Coronavirus: un hombre fue grabado mientras lamía el timbre de un casa

El dueño de la casa subió el video a las redes sociales Crédito: Captura

5 de abril de 2020 • 20:34

Pese a las medidas de seguridad que se difunden para frenar la pandemia por coronavirus y evitar que las personas se infecten, un joven lamió el timbre de una casa sin importarle las consecuencias y quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió en la localidad estadounidense de Batesville , Arkansas, donde el dueño de la vivienda, identificado como Matthew Wehmeier , compartió en las redes sociales la filmación y expuso el lamentable episodio.

"Estamos pasando por una pandemia en este momento, las personas están tratando de ser conscientes de no propagar un virus. Una tontería como esta es lo que me hace perder la fe en la humanidad" , fueron las palabras del dueño de la casa en su publicación.

En la grabación se ve a dos jóvenes que se paran frente a la puerta y uno de ellos comienza a lamer el timbre una y otra vez. Wehmeier no pudo reconocer a los culpables, a los que definió como "perdedores".

Según detalló Kait8 , la persona que lamió el timbre se mostró arrepentida y dejó un mensaje ante la misma cámara. " Lo que hice la otra noche fue absolutamente innecesario, lo entiendo y me disculpo por eso . Me estaba mostrando y haciendo un show para la cámara. Y eso no está bien", admitió.

Si bien acepta las disculpas, Wehmeier dice que espera que ellos y todos entiendan las consecuencias de este tipo de acciones, especialmente en estos tiempos. "Estamos pasando por una pandemia y la gente está propagando gérmenes".