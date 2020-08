Los bloqueos de carreteras en Bolivia agravan la situación sanitaria y económica Fuente: AFP

LA PAZ.- Bolivia cumplió hoy diez días de bloqueos de rutas por simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales , que se oponen a la postergación de las elecciones, mientras se agudiza la falta de alimentos y medicinas en plena pandemia del coronavirus .

"Hay 142 puntos de bloqueos en el país", resumió el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, que denunció la presencia de gente armada en algunos de esos piquetes.

Los bloqueos de caminos se mantienen en los nueve departamentos del país, con fuerte énfasis entre las ciudades más importantes como La Paz y su vecina El Alto, Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), de acuerdo a un último recuento del Ministerio de Gobierno (Interior).

Por los bloqueos tampoco llega de manera fluida oxígeno medicinal a los hospitales para los enfermos de Covid-19, que a la fecha causó 3761 muertos y más de 93.300 contagiados, en una población de 11 millones. La Organización Panamericana de Salud (OPS) advirtió por el aumento del ritmo de contagios del coronavirus.

Ante la escasez de oxígeno, los médicos optan por bajar la cantidad de dosis que suministran a los pacientes graves, incluso dan de forma intermitente a los moderados. Uno de los convoyes -que traslada 66 toneladas de este insumo médico desde Santa Cruz- atraviesa problemas para llegar a La Paz.

En las redes sociales se divulgaron además videos en las regiones de Cochabamba y Santa Cruz de personas armadas en reuniones públicas o en motos , aparentemente opositores al gobierno derechista de la presidenta transitoria Jeanine Áñez .

"Vimos ingentes personas con armas mostrando hacía las cámaras de video. Una vez identificadas serán procesadas", dijo Issa.

Rechazo

Vecinos, campesinos e indígenas afines al MAS, el partido de Evo (2006-2019), comenzaron el 3 de agosto los bloqueos de rutas en rechazo a la tercera postergación de las elecciones presidenciales y legislativas.

Los bloqueadores creen que las prórrogas, a raíz de la pandemia, afectan a su candidato Luis Arce, quien encabeza los sondeos de voto, frente al expresidente de centro Carlos Mesa y Áñez.

Los comicios fueron convocados inicialmente para el 3 de mayo y luego movidos para la primera semana de agosto, después para el 6 de septiembre y ahora para el 18 de octubre.

Estas elecciones reemplazan a la anulada votación de octubre de 2019, que derivó en la renuncia de Evo, quien está refugiado en Argentina.

Sin embargo, el propio expresidente desde Buenos Aires exhortó a apoyar la fecha del 18 de octubre.

"Hay compañeros que dicen que por lo menos sea el 4 o el 11 de octubre, pero no el 18. Yo me pregunto, ¿para qué estar peleando por una semana? Creo que no tiene sentido esta clase de planteamiento. Por dos semanas o tres no vamos a hacer problemas", indicó el exmandatario en un encuentro con jóvenes por Facebook Live.

Sin embargo, las organizaciones afines al MAS que son parte del Pacto de Unidad, junto a la Central Obrera Boliviana (COB), volvieron a exigir que las elecciones generales se realicen el 11 de octubre como condición para levantar sus bloqueos, y que esa fecha se garantice mediante una ley.

Por vía Twitter la presidente ratificó de todas maneras la fecha del 18 de octubre y consideró que "no hay motivos para el bloqueo".

La Iglesia Católica y la ONU convocaron a un diálogo para solucionar esta crisis político-social, pero su inicio se ve demorado por las divisiones internas en el MAS, la COB y el propio Tribunal Supremo Electoral sobre la fecha de elecciones.

De acuerdo con el diario El Deber, el principal escollo para las negociaciones en estos momentos es que los manifestantes, principalmente mineros y campesinos de La Paz y El Alto, reclaman ya la renuncia de Áñez, algo que no comparten desde el MAS porque creen que eso solo retrasaría aún más los comicios.

La mandataria perdió credibilidad por su gestión de la pandemia -salpicada por escándalos de corrupción-; sus disputas con el partido de Evo, que controla el Poder Legislativo, y, sobre todo, su decisión de postulase a la presidencia por una alianza de centroderecha. "Fue un grave error no haber medido las consecuencias de una candidatura'', opinó la exlegisladora y analista Erika Brockman.

"Meter bala"

En medio de esta situación de bloqueo y creciente tensión política, el ministro de Interior, Arturo Murillo, aseguró esta semana, en una entrevista con la cadena CNN, que "lo políticamente correcto sería meter bala", aunque luego consideró que aún es posible resolver el conflicto antes de una eventual intervención militar.

Los cortes de ruta afectaron también el suministro de alimentos en las principales ciudades del país, donde se registra escasez y especulación de precios.

Rolando Párraga, presidente de los avicultores de la región de Chuquisaca (sureste), se quejó que los bloqueos están afectando la llegada de alimentos para los pollos y su posterior distribución a los mercados.

"Esto está ocasionando la especulación de los precios de insumos (...) están especulando a gana y gusto", aseguró.

