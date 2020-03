Largas filas en las armerías norteamericanas; la gente busca protegerse ante el miedo al descontrol Fuente: AP

En la Argentina primero se agotaron los barbijos y el alcohol en gel. Más tarde, los supermercados se desbordaron, y vieron como sus ventas crecieron exponencialmente. La búsqueda de provisiones por miedo al desabastecimiento fue inevitable pese a los consejos para no entrar en pánico. La situación se repitió en cada país por la pandemia de coronavirus. Pero en los Estados Unidos hubo una reacción diferente. La gente hace colas para comprar armas.

Las armerías colapsaron. Especialmente en California, Nueva York y Washington. No es casual. Son los tres estados en los que más se propagó el virus. Oklahoma, Alabama, Wisconsin y Delawere, son los estados que también vieron un incremento exponencial en el rubro.

¿Cuáles son las razones para esta actitud?

Cuando se consultó a las personas que hacían largas filas para conseguir sus armas, el primer motivo que mencionaron fue la protección de su hogar cuando se acaben los alimentos.

"Si caen las instituciones financieras y la gente pierde su trabajo hay que estar protegido. La situación no tiene precedentes y no seré yo el que no esté preparado", dijo Chris, un ciudadano de Arlington, Virginia, mientras esperaba turno para comprar su rifle en un testimonio que publica el diario El País, de España.

La segunda razón fue el miedo a que algunos estados intenten restringir la venta de armas por la emergencia. Y muchos quisieron comprar una antes de que se les niegue la posibilidad.

"Los políticos y las personas anti-armas nos han estado diciendo durante mucho tiempo que no necesitamos armas. Pero en este momento, muchas personas están realmente asustadas y toman esta decisión de armarse", le dijo un hombre que esperaba en las filas a Los Angeles Times .

El tercer justificativo más comentado fue el miedo al racismo . Muchos ciudadanos asiático-estadounidenses formaron partes de esas filas y dijeron sentir miedo a los ataques racistas por el origen del virus en Wuhan, China.

Trump jr. aconseja qué armas comprar

"Sabíamos del crecimiento de las ventas de municiones cuando hay eventos políticos o inestabilidad económica, cuando las personas sienten que sus derechos pueden terminar siendo infringidos. Esta es nuestra primera experiencia con un virus que lleva a un aumento en las ventas", dijo Alex Horsman, gerente de marketing de Ammo.com (una tienda online), en una declaración que publicó USA Today .

En medio de la paranoia, otra vez se intensificó el debate político con los grupos que pretenden eliminar la venta de armas en los Estados Unidos. Donald Trump jr. se refirió al tema, como suele hacerlo su padre, como un polémico mensaje en Twitter. "La ironía es que son mis amigos demócratas los que me están preguntando qué arma deberían comprar por si acaso (.). No lo necesitas hasta que lo necesitas", escribió el hijo del presidente de los Estados Unidos, que también aconsejó el lugar que podían elegir para comprarlas.

El dato que más alarmó a los grupos anti-armas es que la mayoría de las personas que se presentaron para comprar lo hicieron por primera vez . Mientras que los que ya tienen sus rifles y pistolas, acuden para abastecerse de municiones.