son todos asalariados que no necesitan salir a diario a trabajar para ganar dinero, como sí pasa con el sector informal de la población. “Apelamos a la responsabilidad en libertad”.

Si bien Lacalle afirmó que “cuando los casos aumentan, cuando aumentan los fallecimientos, se genera una crítica, una agresión, hacia el gobierno que es lógica”, advirtió que a veces se monta una posición en la que se contrapone lo sanitario a lo social, a lo económico. Además insistió en que a su entender reducir la movilidad no funcionará porque varios países lo hicieron y no tuvieron mejores cifras del brote por ello. “¿La cuarentena funcionó en el mundo? Ni o so, en algunos países sí y en otros no. En nuestros vecinos, que tienen récord mundial de cuarentena obligatoria, ya saben cuáles son los resultados”, remarcó además respecto de la Argentina aunque sin nombrarla.

“Somos los responsables de no tomar la decisión de una cuarentena obligatorio y la sostenemos”, añadió.

Asimismo, al referirse al Grupo Asesor Científico Honorario que asiste a su gobierno en medio de la crisis por el virus, y frente a las voces que en su contra afirmaron que no hizo caso a sus recomendaciones, el presidente uruguayo aseguró : “En el imaginario colectivo se dice que el documento fue ninguneado, pero lo dije más de una vez: ese documento más o menos proponía 27 medidas, el gobierno tomó 24 y media. ¿Cuáles no? Prohibir la circulación nocturna de 0 a 6, algo que no hicimos porque es menor al 5 por ciento y ya teníamos los mecanismos contra fiestas y aglomeraciones; cortar la circulación interdepartamental porque no es posible en nuestro país; y cerrar bares y restaurantes, que es la que se tomó a medias”.

Luego Lacalle volvió a mostrarse seguro de las decisiones que llevan adelante desde su administración y resaltó que la manera de hacer frente al coronavirus es avanzar en la vacunación. El presidente además resaltó el trabajo del personal de salud y advirtió que pese a las previsiones el sistema de salud no colapsó.

Vacunación en Uruguay EITAN ABRAMOVICH - AFP

Sobre las escuelas

El mandatario entre otras cosas se refirió a la suspensión de clases presenciales en el país y dijo que por el momento se frenaron los regresos escalonados por el aumento de casos pero aseguró que no se adelantarán las vacaciones de invierno.

“Volvimos a clases donde más se necesitaba”, agregó en referencia a los alumnos que viven en un contexto más vulnerable.

Por último Lacalle se refirió a la ayuda social lanzada desde su gobierno para hacer frente al impacto de la pandemia y confirmó que “se duplicó el gasto en el Ministerio de Desarrollo Social”. Sobre las medidas que entrarán en vigor en breve, indicó que comenzarán a apoyar “a los pensionistas y jubilados, que son aproximadamente 160.000 personas” y que se incrementará el monto de las asignaciones familiares de 1000 a 2500 pesos uruguayos por cada menor.

Hasta el momento Uruguay reporta 294.503 afectados totales, 36.654 infectados activos, 253.573 recuperados y 4276 fallecidos. Respecto de la campaña de vacunación, la nación, que utiliza los fármacos de Pfizer/BioNTech, Sinovac y Oxford/AstraZeneca y tiene una población de 3.480.222 habitantes, aplicó 2.818.367 dosis (1.795.034 de la primera y 1.023.333 de la segunda).

LA NACION